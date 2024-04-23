Форвард «Ростова» Голенков о брифинге с судьями: «Мы задали вопрос про фол, а нам в ответ: «Не знаю». Про добавленное время тоже не могут ответить»
Егор Голенков рассказал о том, что судьи на брифингах не отвечают на вопросы.
В воскресенье «Ростов» проиграл «Спартаку» (1:5) в матче 25‑го тура Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
– Я не знаю как сейчас судьи трактуют моменты. Сейчас «Зениту» не поставили пенальти за руку. Ну как? Окей. Не знаю, как трактуется эпизод с нашим пенальти, они их каждый год меняют, но мне как действовать как нападающему?
Меня подталкивает защитник и судья говорит, что это нормально. Я в ответ говорю, что давай, мол, я тоже буду подталкивать защитника. Моменты, которые связаны со мной – я их просто не понимаю.
– При этом судьи приезжают к командам и что‑то объясняют.
– Все то же самое говорят. В том году к нам приехали на брифинг, мы задали вопрос, почему там не было фола, а нам в ответ: «Не знаю». Также спросили, почему судья добавляет столько минут, а нам не могут ответить, – сказал нападающий ростовчан Голенков.
Потому что! Как хочу - так и верчу!
Пора перестать удивляться решением судей и отмазкам ЭСК.