Мостовой о «Спартаке»: «При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке. Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали им до этого»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся в матче перенесенного 21-го тура Мир . Игра пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени.

« будет тяжело в дерби. « » для меня – однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр. Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака».

При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона. Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали команде до этого», – сказал бывший футболист сборной России.