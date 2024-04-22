Титов о Соболеве: «Раньше говорили, что он дельфин, ныряет. Теперь критикуют за грубость... Его вообще на поле не выпускать, что ли?»
Егор Титов оценил игру Александра Соболева в матче с «Ростовом».
«Спартак» выиграл матч 25-го тура Мир РПЛ со счетом 5:1.
– Соболев вышел на замену и отдал передачу Бонгонда, который установил окончательный счет. Но не наиграл ли Александр за эти 20 минут на удаление?
– Не хочется сейчас обсуждать судейство. Тут можно вспомнить и эпизод с пенальти в ворота «Ростова». Не следовало ли Осипенко показать вторую желтую? Или возьмем матч «Зенита» с «Оренбургом». После него многие критиковали Безбородова за неназначенный пенальти в ворота гостей. Но для меня это не 11-метровый.
Считаю, арбитр поступил совершенно правильно. Рука у защитника находилась в естественном положении. Куда он ее должен был деть? Куда убирать, куда прижимать? Так, вообще-то, никто не бегает... Хотя комментаторы в эфире утверждали, что это фол. Здесь можно долго говорить о решениях наших арбитров, разных трактовках и так далее. Есть компетентные органы, они разберутся.
– Но вам не кажется, что Соболев играет слишком грубо, на грани?
– Раньше про него говорили, что он дельфин, ныряет. Теперь критикуют за грубость... Ну что, его тогда вообще на поле не выпускать, что ли? Александр вышел на замену на 20-25 минут. Очень старался, отдал прекрасную голевую передачу. Не каждый с таким ростом развернется и одним касанием бросит в прорыв партнера – в данном случае Бонгонда.
Когда Соболев хорош, тогда хорош. Считаю, его надо просто похвалить и все. Поймите, форварды играют по-разному. Вспоминаю, как в нашем «Спартаке» Ширко и Робсон, извините за выражение, не слезали с задницы. Постоянно накрывали защитников, прессинговали, выполняли подкаты. Такая была манера игры. Почему нет?
То есть я бы говорил прежде всего о достоинствах Соболева в матче с «Ростовом». Вышел, оправдал доверие, где-то эмоции зашкаливали, – сказал бывший футболист «Спартака».
Титов: - Не хочется сейчас обсуждать судейство. *Обсуждает судейство в матче Зенит - Оренбург*.
Зачем мне мнение бромантанового о "дельфине" в ленте ?
Выпускать можно, но не закрывать глаща на выходки и нарушения. А таи уже разбирайтесь.