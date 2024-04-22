«Милан» – «Интер». Гости станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Милан» сразится в дерби с «Интером» в 33-м туре Серии А.
«Интер» досрочно станет чемпионом в случае победы. До матча команды разделяют 14 очков. Если «нерадзурри» выиграют, то «россонери» отстанут на 17 очков за 5 туров до конца сезона.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
если сегодня выиграем, то этот день навсегда войдёт в историю нерадзурри, ведь оформить скудетто в дерби - это уже событие, так ещё это скудетто станет юбилейным - 20! ⭐⭐
игроки должны быть максимально настроены победить, ведь такой шанс выпадает в лучшем случае раз в 25 - 30 лет, в историю можно не только вляпаться, но и войти✌️
форца Интер⚫🔵
Так что выбежать на поле точно будет кому.
PS. ну что Пиоли, вот Твой шанс, ДДРу слил в одну калитку, тепепь так сказать, пересдача у Индзаги.
От Леау можно ожидать чего нибудь этакого