Доход ФИФА от ЧМ-2022 – 10,5 млрд долларов. На миллиард больше, чем от турнира в России

Доход ФИФА от организации превзошел показатели ЧМ-2018 в России.

Об этом сообщил глава Международной федерации футбола .

«Доход ФИФА – 10,5 миллиарда долларов. На 1 млрд долларов больше, чем четыре года назад», – заявил Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября.

17 декабря в матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. 18 декабря в финале встретятся команды Аргентины и Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