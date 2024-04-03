Роналду, Неймар, Роналдо, Модрич, Рафинья и Навас – в сборной лучших партнеров Марсело
Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров.
В команду лучших футболистов, с которыми защитнику доводилось играть, попали:
– вратарь: Кейлор Навас;
– защитники: Рафинья, Тиаго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос;
– полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос;
– нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.
Свой выбор Марсело озвучил в ходе подкаста Podpah.
Марсело вместе с Касильясом играл 9 лет, а с Навасом 5.