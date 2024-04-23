Мостовой о «Спартаке»: «При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке. Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали им до этого»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся в матче перенесенного 21-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени. 

«ЦСКА будет тяжело в дерби. «Спартак» для меня – однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр. Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака».

При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона. Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали команде до этого», – сказал бывший футболист сборной России.

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5 комментариев
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Александр. красавчик
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Видимо, Слишкович умеет чеканить, и походка у него футбольная
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Посторонние люди и голоса в голове.
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Назову группу «Мостовой и посторонние»
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