Глава программной дирекции «Матч ТВ» об интересе зрителей: «Сначала идут РПЛ, Кубок России, ЛЧ и только потом чемпионаты Италии, Германии»

На «Матч ТВ» оценили интерес телезрителей к матчам Мир РПЛ и зарубежных лиг.

– По поводу рейтингов матчей: что собирает больше – матч РПЛ «Балтика» – « » или миланское дерби? Правда ли, что российский футбол смотрят больше, чем такие центральные встречи топовых чемпионатов?

– Мне кажется, такие матчи сравнивать не очень корректно. Но важно отметить, что, скорее всего, эти матчи будут идти в разное время: « » с «Оренбургом» играют днем, миланцы – вечером.

Цифры этих двух матчей будут примерно равны – почему бы не показать оба матча, и они соберут хорошую аудиторию. В этом и задача программной дирекции канала – выбрать и поставить в сетку как можно больше интересных событий.

– А если сравнивать зарубежный и российский футбол?

– Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет , Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии. Внутренние события нашему зрителю интереснее, это радует. Лига чемпионов на групповой стадии собирает меньше зрительского интереса, а уж тем более .

Есть вот еще какая занимательная особенность. Для нас с вами, для людей, которые в теме, возможно, будет более интересна игра, которая более значима с турнирной точки зрения, а для массового зрителя, аудиторию, которую охватывает федеральный канал, более значимы встречи с именами.

« », «Реал» – вот это намного интереснее. Думаю, это связано с медийным охватом, да и фан-база у таких клубов большая. Услышали, что сегодня играет «Реал» – и это имя, благодаря которому придут посмотреть трансляцию.

Та же история с РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – они всегда будут наиболее интересны для зрителя.

– Лига чемпионов действительно уходит с «Матч ТВ»?

– На данный момент, как говорил ранее генеральный продюсер Александр Тащин, у нас нет каких-либо подписанных документов на следующие сезоны. Работа в этом направлении ведется, – сказал глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.