«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии. У «Ювентуса» 36 скудетто, у «Милана» – 19
«Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз в истории.
Сегодня команда Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.
Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.
«Интер» ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах.
Таким образом, теперь миланский клуб сможет нанести на форму вторую звезду.
Больше побед в итальянском чемпионе только у «Ювентуса» – 36, «Милан» с 19 скудетто занимает третью строчку в списке чемпионов.
с сезона 1997-1998 болею за Интер
как радостно за клуб и за Симоне Индзаги!
Интер взял Лаутаро за 23 ляма, а Милан Пионтека за 35 и так далее. Как мы титул взяли пару лет назад, ума не приложу
Как гласил баннер сегодня:
«Математика – это не мнение: на поле девятнадцать!»
То что вторая звезда? Так недавно выиграли недавно скудетто
Аут. Пусть Король до конца сезона тренирует.
Пёля как всегда,сходил в штаны,забыв их снять. После снял и умылся. Этого ему не простят,пусть выметается.
На самом деле я про то, как может быть важна роль личности. Не всегда, но может быть.
Рядом с таким, как Златан где-то и тренер может быть неважен, стыдно играть хуже, когда человек вдвое старше тебя так играет. Ну и даже с травмой такой мог навести шороху в раздевалке одним взглядом.