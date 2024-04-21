Москалев назначил пенальти «Ростову» за попадание мяча Осипенко в руку от бедра. Медина забил, у хавбека «Спартака» 2+1 в этой игре
«Спартак» реализовал пенальти в матче с «Ростовом».
На 57-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ защитник красно-белых Алексис Дуарте в падении пробил по воротам соперника. Мяч попал в бедро защитнику Максиму Осипенко, пытавшемуся заблокировать удар, и отскочил в руку.
Главный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.
Удар с точки нанес полузащитник «Спартака» Хесус Медина. В этой игре у парагвайца два гола и один результативный пас.
«Ростов» – «Спартак». 1:3 – Медина забил после ошибки Песьякова, а затем реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
Зениту сегодня не дали пенальти, когда мяч прямо в руку попал!!!
Это что за двойные стандарты такие???