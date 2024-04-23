Джуд Беллингем: «Надеюсь выиграть много трофеев – «Реал» борется за два титула, а потом будет Евро-2024. Это требует много труда и жертв»
Джуд Беллингем высказался после получения премии Laureus.
Полузащитник «Реала» первым среди футболистов получил награду в номинации «Прорыв года».
«Последние 24 часа были волшебными. Я прекрасно чувствую себя в команде, и болельщики тоже очень хорошо меня приняли. Я с нетерпением жду Евро, но впереди у нас еще несколько матчей на финише Ла Лиги и сложное противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев. Сейчас «Реал» борется за два титула, а потом будет Евро-2024. Это требует большого труда и жертв, и я надеюсь, что это произойдет. Я не идеален, но мне хотелось бы быть примером для молодежи», – сказал Беллингем.
Игроки барселоны же стремятся к созданию преступных группировок по отмыву бабла, лгбтку+ отношениям, съемкам тиктоков и преступлениям. Это ген представителей нестоличных сёл, выходцев из провинции
Был ещё декласс его клуба в 18г)