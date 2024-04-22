ФИФА близка к продаже ТВ-прав на новый клубный ЧМ Apple за 1 млрд долларов – в 4 раза дешевле ожидаемого

Теги бизнес телевидение ФИФА чемпионат мира среди клубов деньги Apple Футбол

Apple может получить права на показ клубного чемпионата мира.

Турнир впервые пройдет в новом формате в 2025 году. В нем примут участие 32 команды, большая часть из которых уже известна.

По сведениям The New York Times, ФИФА близка к тому, чтобы продать американской корпорации мировые права на трансляцию матчей КЧМ. О соглашении могут объявить уже в этом месяце.

Отмечается, что сумма сделки может составить лишь четверть от ожидаемой – 1 млрд долларов вместо 4 млрд.

При этом пока неясно, будет ли соглашение с Apple подразумевать бесплатный показ игр. То, что матчи могут оказаться доступны только подписчикам Apple TV+, прежде вызывало беспокойство у высшего руководства ФИФА.

Если стороны договорятся, Международная федерация футбола впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.

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41 комментарий
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Ответ Утя Ваткин
Сегодня права за рубли продают. А завтра трансферы в них считать будут.
Сегодня ты смотришь батлы без панчей
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Ответ Любезный Коссутий
придется месячный Пасс покупать. в месяц уложится же эта шляпа, наверное
Бесплатно на ВК )
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Рублей?)
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+13
Сегодня права за рубли продают. А завтра трансферы в них считать будут.
+14
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Контракт между организациями оказался в 4 раза дешевле, а несколько физических лиц стали богаче на несколько сот миллионов долларов,
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Ответ Любезный Коссутий
не, на ВК сам смотри, а я с 4К и Атмосом хочу
это хорошо, только непонятно зачем вообще эту фигню смотреть
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Хотят продать в 4 раза дешевле объявленной цены? Нет ли тут коррупции, откатов, схемок? Как такое может быть? Уже были тендеры, рассматривали ли они другие варианты? Или кто-то позвонил и сказал кому надо продать ТВ права?
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Ответ Lindeman
Зачем apple эта авантюра с КЧМ?
Контент, виар, бабло. Нет проблем заплатить миллиард, если знаешь как с этого заработать четыре.
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Вложились во фруктовую компанию.
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Ни разу не смотрел КЧМ.
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Надеюсь sportcast уже выкупил права на Россию.
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Ответ #SharkTeam
в том и дело, эппл на подписках заработает и чинуши из фифа, которые слили им такой контракт. Но ты не переживай, если матч не купит, то даст пиратить и 4к трансляции
ага, до этого ж давал пиратить, ну конечно 🤣🤣🤣
Шарк, ты как будто вчера родился - ты либо плати за картинку, либо смотри мыло в ВК
если не будет оф. вещания, никто и никогда, из оф. вещателей, пиратить не будет, ибо дюже заботятся о своей репутации
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А сейчас беспокойства не вызывает? Или если будет только для подписчиков эпл то и норм?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Месси владеет частью прав на ЧМ Какой умный ход пока кто-то гонят верблюдов и развлекает арабов как мартышка (это шутка если что, не развлекает)
да никто не сомневался, что этот жадный аргентинский буратино перешел в МЛС только ради бабок.
собственно, не вижу отличий от португальского буратино
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-9
+1
Так-с, значит Интер Майами будет участвовать?😏
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Бесплатно на ВК )
Ты ещё напиши, что с телефона футбол смотришь?!
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Ответ Al561
А откуда ожидались 4 ярда? Турнир в таком формате пройдет впервые, никто из фанатов футбола его не ждет, аудитория его непонятна, сезон отпусков и отдыха от футбола, время трансляций из штатов Европе, Азии, Африке неудобно. Что можно заработать на этом контенте тоже непонятно. У Apple денег много, инвестируют в развитие, готовы рискнуть.
Денег много не бывает. Был бы бюджет неограниченный, начали бы строить всё что можно ракеты машины и прочее. Инвестируют не в развитие, инвестируют что бы ещё больше по рекламировать своё имя.
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Ответ OSHO
Денег много не бывает. Был бы бюджет неограниченный, начали бы строить всё что можно ракеты машины и прочее. Инвестируют не в развитие, инвестируют что бы ещё больше по рекламировать своё имя.
Скорее не имя, а свой сервис, на котором они делают очень большой акцент
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Ответ Любезный Коссутий
ну не покупай тогда 🤣 но не факт, что Эппл продаст Матчу/Окко права
в том и дело, эппл на подписках заработает и чинуши из фифа, которые слили им такой контракт.
Но ты не переживай, если матч не купит, то даст пиратить и 4к трансляции
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Ответ jdrk
Ты ещё напиши, что с телефона футбол смотришь?!
я иногда смотрю))
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Ответ Айрат Ситдиков
это хорошо, только непонятно зачем вообще эту фигню смотреть
это, на бумаге, выглядит намного лучше, чем какин-то предсезонные матчи, допустим.
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в 4 раза?? лол
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Помните бизнес по СНГ. Если кто то продаёт за меньшую стоимость, или кто то покупает за меньшую стоимость, значит кому то отстегнуть по серому.
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А откуда ожидались 4 ярда?
Турнир в таком формате пройдет впервые, никто из фанатов футбола его не ждет, аудитория его непонятна, сезон отпусков и отдыха от футбола, время трансляций из штатов Европе, Азии, Африке неудобно.
Что можно заработать на этом контенте тоже непонятно.
У Apple денег много, инвестируют в развитие, готовы рискнуть.
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Прогон , очередной 100%
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И ни какой коррупции :) просто так рыночек порешал :) остальные нервно курят в сторонке :)
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А где главный вывод: призовые участникам будут в 4 раза меньше. Или это другое:)
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1 млрд за товарищеский турнир?
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