«Интер» планирует праздничные мероприятия в честь скудетто. Команда может выиграть титул в миланском дерби в понедельник

Стали известны детали празднования «Интером» завоевания скудетто.

«Интер» может завоевать чемпионство в следующем туре Серии А. За 6 туров до конца чемпионата команда Симоне Индзаги идет первой в турнирной таблице, набрав 83 очка. « », занимающий вторую строчку, отстает на 14 очков.

Таким образом, в случае победы над « » в дерби, которое состоится 22 апреля, «Интер» досрочно станет чемпионом Италии – отрыв возрастет до 17 очков, которые «россонери» уже не сумеют отыграть за 5 туров.

Сообщается, что «Интер» провел встречу с местным префектом и комитетом по общественному порядку и безопасности для согласования проведения торжественных мероприятий.

Если титул будет завоеван по итогам дерби, команда примет участие в публичных празднованиях на следующий день. Игроки проедут в автобусе с открытым верхом от « » до Миланского собора. Там же пройдет диджей-сет.

Если же завоевание скудетто будет отложено до домашнего матча с « » в следующие выходные, « » хотел бы провести парад в тот же вечер и может попросить перенести матч на более ранее время.

На следующий день после последнего в сезоне домашнего матча (18 мая против «Лацио») на стадионе состоится официальное вручение скудетто и большой концерт. В нем запланировано участие артистов, болеющих за «нерадзурри»: Лучано Лигабуэ, Макса Пеццали, Андреа Бочелли и Tananai.

После концерта в замке Сфорца пройдет официальный праздничный ужин. На нем, как и после чемпионства 2021 года, будет представлен новый гимн команды. Автор и название песни пока держатся в секрете.