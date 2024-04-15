Марков после 0:1 от «Ростова»: «Судья перед голом остановил игру, потому что игрок «Ростова» лежал в штрафной, а потом отдал мяч сопернику. Как это понимать?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Факел Сергей Песьяков Евгений Марков Матч ТВ Данил Глебов Артем Любимов Футбол

Евгений Марков считает, что судейство повлияло на результат игры с «Ростовом».

Вчера «Факел» принимал ростовчан (0:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

– Почему у «Факела» не получается забить в двух последних домашних матчах?

– Потому, что не получается забить. Я не знаю. Тренер расскажет, что надо делать.

– Результат матча мог бы быть иным для «Факела»?

– Мог. Перед пропущенным голом Глебов выбил наш мяч, судья остановил игру, потому что игрок «Ростова» лежал в штрафной. После этого он почему‑то отдал мяч сопернику. Я подхожу к судье и спрашиваю, почему он не сказал Песьякову отдать нам мяч в качестве жеста фэйр-плей. Потому что мяч был наш. Он ответил, что сказал. Подхожу к Песьякову, он сказал, что судья ему ничего не говорил. Как это понимать?

– Вы считаете, что на исход матча повлияло решение арбитра?

– Я ничего не считаю, а просто рассказал ситуацию. Дальше решайте сами, – заявил нападающий «Факела».

Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»

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2 комментария
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Может судья и поступил не верно, но какие претензии? Он же не поставил пенальти в ваши ворота, а начало атаки вратарём Ростова, ставить в вину пропущенного гола судье, не корректно. Нужно было быть самим внимательнее
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Не виноватые мы
Он сам им мяч отдал
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