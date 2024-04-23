Фанаты «Интера» принесли гроб в цветах «Милана» на празднование чемпионства

Болельщики «Интера» укололи «Милан» во время празднований.

Вчера «нерадзурри» одержали победу в миланском дерби со счетом 2:1 и гарантировали себе скудетто.

Группа фанатов « » принесла на празднование чемпионства гроб в цветах « ».

Фанаты «Милана» вывесили баннер с эмблемой «Ювентуса» в цветах «Интера»: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем, что сами ненавидели»

Этот «Интер» обязателен к просмотру, а идеи Индзаги – к изучению