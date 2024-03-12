Роналду забил 750-й гол на клубном уровне – с пенальти «Аль-Айну»

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Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне.

«Аль-Наср» вылетел из Лиги чемпионов Азии на стадии 1/4 финала от «Аль-Айна» (4:4 по сумме двух матчей, пенальти – 1:3).

Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Этот гол стал для 39-летнего португальца 750-м на клубном уровне (878-м с учетом сборной Португалии). Он выступал ранее за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Роналду забил 6-й гол в азиатской ЛЧ, 35-й на клубном уровне в этом сезоне, 5-й в 2024-м, а также 49-й за «Аль-Наср» с момента перехода в конце 2022 года.

Кроме того, победа стала 800-й за карьеру для Криштиану.

Промах с метра, гол с пенальти на 118-й и вылет в серии: триллер Роналду в азиатской ЛЧ

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55 комментариев
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Написали бы хоть, что команда Эрнана Креспо прошла дальше:)🇦🇷🇦🇷🇦🇷
+32
-14
+18
Нырял он сегодня, конечно, как в старые-добрые сливочные годы. Клубника со сливками)
+22
-12
+10
Трофеи - ничто.
Мусорная статистика - всё.
+15
-7
+8
Ответ el comandante
Выиграл, Ясно. Понятно.
Как говорится
Побеждает Роналду,проигрывает команда
Это классика еще со времен Реала
+9
-1
+8
Поздравляю всех любителей клубники с этим юбилеем 😂
+14
-7
+7
Выиграл, Ясно. Понятно.
+10
-4
+6
Раньше забивал в пустые и с пенальти, сейчас только с пенальти. Ну, все таки Роналду по пенкам номер 1:

Больше голов с пенальти за всю историю футбола
Больше голов с пенальти за год
Больше голов с пенальти в ЛЧ
Больше голов с пенальти в групповом этапе Евро и на Евро
Больше голов с пенальти до 30 и после 30
Больше голов с пенальти за один клуб
Больше голов с пенальти за национальную сборную
+11
-5
+6
Ответ Дмитрий
1285 голов у Пеле. Но почему то у фанатов радуги Пеле забивал пожарникам. А кому забивает в аль насре роналду? Таким же пожарникам.
Шаурменам
+6
-1
+5
Ответ Крушение баварского драндулета
Рекордсмен по пробитым пенкам в ЛЧ. Рекордсмен по промахам с пенок в ЛЧ. Рекордсмен по пробитым пенкам на ЧМ. Рекордсмен по промахам с пенок на ЧМ. Рекордсмен по пробитым пенкам в Ла Лиге. Рекордсмен по промахам с пенок в Ла Лиге. Это всё про меси. Рекорд по пенкам за один клуб тоже принадлежит ему.
Месси всегда плевать было на пенальти, он великий художник и просто творил историю:)

роналду слишком маленькая величина в футболе, которая на такое просто неспособна:))

https://youtu.be/olL9NOcCOTk?si=06dzgxUgDcL73TRs
+6
-2
+4
Ответ Великий и прекрасный
750 голов на клубном уровне, из которых 495 - на уровне топ-3 Лиг (Англия, Италия, Испания) Больше, чем все российские футболисты вместе взятые
Артем, ну сколько можно?
Каждый день новый аккаунт.
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Выиграл?:)🤣🤣🤣 Может еще послематчевые пенальти в эту статку записывать:))
Заработанная пенка - уже победа)
+7
-3
+4
Ответ Великий и прекрасный
А Аргентина в БРИКС уже вступила?)
Икак и Кристинка- дальше орально удовлетворяй мужчин
+4
0
+4
Криш всегда будет много забивать, но команде это помогать не будет, результаты будут хуже чем без него. Парадокс. Вот вылетели из турнира, свой чемпионат тоже не выиграют, так что же улучшает Криш в результатах команды?
+6
-3
+3
Ответ Антон Орехов
Вопрос к адептам секты,чего вы здесь ищите если так ненавидите Роналду?!
оправдания фанатов Роналду, а в итоге находим вот такие коменты, вы б чот сами придумали своё,а то все одинаковое пишут , не интересно как то(
+2
0
+2
Ответ NickN
Нырял он сегодня, конечно, как в старые-добрые сливочные годы. Клубника со сливками)
Человеку лишь бы опозориться
+2
0
+2
Ответ Eden Hazard
Будь он Месси, ему б только за твой пост со статистикой ЗМ дали
Посмотрим как у тебя полыхнет, когда Месси возьмет 9 зм
+2
-1
+1
https://www.instagram.com/reel/C4YnGPbMWj-/?igsh=MXdvOTZ1NHExc2xqMQ==

