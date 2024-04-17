Глава программной дирекции «Матч ТВ» об интересе зрителей: «Сначала идут РПЛ, Кубок России, ЛЧ и только потом чемпионаты Италии, Германии»
На «Матч ТВ» оценили интерес телезрителей к матчам Мир РПЛ и зарубежных лиг.
– По поводу рейтингов матчей: что собирает больше – матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург» или миланское дерби? Правда ли, что российский футбол смотрят больше, чем такие центральные встречи топовых чемпионатов?
– Мне кажется, такие матчи сравнивать не очень корректно. Но важно отметить, что, скорее всего, эти матчи будут идти в разное время: «Балтика» с «Оренбургом» играют днем, миланцы – вечером.
Цифры этих двух матчей будут примерно равны – почему бы не показать оба матча, и они соберут хорошую аудиторию. В этом и задача программной дирекции канала – выбрать и поставить в сетку как можно больше интересных событий.
– А если сравнивать зарубежный и российский футбол?
– Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии. Внутренние события нашему зрителю интереснее, это радует. Лига чемпионов на групповой стадии собирает меньше зрительского интереса, а уж тем более Лига Европы.
Есть вот еще какая занимательная особенность. Для нас с вами, для людей, которые в теме, возможно, будет более интересна игра, которая более значима с турнирной точки зрения, а для массового зрителя, аудиторию, которую охватывает федеральный канал, более значимы встречи с именами.
«Барселона», «Реал» – вот это намного интереснее. Думаю, это связано с медийным охватом, да и фан-база у таких клубов большая. Услышали, что сегодня играет «Реал» – и это имя, благодаря которому придут посмотреть трансляцию.
Та же история с РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – они всегда будут наиболее интересны для зрителя.
– Лига чемпионов действительно уходит с «Матч ТВ»?
– На данный момент, как говорил ранее генеральный продюсер Александр Тащин, у нас нет каких-либо подписанных документов на следующие сезоны. Работа в этом направлении ведется, – сказал глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.
У меня на первом месте переда Есть Тема .
На федеральных каналах такие ток-шоу в дефиците ,
а на любимом Матче - пожалуйста
Почему-то у нас постоянно не верят, что российский футбол в России смотрят лучше чем зарубежный, хотя это база для всего мира. В Польше лучше смотрят польский, в Турции турецкий, в России российский.
Мы же тут о просмотрах, а не о том, кто в чём разбирается. =)