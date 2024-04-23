Фанаты «Милана» вывесили баннер с эмблемой «Ювентуса» в цветах «Интера»: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем, что сами ненавидели»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия болельщики Футбол

Фанаты «Милана» считают, что «Интер» стал похож на «Ювентус».

Журналист The Athletic Джеймс Хорнкасл сообщил, что болельщики «россонери» на матче 33-го тура Серии А растянули баннер, посвященный соперникам по дерби.

На нем изображена эмблема «Ювентуса», разукрашенная в черно-синие цвета. Надпись возле нее гласит: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем тем, что сами всегда ненавидели».

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25 комментариев
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А воруете титулы это к чему, поподробнее?
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-11
+24
Милан до этих финалов даже не доходит правда.
+27
-11
+16
Ответ Chuha-Motibg
Истинную силу Ювентуса и Интера можно увидеть в ЛЧ: на двоих меньше финалов чем у Милана побед.
Чего, у Юве 6 финалов только ЛЧ, вместе с кубком чемпионов - 9. У интера 2 финала только ЛЧ, это уже не сходится, даже если добавлять их финалы кубка чемпионов. У Милана в ЛЧ - 3 победы, вместе с кубком чемпионов 7.
+15
-2
+13
Зависть-страшное дело...
+19
-7
+12
Ответ giant
А воруете титулы это к чему, поподробнее?
Фанаты Милана вспомнили просто, как их в 80-е в Серию-Б выкинули. А в 2006 Берлускони спас от такой же участи.
+9
-1
+8
что за бред?
+11
-3
+8
Ответ Chuha-Motibg
Истинную силу Ювентуса и Интера можно увидеть в ЛЧ: на двоих меньше финалов чем у Милана побед.
У Интера 3 победы,3 финала, у Ювентуса 2 победы, 7 финалов. У Милана 7 побед, 4 финала. Признайте, математика - это не ваше.
+10
-3
+7
Милан можно перекрасить в цвета Удинезе такие же середняки как и они )
+9
-3
+6
Зачем это?
+5
-1
+4
Чья корова мычала.
Милан выиграл ЛЧ 2006/07, в которой участвовать не должны были.
+3
-1
+2
Ответ Buharoid
Милан до этих финалов даже не доходит правда.
Истинную силу Ювентуса и Интера можно увидеть в ЛЧ: на двоих меньше финалов чем у Милана побед.
+18
-16
+2
Ну в этом году титулы точно не ворованные)
+8
-6
+2
Фанаты Милана поплыли вместе с Пиоли
+4
-3
+1
Собаки лают, караван идёт... Форца Интер. Всех братьев Интеристи с победой.
+7
-6
+1
Ответ JuVero
Фанаты Милана вспомнили просто, как их в 80-е в Серию-Б выкинули. А в 2006 Берлускони спас от такой же участи.
Моратти там вообще Интеру в соло картонку принёс, так что 18+1 ещё не 20
+5
-4
+1
У кого титул украли? Ну мансити титул в прошлом году проиграть- это не позор, обидно, но они фавориты были... Глупый банер...
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0
Ответ Chuha-Motibg
Истинную силу Ювентуса и Интера можно увидеть в ЛЧ: на двоих меньше финалов чем у Милана побед.
Разве? Да вроде нет. У Юве там реально мешок финалов, у Интера две, но на двоих перебьют семь финалов точно, может и один Юве, точно не помню)
0
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Так у кого Интер украл титул в этом сезоне? И кому подарил в позапрошлом? Или они реально настолько глупые, если думают, что Пиоли им его заслужено выиграл?
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Ответ Cap Rooney
Моратти там вообще Интеру в соло картонку принёс, так что 18+1 ещё не 20
Комментарий удален модератором
Ответ JuVero
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ kdmi1986
что за бред?
Обычное явление в Западном мире !
Там у них все зиждется на ненависти и ЛГБТ ценностях
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