5:1 – крупнейшая победа «Интера» над «Миланом» с 2009 года. «Нерадзурри» не забивали 5 голов в дерби с 1974-го

«Интер» нанес «Милану» крупнейшее поражение в дерби с позапрошлого десятилетия.

Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила соперника со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А.

В последний раз «нерадзурри» обыгрывали «россонери» с разницей в 4 мяча в августе 2009 года – 4:0.

Забить « » 5 голов « » не удавалось с марта 1974 года (5:1).

«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1

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