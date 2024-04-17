Глава программной дирекции «Матч ТВ» об интересе зрителей: «Сначала идут РПЛ, Кубок России, ЛЧ и только потом чемпионаты Италии, Германии»

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На «Матч ТВ» оценили интерес телезрителей к матчам Мир РПЛ и зарубежных лиг.

– По поводу рейтингов матчей: что собирает больше – матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург» или миланское дерби? Правда ли, что российский футбол смотрят больше, чем такие центральные встречи топовых чемпионатов?

– Мне кажется, такие матчи сравнивать не очень корректно. Но важно отметить, что, скорее всего, эти матчи будут идти в разное время: «Балтика» с «Оренбургом» играют днем, миланцы – вечером.

Цифры этих двух матчей будут примерно равны – почему бы не показать оба матча, и они соберут хорошую аудиторию. В этом и задача программной дирекции канала – выбрать и поставить в сетку как можно больше интересных событий.

– А если сравнивать зарубежный и российский футбол?

– Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии. Внутренние события нашему зрителю интереснее, это радует. Лига чемпионов на групповой стадии собирает меньше зрительского интереса, а уж тем более Лига Европы.

Есть вот еще какая занимательная особенность. Для нас с вами, для людей, которые в теме, возможно, будет более интересна игра, которая более значима с турнирной точки зрения, а для массового зрителя, аудиторию, которую охватывает федеральный канал, более значимы встречи с именами.

«Барселона», «Реал» – вот это намного интереснее. Думаю, это связано с медийным охватом, да и фан-база у таких клубов большая. Услышали, что сегодня играет «Реал» – и это имя, благодаря которому придут посмотреть трансляцию.

Та же история с РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – они всегда будут наиболее интересны для зрителя.

– Лига чемпионов действительно уходит с «Матч ТВ»?

– На данный момент, как говорил ранее генеральный продюсер Александр Тащин, у нас нет каких-либо подписанных документов на следующие сезоны. Работа в этом направлении ведется, – сказал глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.

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65 комментариев
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Ну хз, для меня на первом месте фильмы со Стивеном Сигалом и Джеки Чаном. Потом всё остальное.
+100
-3
+97
Он на полном серьёзе хочет сказать, что КР смотрят больше ЛЧ?) Ещё один сумасшедший на этом телеканале.
+61
-19
+42
Ответ Pucheslav
Комментарий скрыт
Он их предоставил в открытый доступ? Это сотрясание воздуха в духе УРА-ПАТРИОТИЗМА. Чтобы выслужиться перед начальством. Якобы, нашему болельщику иностранные команды и не нужны, своего болота хватит
+44
-13
+31
Чемпионство Байера на матч тв посмотрело бы явно больше народу, чем Крылья с Рубином
+31
-8
+23
У в КР, где команды и после 5 поражений могут оказаться в финале, матчи более значимые .😄
+26
-5
+21
а смешные единоборства, которые вы нам постоянно крутите, на каком месте?)
+20
-4
+16
Ответ Антон Фалафель
Ну хз, для меня на первом месте фильмы со Стивеном Сигалом и Джеки Чаном. Потом всё остальное.
Да они просто не знают интересов своей аудитории !
У меня на первом месте переда Есть Тема .
На федеральных каналах такие ток-шоу в дефиците ,
а на любимом Матче - пожалуйста
+18
-2
+16
Ответ Eddenonkas
Он на полном серьёзе хочет сказать, что КР смотрят больше ЛЧ?) Ещё один сумасшедший на этом телеканале.
Так это открытые цифры медиаскопа, можно пойти к ним на сайт и посмотреть, что Спартак - Зенит в КР смотрели лучше чем Реал - Мансити в ЛЧ, при том что для Кубка России был праймтайм, а ЛЧ в десять вечера, когда конкурентов гораздо меньше.

