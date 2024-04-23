«Интер» набрал 86 очков после 33 туров Серии А. Рекорд у «Юве» – 87 в 2014-м и 2019-м
«Интер» обыграл «Милан» (2:1) и набрал 86 очков в 33 турах Серии А.
Команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.
Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.
По итогам 33 туров Серии А «Интер» набрал 86 очков – команде не хватило одного балла, чтобы повторить рекорд «Ювентуса».
Туринский клуб дважды набирал 87 очков в 33 турах Серии А – в сезоне-2013/14 и сезоне-2018/19.
Хватит чушь писать про 33 тура, 2 тура. Какой нафиг рекорд))