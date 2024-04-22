«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии. У «Ювентуса» 36 скудетто, у «Милана» – 19

«Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз в истории.

Сегодня команда одолела « » (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.

« » ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах.

Таким образом, теперь миланский клуб сможет нанести на форму вторую звезду.

Больше побед в итальянском чемпионе только у «Ювентуса» – 36, «Милан» с 19 скудетто занимает третью строчку в списке чемпионов.