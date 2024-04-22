«Милан» – «Интер». Гости станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Милан» сразится в дерби с «Интером» в 33-м туре Серии А.

«Интер» досрочно станет чемпионом в случае победы. До матча команды разделяют 14 очков. Если «нерадзурри» выиграют, то «россонери» отстанут на 17 очков за 5 туров до конца сезона.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А