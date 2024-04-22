Рауль: «Беллингем может стать легендой «Реала», он способен творить историю. Но сравнивать его с Зиданом неправильно, они разные»

Теги Реал Мадрид Рауль Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Рауль оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

«Беллингем – игрок «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что он провел здесь всю свою жизнь, это сразу видели все сотрудники клуба. Он игрок, который общается и находит общий язык с людьми, он станет одной из легенд клуба».

О сравнениях Беллингема с Зиданом

«Я думаю, что сравнивать их неправильно. Зидан – легенда, а Беллингем способен творить историю. На мой взгляд, они разные», – сказал бывший нападающий «Реала». 

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13 комментариев
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Когда Белингем на замахе перекладывает мяч с одной ноги на другую, это действительно напоминает Зидана. Ещё игровой номер 5.

А так по игре мало схожести
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Ему всего 20, вы только представьте каким он может стать игроком лет через 5, если травмы обойдут его, и будет дальше прогрессировать.в 25-30 это будет монстр полузащиты
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Как минимум, он оправдал все ожидания и свой ценник, такой уверенности в его годы могли бы позавидовать многие. Беллигол делает эту грязь!
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То что парень доминант и с характером льва который не сдаётся это очевидно. Но блин, парню всего 20. Дайте ему пару лет поиграть в Реале. Не лепите из него Бога. Бремя бога многим сломало хребет.
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Ответ Бакыт Кадыров
Ему всего 20, вы только представьте каким он может стать игроком лет через 5, если травмы обойдут его, и будет дальше прогрессировать.в 25-30 это будет монстр полузащиты
Каким он может стать? Погба в 20 был однозначно лучше чем в 25. Так что ... Это не линейная математика чтобы мы могли проследить тенденцию. И таких примеров не мало. Просто не надо давить на парня со словами типа легенда, будущая мировая звезда, будущий обладатель ЗМ и т.д.
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Беллингем уже сейчас легенда Барселоны.
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Ответ Amalfitano
Каким он может стать? Погба в 20 был однозначно лучше чем в 25. Так что ... Это не линейная математика чтобы мы могли проследить тенденцию. И таких примеров не мало. Просто не надо давить на парня со словами типа легенда, будущая мировая звезда, будущий обладатель ЗМ и т.д.
Погба погубило лень и его окружение
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Ответ Amalfitano
Он как раз ни разу не Зидан и его работа как раз играть НЕ ярко, а полезно. Если надо перетоптать, перепахать, перебегать это к Джуду. И если даже надо без мяча долго играть(как в матче с МС) это тоже к нему. Он терпит и делает эту работу. Зидан никогда так не играл. Он был в центре внимания, он был мозгом и дирижёром и он редко занимался черновой работой. Ну и футбол тогда был другим.
В матче с Сити он множество раз пытался в стиле Зидана раздавать пасы в окружении двух трех игроков. Но получалось 50/50.
Раньше такого за ним не наблюдал. А то о чем пишешь ты и так понятно.
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Зизу - техничный племейкер, чистая 10-ка.

Беллингем же не такой техничный, пас по хуже... но более разносторонний - лучше в защите, лучше в движении без мяча и т.д.
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Ответ SergioRamos92
Погба погубило лень и его окружение
А я об чём? Почему любого другого игрока не может погубить тоже самое или что-то иное? Так что нет смысла планировать на 5-10 лет вперёд.
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Ответ Булат Кошкимбаев
В матче с Сити он множество раз пытался в стиле Зидана раздавать пасы в окружении двух трех игроков. Но получалось 50/50. Раньше такого за ним не наблюдал. А то о чем пишешь ты и так понятно.
Прости, но ничего Зидановского я там и близко не видел.)) За Зиданом смотрел начиная с Евро 1996 года.
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