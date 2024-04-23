Пиоли о будущем в «Милане»: «14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого. Я счастлив здесь, работаю хорошо»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли сравнил свое текущее положение с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.

Победа в миланском дерби (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии принесла «Интеру» под руководством Симоне Индзаги чемпионский титул в Серии А.

«Милан» завершит без трофеев второй сезон подряд. 

Пиоли возглавил клуб осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/22. 

«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого. 

Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли. 

«Интер» – чемпион Италии! Забрал титул в дерби с «Миланом»

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46 комментариев
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Команда уверенна в топ4, два года подряд в решающих стадиях еврокубков, Пиоли не идеален но работает хорошо это глупо отрицать.
+52
-7
+45
Ответ Вадим Белозёров
Команда уверенна в топ4, два года подряд в решающих стадиях еврокубков, Пиоли не идеален но работает хорошо это глупо отрицать.
У болельщиков милана периодически прорывается истерика на тему величия. Нужно каждый год чемпионство и лч
+22
-4
+18
Ответ Liberum
Кроме кед у Пиоли также чемпионство и полуфинал ЛЧ. Может составы сравним? (По дерби - да, позорище, слов нет)
слушай, Пиоли не ДДР, который тольео пришёл.

Ему купили игроков за 3 сезона на 280 лямов, он сам строил, что хотел. Вся радость в том, что Наполи, Лацио и Рома провалили первую половину сезона, да и Юве мягко говоря, в состоянии грогги.

Ты посмотри матчи с Салернитаной, Фрозинезе, Сассуоло, какой мрак там был.

Смотрите в таблицу и думаете, что Милан играет как Штуттгарт или Ливерпуль на крайняк, но игры - НЕТ
+15
0
+15
Так тебя тоже критиковали тогда же. Но у Индзаги с тех пор кубок, финал ЛЧ, суперкубок и чемпионство. А у тебя кеды стильные и шесть подряд поражений в дерби.
+16
-4
+12
все верно, пиоли лучший вариант сейчас
+14
-3
+11
Ответ Buharoid
Так тебя тоже критиковали тогда же. Но у Индзаги с тех пор кубок, финал ЛЧ, суперкубок и чемпионство. А у тебя кеды стильные и шесть подряд поражений в дерби.
Кроме кед у Пиоли также чемпионство и полуфинал ЛЧ. Может составы сравним? (По дерби - да, позорище, слов нет)
+17
-6
+11
Удачи Милану в новом сезоне!
+12
-3
+9
Ответ Great ManUtd
Ну куда его увольнять?! Чемпионат выиграл с составом, собранным из неликвидов, в ЛЧ попадает. Видимо, глоры забыли, как Милан болтался на 10-х местах.
Когда Милан болтался, глоров не было, не неси чушь
+7
-3
+4
Ну куда его увольнять?! Чемпионат выиграл с составом, собранным из неликвидов, в ЛЧ попадает. Видимо, глоры забыли, как Милан болтался на 10-х местах.
+14
-10
+4
Ответ Liberum
А игроков ему прям под его запросы покупали? То есть до прошлого года мечтал играть с Сплемакерсом справа, и уговаривал взять де Кателаре вместо Дибалы? Не спорю, что игра не всегда идёт и всегда поставлена, некоторые решения бесят - но просто, есть дальнейший план, куда после Пиоли идти? Хави, серьезно? Вот думаю, что Наполи быстро Пиоли подберет, и в следующем году мы еще и им уступим. Буду рад ошибаться
конечно под его запросы, это не НБА, где игроков покупает ГМ.

