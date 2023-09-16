5:1 – крупнейшая победа «Интера» над «Миланом» с 2009 года. «Нерадзурри» не забивали 5 голов в дерби с 1974-го
«Интер» нанес «Милану» крупнейшее поражение в дерби с позапрошлого десятилетия.
Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила соперника со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А.
В последний раз «нерадзурри» обыгрывали «россонери» с разницей в 4 мяча в августе 2009 года – 4:0.
Забить «Милану» 5 голов «Интеру» не удавалось с марта 1974 года (5:1).
«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1
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Forza Inter!
Работа тренерского штаба и селекции в Интере - топ-уровень
Фраттези - тоже с почином!)
У меня в первую очередь вспоминается его пенальти - по центру под перекладину)
Какой Интер! Браво
Псц, Пиоли вообще ничему не учится, нулевая работа над ошибками.
Еще какие-то ходы ему приписывают, блин. Калабриа в центре поля это как Желько Калача интвертированным вингером выпустить
Тренером "Интера тогда был Тарделли.