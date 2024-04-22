ФИФА близка к продаже ТВ-прав на новый клубный ЧМ Apple за 1 млрд долларов – в 4 раза дешевле ожидаемого

Apple может получить права на показ клубного чемпионата мира.

Турнир впервые пройдет в новом формате в 2025 году. В нем примут участие 32 команды, большая часть из которых уже известна.

По сведениям The New York Times, близка к тому, чтобы продать американской корпорации мировые права на трансляцию матчей КЧМ. О соглашении могут объявить уже в этом месяце.

Отмечается, что сумма сделки может составить лишь четверть от ожидаемой – 1 млрд долларов вместо 4 млрд.

При этом пока неясно, будет ли соглашение с Apple подразумевать бесплатный показ игр. То, что матчи могут оказаться доступны только подписчикам Apple TV+, прежде вызывало беспокойство у высшего руководства ФИФА.

Если стороны договорятся, Международная федерация футбола впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.