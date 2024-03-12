Роналду забил 750-й гол на клубном уровне – с пенальти «Аль-Айну»

Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне.

«Аль-Наср» вылетел из на стадии 1/4 финала от « » (4:4 по сумме двух матчей, пенальти – 1:3).

Форвард « » Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Этот гол стал для 39-летнего португальца 750-м на клубном уровне (878-м с учетом сборной ). Он выступал ранее за « », « », « » и « ».

Роналду забил 6-й гол в азиатской ЛЧ, 35-й на клубном уровне в этом сезоне, 5-й в 2024-м, а также 49-й за «Аль-Наср» с момента перехода в конце 2022 года.

Кроме того, победа стала 800-й за карьеру для .

Промах с метра, гол с пенальти на 118-й и вылет в серии: триллер Роналду в азиатской ЛЧ