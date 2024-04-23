Пиоли о будущем в «Милане»: «14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого. Я счастлив здесь, работаю хорошо»
Стефано Пиоли сравнил свое текущее положение с ситуацией Симоне Индзаги в прошлом.
Победа в миланском дерби (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии принесла «Интеру» под руководством Симоне Индзаги чемпионский титул в Серии А.
«Милан» завершит без трофеев второй сезон подряд.
Пиоли возглавил клуб осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/22.
«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.
Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
Ему купили игроков за 3 сезона на 280 лямов, он сам строил, что хотел. Вся радость в том, что Наполи, Лацио и Рома провалили первую половину сезона, да и Юве мягко говоря, в состоянии грогги.
Ты посмотри матчи с Салернитаной, Фрозинезе, Сассуоло, какой мрак там был.
Смотрите в таблицу и думаете, что Милан играет как Штуттгарт или Ливерпуль на крайняк, но игры - НЕТ
Я не говорю, что прям надо гнать Пиоли и брать условного Лопетеги, т.е. смена тренера ради смены. Но если есть доступные хорошие тренеры, тогда надо брать.
Да тут я смотрю многие его защищают, но ему последние три года состав только укрепляли, покупали игроков добротных по меркам Италии, Интер если что с миру по иголке состав собирает, у них разве состав сильнее по именам? Явно нет, но команда играет, а у нас если Леао не в настроении, если Тео встал не с той ноги, то мысли нулевые.
Ещё последние матчи начались непонятные эксперементы, то Калабрию в полузащиту пихает, то Леао на острие атаки ставит, игроки при этом видео не понимаю куда им бегать и что делать, очень странные решения если честно.
Оставьте Пёли, идеальный тренер))