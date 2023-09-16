5:1 – крупнейшая победа «Интера» над «Миланом» с 2009 года. «Нерадзурри» не забивали 5 голов в дерби с 1974-го

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» нанес «Милану» крупнейшее поражение в дерби с позапрошлого десятилетия.

Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила соперника со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А.

В последний раз «нерадзурри» обыгрывали «россонери» с разницей в 4 мяча в августе 2009 года – 4:0.

Забить «Милану» 5 голов «Интеру» не удавалось с марта 1974 года (5:1).

«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1

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31 комментарий

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Тюменец
Такое иногда бывает у всех клубов. Не стоит акцентировать. Сезон только начался.
Forza Inter!
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KreakeroK
помню тот матч 2009 года как вчера, первая игра Снейдера за Интер, по которой сразу стало понятно, что пришел очень важный игрок, потрясающая распасовка при первом голе, когда замкнул Тьяго Мотта, пушка от Станковича... эх, были времена!
+21
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Давид Agabekyan
Индзаги конечно хозяин Милана и Пиоли
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Begench Berdimuradov
Интер топ🔥
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Pazzo7
Огонь! Вся команда отлично выглядела, но хочется отметить Тюрама, как новичка. Очень породисто играет, унаследовал стать. Предголевая и гол - украшения матча.

Работа тренерского штаба и селекции в Интере - топ-уровень

Фраттези - тоже с почином!)
+9
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Enotaz24
Спасибо Интернационале. Матч огонь.
+8
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Palacio8
Пошли рекорды, главное не останавливаться, вторая звезда ждёт! ⭐⭐
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Никита Самарин
Интер на старте сезона просто восторг 🤩🤩🤩
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rigobersong
Хороший матч с классными голами!:) Симоне гений!:))
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Pazzo7
Ответ KreakeroK
помню тот матч 2009 года как вчера, первая игра Снейдера за Интер, по которой сразу стало понятно, что пришел очень важный игрок, потрясающая распасовка при первом голе, когда замкнул Тьяго Мотта, пушка от Станковича... эх, были времена!
В том матче впервые за Интер забил Диего Милито! Всё, что было дальше - история.

У меня в первую очередь вспоминается его пенальти - по центру под перекладину)
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Xell
Почти 50лет)) У Интера при Индзагги прям куча рекордов пошла.
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mishakmv96
Болезненное поражение. Даже в годы смуты не было такой безнадёжности в матчах с соседями. Милан сделал качественные трансферы на фоне середняков и околотоповых клубов в Серии А, сегодня в матче с топ-клубов мы убедились, что как не было скамейки у росонерри, так её и нет. Играют только три человека: Леау, Жиру и Тео, если у них не идёт, то всё пропало. Чуквуезе, Оксфорд и Йович вышли на поле на уровне Салемакерса, Кевлара и Ориги, то есть никак, они ничего не дали команде.
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Денис Ширинов
Уснул после 60 минуты, походу случайность
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Александр Титов
манибол 💪
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Xell
Пора Симоне скудетто выиграть. Сейчас лучший тренер Италии.
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darby crash
Ответ Pazzo7
В том матче впервые за Интер забил Диего Милито! Всё, что было дальше - история. У меня в первую очередь вспоминается его пенальти - по центру под перекладину)
А я из дерби помню шикарный гол Майкона с правого фланга в девятку, после ухода Маура
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QWertY
Дайте мне Мхитаряна и 10 бревен и сделаю лучшую шашлычную в Европе!
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Mikhail Sorokin
А конкретно 5:1 (не 1:5) было аж в 1910.
Какой Интер! Браво
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KMR
Ну и отлично. Хотя и 4-1 можно было
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Schiaff1no
Как будто прошлогодние матчи в повторе запустили. Интер выходит убивать, Милан валяться и на арбитра смотреть.
Псц, Пиоли вообще ничему не учится, нулевая работа над ошибками.
Еще какие-то ходы ему приписывают, блин. Калабриа в центре поля это как Желько Калача интвертированным вингером выпустить
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nerol
На самом деле все успехи Интера это эффект Лукаку, точнее его отсуствия.
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Bunyod Turgunov
Вот это настоящая дерби. Достойные друг другу команды. При выигрыше какой либо из этих команд разница мячей не превышает 2-3 гола. В Испании говорят Эл Классико но Барселона часто возит Реал. С разницей четырёх мячей Барса выиграла в прошлом году (4-0), а пятёрку положила пять лет назад (5-1)
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Кокич
Ответ KreakeroK
помню тот матч 2009 года как вчера, первая игра Снейдера за Интер, по которой сразу стало понятно, что пришел очень важный игрок, потрясающая распасовка при первом голе, когда замкнул Тьяго Мотта, пушка от Станковича... эх, были времена!
А я помню матч, за который Сержиньо получил 9,0 от GDS.
Тренером "Интера тогда был Тарделли.
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Quintin07
Ответ KreakeroK
помню тот матч 2009 года как вчера, первая игра Снейдера за Интер, по которой сразу стало понятно, что пришел очень важный игрок, потрясающая распасовка при первом голе, когда замкнул Тьяго Мотта, пушка от Станковича... эх, были времена!
Интер 2009-2010 годов просто чумовая команда была! жаль что в 2010 Снейдер не получил ЗМ.
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George Pomerantsev
Ответ milky way
Симоне однозначно один из кандидатов на смену Анчелотти в Мадрид.
ахах ахаха
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