Мостовой о футбольной столице России: «Москва, конечно. Здесь много команд, выигравших трофеи не только в России, но и в СССР»

Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Для меня футбольная столица – Москва, конечно.

В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал бывший игрок « ».

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