Почему-то у нас постоянно не верят, что российский футбол в России смотрят лучше чем зарубежный, хотя это база для всего мира. В Польше лучше смотрят польский, в Турции турецкий, в России российский.
+16
-3
+13
Ответ Eddenonkas
Он на полном серьёзе хочет сказать, что КР смотрят больше ЛЧ?) Ещё один сумасшедший на этом телеканале.
Ну в защиту этого Г-на могу предположить, что время начала матчей ЛЧ крайне неудобна для большинства часовых поясов России.
+9
0
+9
Ответ Eddenonkas
Он их предоставил в открытый доступ? Это сотрясание воздуха в духе УРА-ПАТРИОТИЗМА. Чтобы выслужиться перед начальством. Якобы, нашему болельщику иностранные команды и не нужны, своего болота хватит
Заходим на mediascope, выбираем дату, возраст 18-54, программы лидеры на каналах, матч тв. 8-14 апреля лидеры: ПСЖ-барса, реал-сити. Причем у ПСЖ — Барса рейтинг доля и охват выше, чем у Спартак — Зенит на предыдущей неделе. Ливерпуль — Аталанта выше по цифрам, чем Краснодар — Зенит
+10
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Я, например, смотрю только РПЛ и Кубок России и только с участием моей команды. Всё остальное не интересно, если не за кого не болеешь. Пусть то финал ЛЧ или ЧМ.
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Ответ kritik777
Это значит что эти многие не разбираются в футболе от слова «совсем»😀
У всех свои интересы. Я с удовольствием смотрю сумо, например, это интересно, хоть и не разбираюсь. А покер давно не смотрю, хоть и играю больше десяти лет, причём достаточно успешно. =)
Мы же тут о просмотрах, а не о том, кто в чём разбирается. =)
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Ну так избавьтесь от балласта передайте права ОККО. Мы с радостью будем выбирать что нам смотреть и без рекламы от звонка до звонка.
+4
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+3
Ответ kritik777
КР смотрят больше чем ЛЧ😀, истину глаголет или лукавит сей персонаж?😀
Можно только гадать. Многих матчи импортных коллективов не интересуют от слова "совсем".
+5
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Когда во главе такие персонажи чего еще ждать от канала и зачем мелочиться? Балтика-Оренбург собирает больше чем эль класико.
+8
-6
+2
Ну все логично
+5
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+2
Ответ iwan0wav3ro
А чего это матч Факел - Ростов постоянно перебивался рекламными паузами!?
Ажиотажный интерес. Рекламодатели бились в кровь за право разместить рекламу на этом матче
+1
0
+1
Ответ Pucheslav
Комментарий скрыт
Результатам выборов тоже верите?
+10
-9
+1
Ответ Семён Жуйло
Замечательно широкое мировоззрение.
При чём тут мировоззрение? Или смотреть все игры подряд, это типа широкое мировоззрение? Это же сколько на это времени тратится. Я лучше займусь более полезными делами.
+1
0
+1
Ответ V_J_I_K
Ну, лично мне, например, игра родного Ростова с Уралом в КР гораздо интереснее, чем игра МанСити с Реалом в ЛЧ. Уверен, что я не одинок)) И меня бесит, что из-за этой сраной ЛЧ не могу посмотреть игру своей команды, т.к. ее ставят на рабочее время.
да плевать на твой дворовой футбол, поэтому и ставят ЛЧ
+9
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+1
Ответ Древний спартач
Выходит , что ЛЧ или ЧМ у вас вызывает отвращение , если вам интересен наш чемпионат ? Вы , вообще , любите футбол ? Если любите , то как можно игнорировать самое лучшее , что есть в этой игре - ЛЧ и ЧМ ?
Ничего против ЛЧ и ЧМ не имею. Просто мне не интересно смотреть, когда не за кого не болеешь. Нашу сборную смотрю, когда официальные игры, товарняки редко.
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Уже готовят зрителей к отмену ЛГ на Матче,мол не собирает ничего вообще…нет смысла покупать права на трансляции…
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Бубнова верните -вот это было интересно))
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Для рпл вне конкуренции со всеми остальными турнирами. На наш эмоциональный балаган смотреть гораздо интереснее, чем на роботов из апл , например.
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-2
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Не верю.© Сразу вспоминается отмаза какого-то чиновника, про то, что грызуны прогрызли дамбу под Оренбургом.
+6
-5
+1
Ответ Александр Васильев
а смешные единоборства, которые вы нам постоянно крутите, на каком месте?)
Смешанные мордобойства нравятся другим! Их крутят и утром, и на сон грядущий. Потеряли и человечность, и эмпатию.
+3
-2
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Чемпионство Байера на матч тв посмотрело бы явно больше народу, чем Крылья с Рубином
Вобще не интересен стал наш жопоногий чемпионат после бана в еврокубках, да и уровень настолько упал по сравнению с 10ми годами ,до бана нас кто только не возил по полю в еврокубках в последние лет 5 , да и то как матч освещает наш чемпионат где они один тур показывают центральные матчи а другой крутят зону вылета явно отшибает желание за этим наблюдать , да и к примеру смотришь Апл Испанию и псоле этого включая наш чемпионат в глаза бросается насколько медленнее ходит мяч и паспортная древесина думает куда бы его отдать
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Ответ mascinista
Почему должно быть иначе? Это как раз нормально.
Ну и я пишу, что нормально, просто многие недоумевают, что как можно интересоваться РПЛ вместо ЛЧ.
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Ответ AizikEpshtein
У меня тесть смотрит только РПЛ, ему вообще пофиг на ЛЧ, так что легко могу представить почему РПЛ популярнее
Почему должно быть иначе? Это как раз нормально.
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Ответ Древний спартач
Выходит , что ЛЧ или ЧМ у вас вызывает отвращение , если вам интересен наш чемпионат ? Вы , вообще , любите футбол ? Если любите , то как можно игнорировать самое лучшее , что есть в этой игре - ЛЧ и ЧМ ?
С какой стати русскому человеку болеть за Реал, Барсу или МЮ? Это дело впечатлительных детей, которые взрослеют, и немногие из них продолжают болеть потом. Так я болел за Аякс 90-х. И при чём тут отвращение? Я бы смотрел ЛЧ, если б она не игралась по ночам. Для обычного человека, не фана, просмотр футбола - приятное времяпрепровождение, досуг, не более. И он может им жертвовать ради чего-то иного, например, сна.
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