Рауль: «Беллингем может стать легендой «Реала», он способен творить историю. Но сравнивать его с Зиданом неправильно, они разные»
Рауль оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».
«Беллингем – игрок «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что он провел здесь всю свою жизнь, это сразу видели все сотрудники клуба. Он игрок, который общается и находит общий язык с людьми, он станет одной из легенд клуба».
О сравнениях Беллингема с Зиданом
«Я думаю, что сравнивать их неправильно. Зидан – легенда, а Беллингем способен творить историю. На мой взгляд, они разные», – сказал бывший нападающий «Реала».
А так по игре мало схожести
Раньше такого за ним не наблюдал. А то о чем пишешь ты и так понятно.
Беллингем же не такой техничный, пас по хуже... но более разносторонний - лучше в защите, лучше в движении без мяча и т.д.