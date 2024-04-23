Фанаты «Милана» вывесили баннер с эмблемой «Ювентуса» в цветах «Интера»: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем, что сами ненавидели»
Фанаты «Милана» считают, что «Интер» стал похож на «Ювентус».
Журналист The Athletic Джеймс Хорнкасл сообщил, что болельщики «россонери» на матче 33-го тура Серии А растянули баннер, посвященный соперникам по дерби.
На нем изображена эмблема «Ювентуса», разукрашенная в черно-синие цвета. Надпись возле нее гласит: «Вы проигрываете финалы, воруете титулы. Вы стали всем тем, что сами всегда ненавидели».
Милан выиграл ЛЧ 2006/07, в которой участвовать не должны были.
Там у них все зиждется на ненависти и ЛГБТ ценностях