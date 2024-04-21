Свыше 2000 фанатов «Интера» пришло к базе клуба перед матчем с «Миланом» – в нем «нерадзурри» могут взять 20-е скудетто. Думфрису пришлось идти на тренировку пешком из-за толпы на пути

Болельщики «Интера» выразили команде поддержку накануне дерби.

TuttoMercatoWeb передает, что свыше 2000 фанатов собралось у тренировочной базы клуба, чтобы поприветствовать футболистов и воодушевить их перед игрой, в которой «нерадзурри» могут оформить свое 20-е чемпионство.

Болельщики демонстрировали различные баннеры (в том числе «Прикончите их», «Не нервничайте, вы лучше играете с мячом и победите»), жгли файеры и распевали песни. Также им удалось пообщаться с игроками и главным тренером .

Sky Sport Italia отмечает, что из-за наплыва фанатов защитник не смог подъехать к базе и был вынужден оставить автомобиль в другом месте и добираться пешком.

Игра « » с « » назначена на 22 апреля, начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: tuttomercatoweb.com

«Интер» планирует праздничные мероприятия в честь скудетто. Команда может выиграть титул в миланском дерби в понедельник