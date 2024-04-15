Самедов о судействе Любимова в матче «Факел» – «Ростов»: «Самого низкого уровня, просто необъективно. Можно только надеяться, что таких судей больше не будут допускать на игры»

Александр Самедов раскритиковал судейство в матче «Факел» – «Ростов».

В воскресенье «Факел» уступил « » (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

«Мы можем только надеяться, что таких судей в нашем футболе будет как можно меньше, и их не будут допускать на матчи. Матч был хорошим, а вот судейство было просто самого низкого уровня. Судьи были просто необъективны. Остается только задать вопрос: «Почему?» – сказал бывший игрок сборной России, а ныне старший селекционер «Факела».

Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»