«Интер» набрал 86 очков после 33 туров Серии А. Рекорд у «Юве» – 87 в 2014-м и 2019-м

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия рейтинги Футбол

«Интер» обыграл «Милан» (2:1) и набрал 86 очков в 33 турах Серии А.

Команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.

По итогам 33 туров Серии А «Интер» набрал 86 очков – команде не хватило одного балла, чтобы повторить рекорд «Ювентуса».

Туринский клуб дважды набирал 87 очков в 33 турах Серии А – в сезоне-2013/14 и сезоне-2018/19. 

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1 комментарий
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Рекорд у Юве 102 очка.
Хватит чушь писать про 33 тура, 2 тура. Какой нафиг рекорд))
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