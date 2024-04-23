Индзаги обошел Моуринью по трофеям в «Интере» – 6 против 5. Больше после образования Серии А только у Эрреры и Манчини – по 7

Теги Интер Милан Роберто Манчини Жозе Моуринью Симоне Индзаги серия А Италия Эленио Эррера Футбол

Симоне Индзаги вошел в тройку самых титулованных тренеров «Интера».

Миланцы оформили чемпионство, обыграв «Милан» в 33-м туре.

Они завоевали шестой трофей под руководством Индзаги. Также при нем они дважды выиграли Кубок Италии и трижды – Суперкубок.

По числу трофеев во главе «Интера» Симоне опередил Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А в ее текущем виде (то есть с сезона-1929/30) лишь два специалиста выиграли больше турниров, чем Индзаги: Эленио Эррера и Роберто Манчини (по 7).

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но трофеи Моуриньо намного ценнее
+32
-4
+28
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Но трофеи Моуриньо намного ценнее
Эленио Эррера и Моуринью добились исторических результатов для клуба, Индзаги в этом плане пока явно позади.
+19
-2
+17
Обошёл бы, если бы завалил Ман Сити в финале. А так Жозе вне конкуренции.
+13
-4
+9
Количественно, но не качественно
+10
-2
+8
Только у одного только внутрении награды, а Маур историю написал для Интера!
+9
-2
+7
Требл Маура в Интере не превзойдет никто.
+5
0
+5
Жозе мог бы зацепить еще Суперкубок и КЧМ
Но это уже история
+6
-2
+4
Ответ ten Hag
Жозе мог бы зацепить еще Суперкубок и КЧМ Но это уже история
Но ушел на пике. Рафа провалил там всё, но по большому счету команда уже была "сыта", они достигли всего и им не хотелось уже чего-то ещё. По крайней мере, "не сейчас". А таких, как Снейдер или Это О надо всегда держать в тонусе, чего Бенитес не смог
+3
-1
+2
Добавлю, чтобы разбавить религиозную дискуссию. Итак, ща придёт Мостовой и скажет, что трофеев у Индзаги в Интере больше, чем у у Моуоинью потому, что он играл.
А если серьёзно, то глянув на количество евро чашек, взятых Моуринью можно смело сказать, что никто из тренеров Интера рядом не стоял, чего бы там Саша не бредил про игроцкую предысторию хороших тренеров. Причём, если посмотреть на историю его побед и составы тех команд, с кем он выигрывал, то становится понятным, что выигрывать у него получалось не благодаря супер-пупер составу, какой у него был в Реале, а с тем, что есть в Порто, Интере, МЮ, Роме... К примеру состав супер Барселоны Пепа был в разы круче. Может это поэтому у Пепа после той Барсы только 1 евро чашка с МС, в которой смогли собрать некое подобие той Барсы?
+2
-1
+1
У маура требл был....
+3
-2
+1
Ответ Трент Резнор
Очевиден для неудачников
Ну да, быть узколобым, чтобы ценить неудачника, который путём позорного стиля решил выиграть цацку - круто.
Считать неудачником того - кто выбрал смелый стиль и быть верным своим принципам и играть в атаку - не круто.
Пособие от ноунейма с интернета.
+2
-1
+1
Во времена Эрреры не было разных суперпуперкубков.
0
0
0
Ну нифига себе! Кто бы мог подумал, что вот так за 3 года скромный Индзаги превзойдёт таких глыб как Эррера и праймовый Маур. И ведь он еще не закончил свой путь в Интере(если не позовут топовые английские клубы). Как минимум еще суперкубок в этом году будет. И кстати, как часто водится в итальянской тренерской традиции последних 30-ти лет, не удивлюсь если лет через 5 Симоне будет тренировать Юве. А может и раньше.
0
0
0
Манчини
что то знаомое)))))))))))
0
0
0
Ответ Митрандир цвета хаки
И че? Типа один отскок - критерий гения от лузера? Позорнейший автобус Моура против остроатакующего Интера в финалах ЛЧ - тут выбор очевиден.
Очевиден для неудачников
+4
-4
0
Ответ Митрандир цвета хаки
Ну да, быть узколобым, чтобы ценить неудачника, который путём позорного стиля решил выиграть цацку - круто. Считать неудачником того - кто выбрал смелый стиль и быть верным своим принципам и играть в атаку - не круто. Пособие от ноунейма с интернета.
Вась, Челси, Барселона, Бавария это и есть чемпионский путь. А то как Индзаги подфартило с соперниками в прошлой ЛЧ - чудо. И то не сдюжил. Помнят победителей…
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий