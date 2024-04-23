Джуд Беллингем: «Надеюсь выиграть много трофеев – «Реал» борется за два титула, а потом будет Евро-2024. Это требует много труда и жертв»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Джуд Беллингем высказался после получения премии Laureus.

Полузащитник «Реала» первым среди футболистов получил награду в номинации «Прорыв года».

«Последние 24 часа были волшебными. Я прекрасно чувствую себя в команде, и болельщики тоже очень хорошо меня приняли. Я с нетерпением жду Евро, но впереди у нас еще несколько матчей на финише Ла Лиги и сложное противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев. Сейчас «Реал» борется за два титула, а потом будет Евро-2024. Это требует большого труда и жертв, и я надеюсь, что это произойдет. Я не идеален, но мне хотелось бы быть примером для молодежи», – сказал Беллингем.

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26 комментариев
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Как же он прав на счёт много жертв. Золотые годы 20 лет, а вместо гулянок нужно пахать на тренировках. Многие наши соотечественники не выдерживают и быстро поддаются соблазнам.
+34
-2
+32
Давай Джуд,концовку надо выдать мощную,помоги Реалу оформить золотой дубль)
+27
-8
+19
Ответ Tun
Пока что главный претендент на зм. Но подождём копу
По месси играет, ЗМ никому не видать))) .
+14
-3
+11
настоящий боец. характер и менталитет этого парня позволят ему достичь больших высот в футболе – "мадрид" должен быть счастлив, что получил такого игрока. в этом сезоне отличные шансы на зм
+14
-5
+9
Ответ Stewart D.
Комментарий скрыт
Вот это тяжелая травма после финала 2022 года, до сих пор не заросла))
+11
-3
+8
Игроки Реала всегда стремятся к победам, титулам, успеху, работе над собой. Это ген победителей, настоящих спортсменов.
Игроки барселоны же стремятся к созданию преступных группировок по отмыву бабла, лгбтку+ отношениям, съемкам тиктоков и преступлениям. Это ген представителей нестоличных сёл, выходцев из провинции
+12
-6
+6
Пока что главный претендент на зм. Но подождём копу
+13
-7
+6
Ответ Tun
Пока что главный претендент на зм. Но подождём копу
И Олимпиаду
+4
0
+4
Ответ bestvideox
Как же он прав на счёт много жертв. Золотые годы 20 лет, а вместо гулянок нужно пахать на тренировках. Многие наши соотечественники не выдерживают и быстро поддаются соблазнам.
Многим нашим соотечественникам платят не в соответствии с рынком. Если бросить сейчас российский футбол, чтобы там все жили по средствам, то из РПЛ все легионеры сбегут, а свои будут пылить тысяч за 100 максимум. Тогда они быстро задумаются о том, что либо профессию не мешало бы сменить, либо будут ишачить, чтобы уехать за бугор, где платят больше, как это было в 90-е. Хоть даже в Чемпионаты Кипра, Мальты, Люксембурга, Латвии и т.д.
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Вот это тяжелая травма после финала 2022 года, до сих пор не заросла))
Там две травмы
Был ещё декласс его клуба в 18г)
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Ответ Epicman
без карманных судей на Евро тяжко будет(
так англия по классике жидканёт. БЛМщики как обычно будут говорить о новом золотом поколении с огромным будущим, но будут сливать любой хороши дисциплинированной команде. Саутгейт просто не способен выигрывать что то
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Реалу выиграть ЛЧ, а сборной Англии вылететь из группы
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Ответ Чёрный тюльпан
Многим нашим соотечественникам платят не в соответствии с рынком. Если бросить сейчас российский футбол, чтобы там все жили по средствам, то из РПЛ все легионеры сбегут, а свои будут пылить тысяч за 100 максимум. Тогда они быстро задумаются о том, что либо профессию не мешало бы сменить, либо будут ишачить, чтобы уехать за бугор, где платят больше, как это было в 90-е. Хоть даже в Чемпионаты Кипра, Мальты, Люксембурга, Латвии и т.д.
думаешь в России у футболистов будет меньше зп чем в Латвии? ну я имею ввиду без госбюджета
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Ответ Mars Usmanov
думаешь в России у футболистов будет меньше зп чем в Латвии? ну я имею ввиду без госбюджета
Ну в московских командах и Зените может и нет, а в командах из регионов почти наверняка)
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Ответ Mars Usmanov
думаешь в России у футболистов будет меньше зп чем в Латвии? ну я имею ввиду без госбюджета
Сложно сейчас точно предсказать, сколько у нас будут получать футболисты при выведении их вида на самоокупаемость. Даже если условно 200 тыс. (это лучшие россияне по лиге), то в Латвии столько получает физрук в секции. У моего друга (наполовину латыша) есть двоюродный брат в Лудзе, который закончил физруковский ВУЗ по специальности "тренер по футболу", так вот он получал в первый год работы с детишками от 1500 до 2500 евро. Детали такого разброса я не уточнял, может квалификацию за год быстро повышал, сдавая какие-то их местные экзамены, потому что вряд ли там много людей, которые хотят этим заниматься, проще уехать в Ирландию и стоять на кассе за свои 3 тыс. евро. Даже больше скажу, он сам дело с тренерством забросил, поехав то ли в Швецию, то ли в Данию работать в фудтраке на летний сезон, где в первый год заработал ~12 тыс. евро. На следующий год он опять туда вернулся, но заработал уже 16, после чего ещё отправился в Италию поработать, чтобы денег скопить на свой фудтрак и работать на самого себя. Допускаю, что в Высшей лиге Латвии профики получают тысячи 3-4 евро точно. У них, кстати, популярен гандбол и волейбол, некоторые ребята после этого уезжают в Великобританию и США учиться по спортивным грантам, выступая за университетские клубы.
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Хэй Джуд✊‼️
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Кому ответят?)
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Ответ Tun
Пока что главный претендент на зм. Но подождём копу
Если Англия выиграет Евро, скорее Кейн получит
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Ответ ArtemEgs
Если Англия выиграет Евро, скорее Кейн получит
Бавария бестрофеев.
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