Титов о Соболеве: «Раньше говорили, что он дельфин, ныряет. Теперь критикуют за грубость... Его вообще на поле не выпускать, что ли?»

Теги Спартак Зенит Ростов Егор Титов Александр Ширко премьер-лига Россия Владислав Безбородов Оренбург Луис Перейра Робсон Тео Бонгонда Максим Осипенко Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов оценил игру Александра Соболева в матче с «Ростовом».

«Спартак» выиграл матч 25-го тура Мир РПЛ со счетом 5:1. 

– Соболев вышел на замену и отдал передачу Бонгонда, который установил окончательный счет. Но не наиграл ли Александр за эти 20 минут на удаление?

– Не хочется сейчас обсуждать судейство. Тут можно вспомнить и эпизод с пенальти в ворота «Ростова». Не следовало ли Осипенко показать вторую желтую? Или возьмем матч «Зенита» с «Оренбургом». После него многие критиковали Безбородова за неназначенный пенальти в ворота гостей. Но для меня это не 11-метровый.

Считаю, арбитр поступил совершенно правильно. Рука у защитника находилась в естественном положении. Куда он ее должен был деть? Куда убирать, куда прижимать? Так, вообще-то, никто не бегает... Хотя комментаторы в эфире утверждали, что это фол. Здесь можно долго говорить о решениях наших арбитров, разных трактовках и так далее. Есть компетентные органы, они разберутся.

– Но вам не кажется, что Соболев играет слишком грубо, на грани?

– Раньше про него говорили, что он дельфин, ныряет. Теперь критикуют за грубость... Ну что, его тогда вообще на поле не выпускать, что ли? Александр вышел на замену на 20-25 минут. Очень старался, отдал прекрасную голевую передачу. Не каждый с таким ростом развернется и одним касанием бросит в прорыв партнера – в данном случае Бонгонда.

Когда Соболев хорош, тогда хорош. Считаю, его надо просто похвалить и все. Поймите, форварды играют по-разному. Вспоминаю, как в нашем «Спартаке» Ширко и Робсон, извините за выражение, не слезали с задницы. Постоянно накрывали защитников, прессинговали, выполняли подкаты. Такая была манера игры. Почему нет?

То есть я бы говорил прежде всего о достоинствах Соболева в матче с «Ростовом». Вышел, оправдал доверие, где-то эмоции зашкаливали, – сказал бывший футболист «Спартака». 