Я не говорю, что прям надо гнать Пиоли и брать условного Лопетеги, т.е. смена тренера ради смены. Но если есть доступные хорошие тренеры, тогда надо брать.
+3
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Разница только в том, что у Индзаги идёт всё время поступательное движение вверх, а у Пиоли было фартовое чемпионство и потом два года стагнации.
Да тут я смотрю многие его защищают, но ему последние три года состав только укрепляли, покупали игроков добротных по меркам Италии, Интер если что с миру по иголке состав собирает, у них разве состав сильнее по именам? Явно нет, но команда играет, а у нас если Леао не в настроении, если Тео встал не с той ноги, то мысли нулевые.
Ещё последние матчи начались непонятные эксперементы, то Калабрию в полузащиту пихает, то Леао на острие атаки ставит, игроки при этом видео не понимаю куда им бегать и что делать, очень странные решения если честно.
+4
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+3
Ответ Вадим Белозёров
Команда уверенна в топ4, два года подряд в решающих стадиях еврокубков, Пиоли не идеален но работает хорошо это глупо отрицать.
6 проигранных без шансов дерби подряд. Какие тут вообще могут быть оправдания? Игроки уже не могут с ним нормально играть.
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Ответ Pixel 8
Концептуально тактический рисунок и игра Пиоли, возможно, превосходят даже футбол Анчелотти, не говоря уже про приведенные вами фамилии. Имею в виду сопоставление качества игры и ресурсов, спортивную и экономическую конъюнктуру, развитие тренерской мысли.
Что они там превосходят? Игры нет, рисунка игры тоже. Если раньше неумение команды играть с мячом и в позиционную атаку я списывал на дикий прессниг, то сейчас нет ни прессинга, ни позиционки.
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Ответ Pixel 8
пиоли второй по успешности тренер милана после Анчелотти, так что лучше его оставить.
Рокко, Сакки, Капелло видимо нафиг идут, куда им до лысого гения)
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Ответ Qarasik
Не знаю какие к Пиоли претензии. Посмотрел игру - в полном шоке, как он их в топ-4 удерживает. Команда уровня омской Газмясочки.
С Индзаги этот состав Милана вообще без поражений бы прошел сезон...)
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Пиоли уже отработал свое в Милане и с ним однозначно надо прощаться. Разговоры о слабом составе считаю абсолютно неуместными, состав вполне конкурентоспособен и может решать большие задачи при более качественном тренере у руля ( мне кажется даже Абате лучше справится). Игра в атаке не выстроена, всё держится на Тео и Леау. Игроки при Пиоли уже не развиваются, а деградируют (тот же Де Кетеларе и Салемакерс вполне себе прилично играют у других тренеров). Идеально было бы Мотту пригласить, но будет сложно с ним договориться.
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Ответ Альварес 10
Я тоже очень хочу Мотту видеть в Милане
Да, Болонья в этом сезоне прекрасна. Было бы замечательно подписать его
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Ответ Альварес 10
Салемакерс отлично играл у Пиоли в чемпионский сезон
Но сейчас он показывает гораздо более стабильную игру на хорошем уровне, чем в наш чемпионский сезон
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Ответ Liberum
Кроме кед у Пиоли также чемпионство и полуфинал ЛЧ. Может составы сравним? (По дерби - да, позорище, слов нет)
Какое чемпионство за последние 14 месяцев? Ничего, ровно ноль трофеев. Можно и составы сравнить. Можно и тренеров сравнить.
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хахаха))
Оставьте Пёли, идеальный тренер))
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Ответ Гриззли
Какое чемпионство за последние 14 месяцев? Ничего, ровно ноль трофеев. Можно и составы сравнить. Можно и тренеров сравнить.
А за последние 14 месяцев - как много тренеров в Италии взяли трофей? :)
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Мотта вообще творит что то невероятное если Болонья будет играть в ЛЧ, только Мотту нужно назначать тогда вместо Пиоли
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Ответ Евгений Кузнецов
Индзаги - классный тренер Пиоли - достойный видно, что Пиоли явно не хватает топ-игроков, поэтому и приходится извращаться с расстановкой, пытаясь найти варианты противостоять более звёздному сейчас по составу Интеру
А интер прям кладезь топигроков
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Ответ Евгений Кузнецов
Индзаги - классный тренер Пиоли - достойный видно, что Пиоли явно не хватает топ-игроков, поэтому и приходится извращаться с расстановкой, пытаясь найти варианты противостоять более звёздному сейчас по составу Интеру
У Пиоли крепкий, добротный состав. Поставить, хотя бы, крепкую, добротную игру был обязан. А фиг, игры как не было так и нет
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Ладно бы игра была,так игры нет,в важных матчах вечно обсирается,это точно не исправит,6 дерби подряд слить!!!некоторых тренеров уже после 1-5 уже бы выгнали,а тебя еще оставили в надежде что исправишь!
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Ответ aha1978
Пиоли уже отработал свое в Милане и с ним однозначно надо прощаться. Разговоры о слабом составе считаю абсолютно неуместными, состав вполне конкурентоспособен и может решать большие задачи при более качественном тренере у руля ( мне кажется даже Абате лучше справится). Игра в атаке не выстроена, всё держится на Тео и Леау. Игроки при Пиоли уже не развиваются, а деградируют (тот же Де Кетеларе и Салемакерс вполне себе прилично играют у других тренеров). Идеально было бы Мотту пригласить, но будет сложно с ним договориться.
Салемакерс отлично играл у Пиоли в чемпионский сезон
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Ответ BennyDeTox
В том счастлив ли Пиоли - сомнений нет, вопрос в том - счастливы ли болельщики. Уже 15 дерби к ряду клуб не побеждает, мое мнение - пора
Какие 15?
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Ответ BennyDeTox
В том счастлив ли Пиоли - сомнений нет, вопрос в том - счастливы ли болельщики. Уже 15 дерби к ряду клуб не побеждает, мое мнение - пора
В 6 дерби вроде
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Ответ aha1978
Пиоли уже отработал свое в Милане и с ним однозначно надо прощаться. Разговоры о слабом составе считаю абсолютно неуместными, состав вполне конкурентоспособен и может решать большие задачи при более качественном тренере у руля ( мне кажется даже Абате лучше справится). Игра в атаке не выстроена, всё держится на Тео и Леау. Игроки при Пиоли уже не развиваются, а деградируют (тот же Де Кетеларе и Салемакерс вполне себе прилично играют у других тренеров). Идеально было бы Мотту пригласить, но будет сложно с ним договориться.
Я тоже очень хочу Мотту видеть в Милане
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Ответ Pixel 8
Проблема упирается в качество и количество ресурсов. Будь у Пиоли состав хотя времен Аллегри, то команда боролась бы за трэбл.
У кого-то в Италии сильно больше ресурсов? Да вроде нет. Милан за последние годы потратил больше всех в Италии на состав, но на тренеров тратиться почему-то не хотят. Пиоли подвезли всех кого хотел, кого не хотел продали или отдали в аренду. Только вот Де Кетеларе смог заиграть у Гаспа, что было крайне сложно, да и Сало с Мальдини неплохо в новом клубе смотрятся. Ну и травмы в команде - это прото какая-то аномалия, но ведь они не просто так происходят, тренерский штаб в этом тоже виноват. И с тренерским штабом, и с коновалами из медицинского нужно что-то делать.
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