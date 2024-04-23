Индзаги обошел Моуринью по трофеям в «Интере» – 6 против 5. Больше после образования Серии А только у Эрреры и Манчини – по 7
Симоне Индзаги вошел в тройку самых титулованных тренеров «Интера».
Миланцы оформили чемпионство, обыграв «Милан» в 33-м туре.
Они завоевали шестой трофей под руководством Индзаги. Также при нем они дважды выиграли Кубок Италии и трижды – Суперкубок.
По числу трофеев во главе «Интера» Симоне опередил Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А в ее текущем виде (то есть с сезона-1929/30) лишь два специалиста выиграли больше турниров, чем Индзаги: Эленио Эррера и Роберто Манчини (по 7).
Но это уже история
А если серьёзно, то глянув на количество евро чашек, взятых Моуринью можно смело сказать, что никто из тренеров Интера рядом не стоял, чего бы там Саша не бредил про игроцкую предысторию хороших тренеров. Причём, если посмотреть на историю его побед и составы тех команд, с кем он выигрывал, то становится понятным, что выигрывать у него получалось не благодаря супер-пупер составу, какой у него был в Реале, а с тем, что есть в Порто, Интере, МЮ, Роме... К примеру состав супер Барселоны Пепа был в разы круче. Может это поэтому у Пепа после той Барсы только 1 евро чашка с МС, в которой смогли собрать некое подобие той Барсы?
Считать неудачником того - кто выбрал смелый стиль и быть верным своим принципам и играть в атаку - не круто.
Пособие от ноунейма с интернета.
что то знаомое)))))))))))