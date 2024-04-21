Свыше 2000 фанатов «Интера» пришло к базе клуба перед матчем с «Миланом» – в нем «нерадзурри» могут взять 20-е скудетто. Думфрису пришлось идти на тренировку пешком из-за толпы на пути

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия болельщики Дензел Думфрис Футбол

Болельщики «Интера» выразили команде поддержку накануне дерби.

TuttoMercatoWeb передает, что свыше 2000 фанатов собралось у тренировочной базы клуба, чтобы поприветствовать футболистов и воодушевить их перед игрой, в которой «нерадзурри» могут оформить свое 20-е чемпионство.

Болельщики демонстрировали различные баннеры (в том числе «Прикончите их», «Не нервничайте, вы лучше играете с мячом и победите»), жгли файеры и распевали песни. Также им удалось пообщаться с игроками и главным тренером Симоне Индзаги.

Sky Sport Italia отмечает, что из-за наплыва фанатов защитник Дензел Думфрис не смог подъехать к базе и был вынужден оставить автомобиль в другом месте и добираться пешком.

Игра «Интера» с «Миланом» назначена на 22 апреля, начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: tuttomercatoweb.com

«Интер» планирует праздничные мероприятия в честь скудетто. Команда может выиграть титул в миланском дерби в понедельник

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14 комментариев
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Будет круто добыть юбилейное скудетто в дерби с Миланом!)Forza Inter!
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Впервые в истории скудетто может быть оформлено после миланского дерби. Стимул для одних, красная тряпка для других.
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Ответ Darkhan Zhakybaldin
Инфа проверена что "впервые"? просто интересно
Я полностью доверяю Черданцеву, он брехать не станет 😂
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Завтра намечается легендарный матч.
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Это здорово. Что матч турнирного значения не имеет, Интер своё возьмёт. Но насколько он является принципиальным! Оформить чемпионство на глазах такого соперника. Другим же надо сохранить честь.
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Лучше бы к дому глупой Пёли пришли. Пёля же выше головы прыгает с этим составом,отличный тренер🤣
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Маркеры не забыли захватить?
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В первую очередь завтра дерби. Все остальное - приятный бонус хоть и исторического значения, понятно, подогреваемый с присущей Итальянцам страстью.
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Интер возьмет скудетто. Милан спит и видит следующий сезон.
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Тут напрашивается мем из Сияния с Николсоном
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Ответ Н.Ф.
Впервые в истории скудетто может быть оформлено после миланского дерби. Стимул для одних, красная тряпка для других.
Такое уже бывало. В 2007 вроде тогда Интер проиграл, но если победил бы то оформлял скудетто
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Ответ ADIKOS
Такое уже бывало. В 2007 вроде тогда Интер проиграл, но если победил бы то оформлял скудетто
11 марта 2007 года.
Милан. 67,000 зрителей.
ИНТЕР - МИЛАН - 2:1 (0:1).
Роналдо, 40 (0:1). Крус, 54 (1:1). Ибрагимович, 75 (2:1).
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