Форвард «Ростова» Голенков о брифинге с судьями: «Мы задали вопрос про фол, а нам в ответ: «Не знаю». Про добавленное время тоже не могут ответить»

Егор Голенков рассказал о том, что судьи на брифингах не отвечают на вопросы.

В воскресенье « » проиграл «Спартаку» (1:5) в матче 25‑го тура Мир . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

– Я не знаю как сейчас судьи трактуют моменты. Сейчас «Зениту» не поставили пенальти за руку. Ну как? Окей. Не знаю, как трактуется эпизод с нашим пенальти, они их каждый год меняют, но мне как действовать как нападающему?

Меня подталкивает защитник и судья говорит, что это нормально. Я в ответ говорю, что давай, мол, я тоже буду подталкивать защитника. Моменты, которые связаны со мной – я их просто не понимаю.

– При этом судьи приезжают к командам и что‑то объясняют.

– Все то же самое говорят. В том году к нам приехали на брифинг, мы задали вопрос, почему там не было фола, а нам в ответ: «Не знаю». Также спросили, почему судья добавляет столько минут, а нам не могут ответить, – сказал нападающий ростовчан .