Рауль: «Беллингем может стать легендой «Реала», он способен творить историю. Но сравнивать его с Зиданом неправильно, они разные»

Рауль оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

« – игрок «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что он провел здесь всю свою жизнь, это сразу видели все сотрудники клуба. Он игрок, который общается и находит общий язык с людьми, он станет одной из легенд клуба».

О сравнениях Беллингема с

«Я думаю, что сравнивать их неправильно. Зидан – легенда, а Беллингем способен творить историю. На мой взгляд, они разные», – сказал бывший нападающий « ».