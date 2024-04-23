Форвард «Ростова» Голенков о брифинге с судьями: «Мы задали вопрос про фол, а нам в ответ: «Не знаю». Про добавленное время тоже не могут ответить»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Матч ТВ Егор Голенков правила Футбол

Егор Голенков рассказал о том, что судьи на брифингах не отвечают на вопросы.

В воскресенье «Ростов» проиграл «Спартаку» (1:5) в матче 25‑го тура Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

– Я не знаю как сейчас судьи трактуют моменты. Сейчас «Зениту» не поставили пенальти за руку. Ну как? Окей. Не знаю, как трактуется эпизод с нашим пенальти, они их каждый год меняют, но мне как действовать как нападающему?

Меня подталкивает защитник и судья говорит, что это нормально. Я в ответ говорю, что давай, мол, я тоже буду подталкивать защитника. Моменты, которые связаны со мной – я их просто не понимаю.

– При этом судьи приезжают к командам и что‑то объясняют.

– Все то же самое говорят. В том году к нам приехали на брифинг, мы задали вопрос, почему там не было фола, а нам в ответ: «Не знаю». Также спросили, почему судья добавляет столько минут, а нам не могут ответить, – сказал нападающий ростовчан Голенков

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6 комментариев
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Наверное платить надо,а не вопросы задавать
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..."мы задали вопрос, почему там не было фола, а нам в ответ:"
Потому что! Как хочу - так и верчу!
Пора перестать удивляться решением судей и отмазкам ЭСК.
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Они там на ВАР с этими пенальти как будто на ромашке гадают. 😊
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Ответ Pelerin
Удивительный Егор. Ничего не знает, ничего не понимает. Ещё и коварные судьи от него всё скрывают... Интересно, он хоть раз правила почитать пытался? Образовательные каналы читать? Но нет, конечно это не его дело. Так и живёт...
Может ты объяснишь, почему не дали пенальти Зениту в матче с Оренбургом, когда мяч Прохину в руку попал и дали в матче ЦСКА с Ахматом в таком же моменте. Голенков и я не понимаю. А свод правил там целый гроссбух. Все знают общие положения. И никто не читает. Да и ты тоже.Это дело судей, зубрить правила от и до. И для них целые семинарии проводят, что бы разбирать моменты. Но даже они все всё по разному трактуют. Чего с игрока спрашивать?
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