Роналду, Неймар, Роналдо, Модрич, Рафинья и Навас – в сборной лучших партнеров Марсело

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Марсело составил символическую сборную из своих бывших партнеров.

В команду лучших футболистов, с которыми защитнику доводилось играть, попали:

вратарь: Кейлор Навас;

защитники: Рафинья, Тиаго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос;

полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос;

нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.

Свой выбор Марсело озвучил в ходе подкаста Podpah.

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11 комментариев
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Марсело отличный был игрок Реала и добряк
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Ответ Men77
Вини может обвинить в расизме. По вратарю странно.
Думаю у него с Навасом было хорошие отношение. Ведь у них культура почти одинаковые
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Ответ Men77
Вини может обвинить в расизме. По вратарю странно.
Марсело больше с Навасом играл чем с Касильясом , с одним выиграл 1 ЛЧ , с другим целых 3. Выбор очевиден в пользу Наваса!
+4
-1
+3
Ответ Кефтеме
Марсело больше с Навасом играл чем с Касильясом , с одним выиграл 1 ЛЧ , с другим целых 3. Выбор очевиден в пользу Наваса!
🤦‍♂️
Марсело вместе с Касильясом играл 9 лет, а с Навасом 5.
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Навас, а не Касильяс. Неожиданно
да нет ,все ожиданно
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Насильника алвеса не включил из-за принципов
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А когда Марсело с Роналдо играл?
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Ответ Bunyod Turgunov
🤦‍♂️ Марсело вместе с Касильясом играл 9 лет, а с Навасом 5.
Но это не отменяет того факта что с Навасом он выиграл больше
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Ответ sashafan2
А когда Марсело с Роналдо играл?
Мб когда был еще в академии и подтягивался к основе
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