Мостовой о футбольной столице России: «Москва, конечно. Здесь много команд, выигравших трофеи не только в России, но и в СССР»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Для меня футбольная столица – Москва, конечно.

В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал бывший игрок «Спартака».

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2 комментария
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СССР он зря упомянул. Питерские сейчас в космос улетят на серо-водородной тяге!😄
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У меня отец в СССР болел за Динамо Киев, причем многие его друзья тоже, это был сильнейший клуб Советского Союза, а вот условно Зенит был типичным аутсайдером, раз выиграл золото, но это Паша Садырин светлая ему память его заслуга, кстати Садырин и ЦСКА из пердива вытащил к чемпионству.
Этот Тренер заслужил памятника перед своими нынешними стадионами , у истоков побед ЦСКА и Зенита стоял этот великий Павел Федорович, не забывайте его болельщики ЦСКА и Зенита Садырина Павла Федоровича!!!
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