Когда идешь вылетать из очередного турнира
+3
-2
+1
Ответ аноним анонимович
ну да , фанатикам криша нечего не остаётся делать как ригобирку и хейтеров других пинать, а по сути сами нечего не говорят
Меня больше забавляет тот факт, что я давно этих персонажей отправил в ЧС, не вижу их комментарии и их нет в моей системе координат, а они все равно бегают по всем веткам и думают, что могут меня как-то своими оскорблениями задеть:) Это лишь показывает их сущность, злость и натуру которая идет вместе с роналду по пятам:)) Искать виноватых всегда просто, а вот начать с себя нет:))
+2
-1
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Месифанам всегда «плевать» на всё что у меси не получается)) Если бы ему было плевать, он бы отдавал их партнёрам, а не наколотил рекордное кол-во ударов и промахов. В том сезоне меси засрал половину пенок в Ла Лиге, и только осознав, что в бомбардирской гонке ему ничего не светит, то начался фарм статистики для Суареса. Лишь бы ЗБ не досталась Криштиану)) Но меси всё-таки нашёл способ зашакалить ассист, вместо того чтобы просто отдать партнёру пеналь) https://youtu.be/wGshFwJKb7g https://youtu.be/Rz8EGSQQrXI https://youtu.be/U-N6EgJAIc0?t=28
зашакаливает обычно клубничный когда при выходе 3-2 4-3 и тд пытается свое копыто подсунуть под мяч отбирая удар у сокомандника) думаю тебе примеры с ютуба не нужно скидывать. Или деменция?
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Написали бы хоть, что команда Эрнана Креспо прошла дальше:)🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Зачем ? Тут культ Кристины
+13
-12
+1
Ответ Михо
Криш всегда будет много забивать, но команде это помогать не будет, результаты будут хуже чем без него. Парадокс. Вот вылетели из турнира, свой чемпионат тоже не выиграют, так что же улучшает Криш в результатах команды?
Только ухудшает.
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
Если эти считать, то может поднять статистику голов в товарках у Пеле?:)
1285 голов у Пеле.
Но почему то у фанатов радуги Пеле забивал пожарникам.
А кому забивает в аль насре роналду?
Таким же пожарникам.
+6
-5
+1
Ответ Отец Абду
Раньше забивал в пустые и с пенальти, сейчас только с пенальти. Ну, все таки Роналду по пенкам номер 1: Больше голов с пенальти за всю историю футбола Больше голов с пенальти за год Больше голов с пенальти в ЛЧ Больше голов с пенальти в групповом этапе Евро и на Евро Больше голов с пенальти до 30 и после 30 Больше голов с пенальти за один клуб Больше голов с пенальти за национальную сборную
Надо номинации в Global Soccer Awards срочно вводить:))
+4
-4
0
Ответ Отец Абду
Раньше забивал в пустые и с пенальти, сейчас только с пенальти. Ну, все таки Роналду по пенкам номер 1: Больше голов с пенальти за всю историю футбола Больше голов с пенальти за год Больше голов с пенальти в ЛЧ Больше голов с пенальти в групповом этапе Евро и на Евро Больше голов с пенальти до 30 и после 30 Больше голов с пенальти за один клуб Больше голов с пенальти за национальную сборную
Главные и единственные рекорды Криштиану
+2
-2
0
Кстати, Креспо (тренер Аль-Айна) был как форвард круче Рональды.
+7
-7
0
Мы гордимся тобой криштиану
0
0
0
Ответ Отец Абду
Раньше забивал в пустые и с пенальти, сейчас только с пенальти. Ну, все таки Роналду по пенкам номер 1: Больше голов с пенальти за всю историю футбола Больше голов с пенальти за год Больше голов с пенальти в ЛЧ Больше голов с пенальти в групповом этапе Евро и на Евро Больше голов с пенальти до 30 и после 30 Больше голов с пенальти за один клуб Больше голов с пенальти за национальную сборную
У человека кроме этих цифр в голове ничего нет
+1
-1
0
Если эти считать, то может поднять статистику голов в товарках у Пеле?:)
+8
-8
0
Ответ leon01
Командам играющим против Роналду инструкция: когда деревянный в вашей штрафной держитесь подальше и не смотрите на него, если всё равно начнёт падать- держите его семеро на ногах,если не получилось то просто разбегайтесь кто куда и надейтесь на чудо
А можно просто не обращать внимание, без пенок он не представляет опасности, максимум раз из 100 с рикошет от него в створ
+2
-2
0
Ответ Cruel Snake
😂 😂 😂 Беркариго и прочее... Так сильно ненавидят Роналду, что не спят ночью, смотрят матчи с его участием с начала и до конца. Что-бы потом написать об том что он им не нравится 😂😂😂😂😂😂😂😂
ну да , фанатикам криша нечего не остаётся делать как ригобирку и хейтеров других пинать, а по сути сами нечего не говорят
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