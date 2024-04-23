Фанаты «Интера» принесли гроб в цветах «Милана» на празднование чемпионства

Теги Интер Милан серия А Италия болельщики Футбол

Болельщики «Интера» укололи «Милан» во время празднований.

Вчера «нерадзурри» одержали победу в миланском дерби со счетом 2:1 и гарантировали себе скудетто. 

Группа фанатов «Интера» принесла на празднование чемпионства гроб в цветах «Милана».

Фанаты «Милана» вывесили баннер с эмблемой «Ювентуса» в цветах «Интера»: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем, что сами ненавидели» 

Этот «Интер» обязателен к просмотру, а идеи Индзаги – к изучению

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11 комментариев
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Аньелли: "Я приносил гроб в цветах Милана ещё в 1982-м году"
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Не понимаю таких подколов
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Сборную Бельгии рано хоронить. Тедеско может удивить.
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Ну Милан вчера и впрямь был мёртвый.
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Здесь видимо те кто не читал новости . Фанаты Милана вывесили банер где обвинил в том что Интер покупал титулы и тд. потому и жёсткая ответка
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На что расчёт?
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Хватит пинать Мелану
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Так-то владелец на грани банкротства, даже на праздник не сумел приехать. Быть может скоро фанаты Милана тоже вынесут гроб.
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А надо было в цветах Атлетико, позорники..
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Ответ justbored
Ну Милан вчера и впрямь был мёртвый.
Милан вчера выступал в роли реквизита
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