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63 комментария
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Блин, да Соболев всё время грязно играет, это не сегодня началось, не вчера и даже не позавчера. Достаточно вспомнить как он грязно, причём сознательно, влетел в голову Ланговича в матче Спартак - Ростов прошлого сезона : чистейшая жк, но Кирюша снова прикрыл Спартак и не удалил Соболева.
+25
-6
+19
Ответ Black Phoenix
Соболева не любят за характер и личные качества в основном. Футболист он, конечно, местами неплохой, но с гнильцой. Как Дзюба. Отсюда и хейт.
Соболев - это Дзюба с Алиэкспресс
+22
-3
+19
Журналист: - Но не наиграл ли Александр за эти 20 минут на удаление?
Титов: - Не хочется сейчас обсуждать судейство. *Обсуждает судейство в матче Зенит - Оренбург*.
+23
-4
+19
Он быдло-дельфин. 2 в 1 так сказать.
+17
-3
+14
Так просто Соболев дельфин, когда против него играют плотно и грубый, когда он сам не успевает. Противоречий тут нет.
+16
-3
+13
Соболева не любят за характер и личные качества в основном. Футболист он, конечно, местами неплохой, но с гнильцой. Как Дзюба. Отсюда и хейт.
+16
-4
+12
"Зенит" у меня в избранном.
Зачем мне мнение бромантанового о "дельфине" в ленте ?
+11
-4
+7
Не пойму, что у Титова с логикой? Почему злостный симулянт не может быть при этом грубияном?!
+6
-1
+5
Ответ Иван Петров
Соболев - хороший нап. Отсюда столько зависти. С покладистым характером классным форвардом не станешь.
Про грязную игру Месси расскажешь? Хотя: для тебя он хороший форвард? Или он не форвард (я в футболе не очень)?
+6
-3
+3
Так его за всё это критикуют. И за истеричность. Всё может уживаться в однлм человеке.
Выпускать можно, но не закрывать глаща на выходки и нарушения. А таи уже разбирайтесь.
+3
0
+3
"Дельфин расправил плечи"
+2
0
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Блин, да Соболев всё время грязно играет, это не сегодня началось, не вчера и даже не позавчера. Достаточно вспомнить как он грязно, причём сознательно, влетел в голову Ланговича в матче Спартак - Ростов прошлого сезона : чистейшая жк, но Кирюша снова прикрыл Спартак и не удалил Соболева.
Он и у нас в КС так же играл. То локтем кого ткнет, то во вратаря врежется и никогда не извинится. Подлый игрок
+3
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+2
Что он несет? Рука была отставлена в сторону, 100% пенальти, а защитник мог рук прижать или убрать за спину, как обычно и делают.
+2
0
+2
А что, больше не ныряет? Просто падает от дуновения ветра?
+2
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лучше не выпускать.
+3
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+2
Воооот, именно Егор, не выпускать
+3
-1
+2
на картофельное...
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Да
+2
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Соболев вчера наиграл на красную. ВАР и арбитр пожалели его.
+2
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Ответ R14052010
Что вы на Соболева все полезли, что он вам, жить не даёт? Завидуете? Правильно Титов сказал, адекватный человек, но диванные эксперты лучше понимают, чем полуфиналист ЛЧ и одних из лучших полузащитников в истории России
Титов такой же адекват, как полуфиналист ЛЧ, то есть никакой. Да и из тебя даже диванный эксперт - так себе.
+2
-1
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про грязную игру Месси расскажешь? Хотя: для тебя он хороший форвард? Или он не форвард (я в футболе не очень)?
Тогда иди комментируй фигурное катание
+3
-2
+1
Ответ Только Крылья
Он и у нас в КС так же играл. То локтем кого ткнет, то во вратаря врежется и никогда не извинится. Подлый игрок
Охотно верю.
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0
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Ответ counsel
Хейт - от тех, кто хватит Спартак. Нормальный характер у Соболева, борется. Техники бы добавить
И мозгов
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Соболев просто плохой форвард. И результаты «Спартака» во многом и состоят из-за таких игроков. А ныряющий ли он,либо грубый - уже не столь важно.
+5
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Ответ mihail.gvozdev2020
Соболев вчера наиграл на красную. ВАР и арбитр пожалели его.
А ВАР то каким боком? Извини за занудство.
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Ответ </c/>
Соболя вчера провоцировали дельфины ростовские капитально, но судья сказал этому нет...
Так забавно, когда поклонник команды, два игрока которой (Соболев и Зобнин) официально в прошлом сезоне были признаны дельфинами, пытается перевести стрелки на кого-то другого.
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Егор а он тупой не знает правила футбола. То что его вчера за отмашку не наградили желтой и прощай дерби просто чудо. Есть правила играй по ним. Или мягкий или агрессивный. Найдите ему середину.
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Просто не надо нырять и грубить и всё будет хорошо)
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Ответ Вова Пупкин
Ты меня назвал диванным экспертом, да и ещё - так себе. Я тебя и спрашиваю - а ты ( на моём "сером и унылом" фоне), себя считаешь хорошим экспертом и даже не диванным?
Считаю себя хорошим экспертом. Тебя никак не называл, я отвечал на другой коммент.
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Ответ Mihail0910
Соболев когда выходит на поле полностью отключает голову, остальное уже идет от настроения. Дельфин конечно сейчас не он, а Комличенко
Про Комличенко подробнее расскажешь? С фактами, конечно.
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