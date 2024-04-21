Свыше 2000 фанатов «Интера» пришло к базе клуба перед матчем с «Миланом» – в нем «нерадзурри» могут взять 20-е скудетто. Думфрису пришлось идти на тренировку пешком из-за толпы на пути
Болельщики «Интера» выразили команде поддержку накануне дерби.
TuttoMercatoWeb передает, что свыше 2000 фанатов собралось у тренировочной базы клуба, чтобы поприветствовать футболистов и воодушевить их перед игрой, в которой «нерадзурри» могут оформить свое 20-е чемпионство.
Болельщики демонстрировали различные баннеры (в том числе «Прикончите их», «Не нервничайте, вы лучше играете с мячом и победите»), жгли файеры и распевали песни. Также им удалось пообщаться с игроками и главным тренером Симоне Индзаги.
Sky Sport Italia отмечает, что из-за наплыва фанатов защитник Дензел Думфрис не смог подъехать к базе и был вынужден оставить автомобиль в другом месте и добираться пешком.
Игра «Интера» с «Миланом» назначена на 22 апреля, начало – в 21:45 по московскому времени.
Фото: tuttomercatoweb.com
«Интер» планирует праздничные мероприятия в честь скудетто. Команда может выиграть титул в миланском дерби в понедельник
Милан. 67,000 зрителей.
ИНТЕР - МИЛАН - 2:1 (0:1).
Роналдо, 40 (0:1). Крус, 54 (1:1). Ибрагимович, 75 (2:1).