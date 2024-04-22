«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии. У «Ювентуса» 36 скудетто, у «Милана» – 19

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Футбол

«Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз в истории.

Сегодня команда Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.

«Интер» ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах.

Таким образом, теперь миланский клуб сможет нанести на форму вторую звезду.

Больше побед в итальянском чемпионе только у «Ювентуса» – 36, «Милан» с 19 скудетто занимает третью строчку в списке чемпионов.

52 комментария
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Поздравляю Интер. Заслужилм
+32
-6
+26
у Юве 38
+24
-12
+12
Ответ Нурсултан Партаев
у Юве 38
👍🤝
+18
-7
+11
УРААА!!!
с сезона 1997-1998 болею за Интер
как радостно за клуб и за Симоне Индзаги!
+12
-5
+7
Ювентус 38 Скудетто!
+12
-5
+7
80 минут Химки - Шинник. 10 минут Милан - Интер.
+5
0
+5
Ответ Пивная Бочка
Он вчера молчал,после того,как на Чави золотой дождь плотный выпустили)
Ныкается по веткам таких же клубов, как и барса))
+4
0
+4
Ответ Log in
Присоединяюсь. Для болел Милана, наверное, обидно, разве что...
да не особо. Второй год тот же тухляк на поле, итог был предсказуем. Как и ответка с Ромой.

Интер взял Лаутаро за 23 ляма, а Милан Пионтека за 35 и так далее. Как мы титул взяли пару лет назад, ума не приложу
+4
0
+4
Ответ JuVero
Комментарий удален модератором
Он вчера молчал,после того,как на Чави золотой дождь плотный выпустили)
+3
0
+3
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Можете заминусовать меня, но он неплохо отработал
Минус тебе, ибо он плохо отработал. А ты либо тут выпендриваешься, либо вообще не смотрел матч
+3
0
+3
сравнялись с Миланом по скудетто - 19
+5
-2
+3
Все мы знаем, что у Интера 19 скудо.
Как гласил баннер сегодня:
«Математика – это не мнение: на поле девятнадцать!»
+9
-6
+3
Не самый достойный соперник попался для такого матча, драчуны задиры безвольные какие то и циркач репер в роли нападающего (с какого то перепуга) . Интеру поздравления.
+6
-3
+3
Почему чердак так орал весь матч и вспоминал 60-е годы?
То что вторая звезда? Так недавно выиграли недавно скудетто
+3
-1
+2
Ответ Log in
Присоединяюсь. Для болел Милана, наверное, обидно, разве что...
Не особо,эта игра является квинтэссенцией работы Пёли. Надеюсь,уже завтра клуб отправит его в отставку.
+3
-1
+2
Ответ balander09
Почему чердак так орал весь матч и вспоминал 60-е годы? То что вторая звезда? Так недавно выиграли недавно скудетто
из за второй звезды думаю
+2
0
+2
Даже сами картонки приготовили😂
+8
-6
+2
С 18 чемпионством!
+9
-7
+2
Поздравляю с 19-м скудетто. В 2006 незаслуженно получили. Это даже Великий Златан признал.
+3
-2
+1
Ответ Opelrus
Pazza Inter Amala!!!
Хачапури, чурчхела, пахлава
+2
-1
+1
Ответ balander09
Почему чердак так орал весь матч и вспоминал 60-е годы? То что вторая звезда? Так недавно выиграли недавно скудетто
В 66ом было 10-е скудетто. Он поэтому приплетал всë время это.
+3
-2
+1
Ответ Jan Paskel
Поздравляю Интер. Заслужилм
Присоединяюсь. Для болел Милана, наверное, обидно, разве что...
+2
-1
+1
Поздравляю Чемпионов!
+2
-1
+1
Поздравляю всех адекватных интеристов с 18-м скудетто!
+12
-12
0
Ответ rigobersong
Все мы знаем у Договорентуса 1 честное чемпионствотв серии Б 2007:))
Комментарий удален модератором
Ответ Dixon010
Ну хоть помахались для приличия. А Пиоли не проиграл совсем уж разгромно, удивил. Хотя благодарить надо Интер, который растранжирил моменты, а потом просто расслабился. И какой же Милан немощный. Который год смотрю как у этого лысого мудака дыры в центре, и особенно в опорке, разрыв между линиями атаки и обороны просто огромнейший. Пиоли, ы выиграл скудетто, но потом сдулся. Сделай красивый финальный аккорд, подав в отставку сам. На футбольном поле красиво уйти не смог, хоть как мужчина уйди сам теперь
Завтра будет вой,что Пёля с таким составом выше головы прыгнул,скудетто шальное,полуфинал ЛЧ (где кузены урыли просто),ко-ко-ко.
Аут. Пусть Король до конца сезона тренирует.
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Ответ ten Hag
т.е работы с судьями тогда не было?
Как написано в приговоре от 2006 года - не было.
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Ответ Нурсултан Партаев
у Юве 38
т.е работы с судьями тогда не было?
+2
-2
0
Ответ Log in
С разворота?) На самом деле я про то, как может быть важна роль личности. Не всегда, но может быть. Рядом с таким, как Златан где-то и тренер может быть неважен, стыдно играть хуже, когда человек вдвое старше тебя так играет. Ну и даже с травмой такой мог навести шороху в раздевалке одним взглядом.
На "с разворота" я бы посмотрел))
Пёля как всегда,сходил в штаны,забыв их снять. После снял и умылся. Этого ему не простят,пусть выметается.
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Ответ Пивная Бочка
Златан завтра Пёлю отправит в отставку,жду этого.
С разворота?)
На самом деле я про то, как может быть важна роль личности. Не всегда, но может быть.
Рядом с таким, как Златан где-то и тренер может быть неважен, стыдно играть хуже, когда человек вдвое старше тебя так играет. Ну и даже с травмой такой мог навести шороху в раздевалке одним взглядом.
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