Доход ФИФА от ЧМ-2022 – 10,5 млрд долларов. На миллиард больше, чем от турнира в России
Доход ФИФА от организации ЧМ-2022 превзошел показатели ЧМ-2018 в России.
Об этом сообщил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
«Доход ФИФА – 10,5 миллиарда долларов. На 1 млрд долларов больше, чем четыре года назад», – заявил Инфантино.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября.
17 декабря в матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. 18 декабря в финале встретятся команды Аргентины и Франции.
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