«Интер» планирует праздничные мероприятия в честь скудетто. Команда может выиграть титул в миланском дерби в понедельник

Теги Интер Милан Торино серия А Италия болельщики Сан-Сиро стадионы Футбол

Стали известны детали празднования «Интером» завоевания скудетто.

«Интер» может завоевать чемпионство в следующем туре Серии А. За 6 туров до конца чемпионата команда Симоне Индзаги идет первой в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Милан», занимающий вторую строчку, отстает на 14 очков.

Таким образом, в случае победы над «Миланом» в дерби, которое состоится 22 апреля, «Интер» досрочно станет чемпионом Италии – отрыв возрастет до 17 очков, которые «россонери» уже не сумеют отыграть за 5 туров.

Сообщается, что «Интер» провел встречу с местным префектом и комитетом по общественному порядку и безопасности для согласования проведения торжественных мероприятий.

Если титул будет завоеван по итогам дерби, команда примет участие в публичных празднованиях на следующий день. Игроки проедут в автобусе с открытым верхом от «Сан-Сиро» до Миланского собора. Там же пройдет диджей-сет.

Если же завоевание скудетто будет отложено до домашнего матча с «Торино» в следующие выходные, «Интер» хотел бы провести парад в тот же вечер и может попросить перенести матч на более ранее время.

На следующий день после последнего в сезоне домашнего матча (18 мая против «Лацио») на стадионе состоится официальное вручение скудетто и большой концерт. В нем запланировано участие артистов, болеющих за «нерадзурри»: Лучано Лигабуэ, Макса Пеццали, Андреа Бочелли и Tananai.

После концерта в замке Сфорца пройдет официальный праздничный ужин. На нем, как и после чемпионства 2021 года, будет представлен новый гимн команды. Автор и название песни пока держатся в секрете.

10 комментариев
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Ragazzi! 22 апреля 2024 года прекрасный день, чтобы оформить вторую звезду и 20-й щит! А лучшего соперника, чем Милан, для такого события просто не существует. Слава футбольному богу раскладов и вариантов! Форца 🖤💙
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В субботу еду в Милан. Сами понимаете зачем. Рассчитываю поплясать на Пьяцца дель Дуомо сразу по возвращении с Джузеппе Меацца. Forza Inter!
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Ответ Семён Жуйло
В субботу еду в Милан. Сами понимаете зачем. Рассчитываю поплясать на Пьяцца дель Дуомо сразу по возвращении с Джузеппе Меацца. Forza Inter!
Давай зажигай там. Форца Интер!!! За всех интеристов
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Красиво будет, если Хакан декласснет Милан и станет чемпионом:)) Еще не раз вспомнят про 500к евро которые Мальдини зажал турку и отдал их своему бездарному сыну:))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Дело не в том, что Милан не захотел платить турку нужную ему зарплату, всё дело в том, что Чалхан сам по себе скандальный игрок, рано или поздно его поведение боссов Милана достало бы, один конфликт с Иброй чего стоит.
Ибра, конечно, являет собой воплощение толерантности. Никогда ни с кем не конфликтовал, и вот опять....
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Ответ rigobersong
Красиво будет, если Хакан декласснет Милан и станет чемпионом:)) Еще не раз вспомнят про 500к евро которые Мальдини зажал турку и отдал их своему бездарному сыну:))
Дело не в том, что Милан не захотел платить турку нужную ему зарплату, всё дело в том, что Чалхан сам по себе скандальный игрок, рано или поздно его поведение боссов Милана достало бы, один конфликт с Иброй чего стоит.
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Ответ Семён Жуйло
В субботу еду в Милан. Сами понимаете зачем. Рассчитываю поплясать на Пьяцца дель Дуомо сразу по возвращении с Джузеппе Меацца. Forza Inter!
Могу составить компанию 😁
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Ответ Семён Жуйло
В субботу еду в Милан. Сами понимаете зачем. Рассчитываю поплясать на Пьяцца дель Дуомо сразу по возвращении с Джузеппе Меацца. Forza Inter!
Мои поздравления, сам хотел бы попасть
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