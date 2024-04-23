Индзаги обошел Моуринью по трофеям в «Интере» – 6 против 5. Больше после образования Серии А только у Эрреры и Манчини – по 7

Симоне Индзаги вошел в тройку самых титулованных тренеров «Интера».

Миланцы оформили чемпионство, обыграв « » в 33-м туре.

Они завоевали шестой трофей под руководством Индзаги. Также при нем они дважды выиграли Кубок Италии и трижды – Суперкубок.

По числу трофеев во главе « » Симоне опередил (5). С момента образования Серии А в ее текущем виде (то есть с сезона-1929/30) лишь два специалиста выиграли больше турниров, чем : и Роберто Манчини (по 7).