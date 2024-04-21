Виллиан Роша: «Хочу остаться в ЦСКА, очень люблю клуб и болельщиков. Вопрос продления решается»

Виллиан Роша заявил о желании продолжить карьеру в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что ЦСКА сделал игроку предложение о продлении соглашения, однако оно не устроило сторону футболиста.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их.

Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», – сказал защитник.

29-летний футболист выступает за московский клуб с 2022 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в Мир , отметившись двумя голами. Полная статистика игрока доступна здесь.

Роша готов продлить контракт с ЦСКА, но на улучшенных условиях (Metaratings)