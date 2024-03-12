Роналду забил 750-й гол на клубном уровне – с пенальти «Аль-Айну»
Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне.
«Аль-Наср» вылетел из Лиги чемпионов Азии на стадии 1/4 финала от «Аль-Айна» (4:4 по сумме двух матчей, пенальти – 1:3).
Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.
Этот гол стал для 39-летнего португальца 750-м на клубном уровне (878-м с учетом сборной Португалии). Он выступал ранее за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
Роналду забил 6-й гол в азиатской ЛЧ, 35-й на клубном уровне в этом сезоне, 5-й в 2024-м, а также 49-й за «Аль-Наср» с момента перехода в конце 2022 года.
Кроме того, победа стала 800-й за карьеру для Криштиану.
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роналду слишком маленькая величина в футболе, которая на такое просто неспособна:))
https://youtu.be/olL9NOcCOTk?si=06dzgxUgDcL73TRs
Каждый день новый аккаунт.
Когда идешь вылетать из очередного турнира
Но почему то у фанатов радуги Пеле забивал пожарникам.
А кому забивает в аль насре роналду?
Таким же пожарникам.