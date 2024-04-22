ФИФА близка к продаже ТВ-прав на новый клубный ЧМ Apple за 1 млрд долларов – в 4 раза дешевле ожидаемого
Apple может получить права на показ клубного чемпионата мира.
Турнир впервые пройдет в новом формате в 2025 году. В нем примут участие 32 команды, большая часть из которых уже известна.
По сведениям The New York Times, ФИФА близка к тому, чтобы продать американской корпорации мировые права на трансляцию матчей КЧМ. О соглашении могут объявить уже в этом месяце.
Отмечается, что сумма сделки может составить лишь четверть от ожидаемой – 1 млрд долларов вместо 4 млрд.
При этом пока неясно, будет ли соглашение с Apple подразумевать бесплатный показ игр. То, что матчи могут оказаться доступны только подписчикам Apple TV+, прежде вызывало беспокойство у высшего руководства ФИФА.
Если стороны договорятся, Международная федерация футбола впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.
Шарк, ты как будто вчера родился - ты либо плати за картинку, либо смотри мыло в ВК
если не будет оф. вещания, никто и никогда, из оф. вещателей, пиратить не будет, ибо дюже заботятся о своей репутации
собственно, не вижу отличий от португальского буратино
Но ты не переживай, если матч не купит, то даст пиратить и 4к трансляции
Турнир в таком формате пройдет впервые, никто из фанатов футбола его не ждет, аудитория его непонятна, сезон отпусков и отдыха от футбола, время трансляций из штатов Европе, Азии, Африке неудобно.
Что можно заработать на этом контенте тоже непонятно.
У Apple денег много, инвестируют в развитие, готовы рискнуть.