Пиоли о будущем в «Милане»: «14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого. Я счастлив здесь, работаю хорошо»

Стефано Пиоли сравнил свое текущее положение с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.

Победа в миланском дерби (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии принесла « » под руководством чемпионский титул в Серии А.

« » завершит без трофеев второй сезон подряд.

возглавил клуб осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/22.

«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.

Я счастлив в « ». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

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