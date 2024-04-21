Москалев назначил пенальти «Ростову» за попадание мяча Осипенко в руку от бедра. Медина забил, у хавбека «Спартака» 2+1 в этой игре

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Хесус Медина Максим Осипенко Алексис Дуарте Футбол

«Спартак» реализовал пенальти в матче с «Ростовом».

На 57-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ защитник красно-белых Алексис Дуарте в падении пробил по воротам соперника. Мяч попал в бедро защитнику Максиму Осипенко, пытавшемуся заблокировать удар, и отскочил в руку.

Главный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Удар с точки нанес полузащитник «Спартака» Хесус Медина. В этой игре у парагвайца два гола и один результативный пас.

«Ростов» – «Спартак». 1:3 – Медина забил после ошибки Песьякова, а затем реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

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14 комментариев
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Мяч в руку от бедра попал!!!!!
Зениту сегодня не дали пенальти, когда мяч прямо в руку попал!!!
Это что за двойные стандарты такие???
+53
-23
+30
Хочешь поднять бабла на ставках, послушай Черданцева и сделай с точностью до наоборот.
+26
-1
+25
Ростов не привык к пенальти в свои ворота пхах
+12
-6
+6
Вы бы посмотрели текущие правила, например, в АПЛ, там все очень просто работает: кто занёс денег в судейскую перед игрой, тот может играть рукой
+9
-4
+5
Ответ igls54
Хочешь поднять бабла на ставках, послушай Черданцева и сделай с точностью до наоборот.
Плюс два гола 😃
+2
0
+2
Пенальти был чистый. К судье особых претензий нет. А данный пост - просто развести бучу. Спартак - с победой!
+2
-1
+1
Ответ Vitor Dia
Мяч в руку от бедра попал!!!!! Зениту сегодня не дали пенальти, когда мяч прямо в руку попал!!! Это что за двойные стандарты такие???
Потому что это заговор Газпрома против Спартака! )) Зарема не даст соврать ;)
+17
-16
+1
Ответ igoruhanov85
автор, твой заголовок, раз ты такой дотошный, должен звучать так: Медина забил «Ростову» с пенальти за попадание мяча Осипенко в руку от бедра, которого судья не удалил в первом тайме за фол последней надежды. а на будущее: не объективен - не пиши!
Ок дополним и забил 5 гол ч передачи должного дважды быть удалённого Соболя, так правильно)? И знаешь почему не красная? Так касания даже не было
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Спартак очень стал похож по игре на ЦСКА. Это все схема и насыщение средней линии и атаки атлетичными игроками ( за исключением Пруцева). Даже Игнатов вырос в атлетизме. Очень мне понравилось, как он отрабатывал в обороне, в атаке цеплялся и удерживал трудные мячи, окружённый со всех сторон ростовчанами. При такой быстрой и простой игре Мартинс - самое то и нельзя его продавать.
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Розеткам поставили бы пенальти, даже если б мяч попал в ногу. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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