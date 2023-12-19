Мостовой о футбольной столице России: «Москва, конечно. Здесь много команд, выигравших трофеи не только в России, но и в СССР»
Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Для меня футбольная столица – Москва, конечно.
В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Этот Тренер заслужил памятника перед своими нынешними стадионами , у истоков побед ЦСКА и Зенита стоял этот великий Павел Федорович, не забывайте его болельщики ЦСКА и Зенита Садырина Павла Федоровича!!!