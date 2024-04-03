Голенков о судействе: «Смотрю, за что дают пенальти, начинаю не рисовать, но падать. Судья смотрит повтор и не ставит – как это? Непонятно, почему одинаковые моменты трактуются по-разному»

Егор Голенков поделился мнением о судействе в нынешнем сезоне.

Вчера « » одолел «Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти). На 98-й минуте игры главный тренер команды Валерий Карпин и его помощнику Виктор Онопко получили красные карточки за сборы за арбитром.

– Как оцените уровень судейства в этом сезоне? Уровень улучшился?

– В этом сезоне дают больше бороться, меньше остановок. Но мне, как игроку, не понятно, почему одинаковые моменты трактуются по‑разному.

– Например?

– В прошлом сезоне я боролся с Кайо, он после этого влетел в меня. Это трактуется как пенальти. Как игрок, я могу не падать.

Но я тоже смотрю другие игры, в которых за такие же эпизоды дают пенальти. Естественно, я тоже начинаю не рисовать, но падать. В итоге судья смотрит повтор и не ставит пенальти. Как это? – сказал нападающий «Ростова».