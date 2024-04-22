«Милан» – «Интер». Гости станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги Интер Милан серия А Италия онлайны Футбол

«Милан» сразится в дерби с «Интером» в 33-м туре Серии А.

«Интер» досрочно станет чемпионом в случае победы. До матча команды разделяют 14 очков. Если «нерадзурри» выиграют, то «россонери» отстанут на 17 очков за 5 туров до конца сезона.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Милан – Интер
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Серии А

Статистика Серии А

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
жаль, что матч мы номинально проводим "на выезде", где болельщиков Интера будет малое количество, я бы хотел увидеть, как после финального свистка болельщики выбегают на поле, фотографируются, сетку ворот срезают и т. д.))

если сегодня выиграем, то этот день навсегда войдёт в историю нерадзурри, ведь оформить скудетто в дерби - это уже событие, так ещё это скудетто станет юбилейным - 20! ⭐⭐

игроки должны быть максимально настроены победить, ведь такой шанс выпадает в лучшем случае раз в 25 - 30 лет, в историю можно не только вляпаться, но и войти✌️
форца Интер⚫🔵
+13
-3
+10
Можно будет считать успехом, если Пиоли не проиграет разгромно. Даже ничьей от него даже не жду
+5
0
+5
Ответ Заяцволк
Так это всё стало возможным благодаря нашему Ювентусу, а то было бы не 20, а 18 только. Поэтому я думаю стоит отправить какой-то подарок нашему Ювентусу за заслуги, ну может быть тренера отдать своего, или ещё чего
Так Ювентус сам удачно попал в промежуток, когда все клубы Италии массово охватил кризис, при этом старая помoйка ниче не могла показать в еврокубках, что как бы прямо намекает на общий низкий итальянский уровень. Так бы было не 36 чемпионств, а только 27
+5
0
+5
Удачи ⚫️🔵 надо забирать, то что по праву наше
+3
0
+3
Вперёд Интер!Пора творить историю!Ведь в первые в истории скудетто можно взять в дерби !)
+4
-2
+2
Ответ grande Inter
жаль, что матч мы номинально проводим "на выезде", где болельщиков Интера будет малое количество, я бы хотел увидеть, как после финального свистка болельщики выбегают на поле, фотографируются, сетку ворот срезают и т. д.)) если сегодня выиграем, то этот день навсегда войдёт в историю нерадзурри, ведь оформить скудетто в дерби - это уже событие, так ещё это скудетто станет юбилейным - 20! ⭐⭐ игроки должны быть максимально настроены победить, ведь такой шанс выпадает в лучшем случае раз в 25 - 30 лет, в историю можно не только вляпаться, но и войти✌️ форца Интер⚫🔵
я был на дерби пару лет назад, там эти "на выезде" весьма условные, фанаты "гостевой" команды заранее покупают билеты по стадиону на первом уровне вообще все сидят впепемешку и друг над другом приколят по доброму.

Так что выбежать на поле точно будет кому.

PS. ну что Пиоли, вот Твой шанс, ДДРу слил в одну калитку, тепепь так сказать, пересдача у Индзаги.
+1
0
+1
Интер явные фавориты,если только Лаутаро не возьмётся за своё и начнёт пороть 😅 моменты
От Леау можно ожидать чего нибудь этакого
0
0
0
Вот круто будет оформить чемпионство на стадионе врага 😁
0
0
0
чего то кажется что влетит Милан по полной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий