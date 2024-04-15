Марков после 0:1 от «Ростова»: «Судья перед голом остановил игру, потому что игрок «Ростова» лежал в штрафной, а потом отдал мяч сопернику. Как это понимать?»

Евгений Марков считает, что судейство повлияло на результат игры с «Ростовом».

Вчера «Факел» принимал ростовчан (0:1) в матче 24-го тура Мир . Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

– Почему у «Факела» не получается забить в двух последних домашних матчах?

– Потому, что не получается забить. Я не знаю. Тренер расскажет, что надо делать.

– Результат матча мог бы быть иным для «Факела»?

– Мог. Перед пропущенным голом Глебов выбил наш мяч, судья остановил игру, потому что игрок « » лежал в штрафной. После этого он почему‑то отдал мяч сопернику. Я подхожу к судье и спрашиваю, почему он не сказал Песьякову отдать нам мяч в качестве жеста фэйр-плей. Потому что мяч был наш. Он ответил, что сказал. Подхожу к Песьякову, он сказал, что судья ему ничего не говорил. Как это понимать?

– Вы считаете, что на исход матча повлияло решение арбитра?

– Я ничего не считаю, а просто рассказал ситуацию. Дальше решайте сами, – заявил нападающий « ».

Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»