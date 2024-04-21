Москалев назначил пенальти «Ростову» за попадание мяча Осипенко в руку от бедра. Медина забил, у хавбека «Спартака» 2+1 в этой игре

«Спартак» реализовал пенальти в матче с «Ростовом».

На 57-й минуте игры 25-го тура Мир защитник красно-белых Алексис Дуарте в падении пробил по воротам соперника. Мяч попал в бедро защитнику , пытавшемуся заблокировать удар, и отскочил в руку.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Удар с точки нанес полузащитник «Спартака» . В этой игре у парагвайца два гола и один результативный пас.

«Ростов» – «Спартак». 1:3 – Медина забил после ошибки Песьякова, а затем реализовал пенальти. Онлайн-трансляция