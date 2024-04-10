Выручка «Динамо» за год составила 2,25 млрд рублей, прибыль – 832,8 млн. ВТБ заплатил клубу 1 млрд рублей

Теги Газпром ВТБ КХЛ Динамо 1xСтавка деньги Хоккей

Стали известны доходы «Динамо» за год.

Как сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на отчетность клуба, выручка москивчей за последний год выросла почти на 30% и составила 2,25 млрд рублей. Большая часть дохода пришла от спонсорских контрактов – 1,99 млрд рублей. 

Стоимость контракта с генеральным спонсором – банком ВТБ – на сезон-2023/24 составила 1 млрд рублей.  Соглашение с «Транснефтью» за этот же период принесло клубу 400 млн рублей. Также в 2023 году «Динамо» подписало контракт с «Газпромом» на 600 млн рублей и заключил соглашение с компанией «Металлоинвест» на 200 млн рублей.

Кроме того, в отчетности указано, что в 2022 году «Динамо» подписало трехлетний спонсорский контракт с букмекером «1хСтавка» на 320 млн рублей (около 106 млн рублей в год). 

Однако в 2023 году букмекерская компания прекратила деятельность на территории России, а клуб заключил спонсорский контракт с Olimpbet, стоимость которого оценивалась в 110 млн рублей за сезон.

Доходы бело-голубых от продажи билетов и абонементов выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 184,8 млн рублей. 35,6 млн рублей «Динамо» заработало от продажи сувенирной продукции.

Чистая прибыль клуба возросла на 39% и составила 832,8 млн рублей.

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8 комментариев
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Занимательный спортивный бизнес по-русски. Болельщики принесли 0.22 млрд дохода (10%), букмекеры 0.11 млрд (5%), остальное "назначенные" сверху спонсоры. ВТБ понятно, Транснефть ок, Металлинвест тоже, но что тут делает Газпром?.. Его рекламы даже на бортах арены не видно?.. Так - какой-то взаимозачет с А. Ротенбергом (дядя Р. Ротенберга) , который является одним из главных попечителей "Динамо"? )
+8
-1
+7
Если рассмотреть приведённые в статье общую выручку и чистую прибыль, то на расходы приходится около 1,3 млрд рублей.
1,3 млрд рублей - это около 14 млн $
Зарплату в Динамо не платили ? ?
+1
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+1
Ого, Динамо прибыльный клуб 😂😂
+3
-2
+1
Одним словом результат уже не важен. Теперь будем бабки зарабатывать.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если рассмотреть приведённые в статье общую выручку и чистую прибыль, то на расходы приходится около 1,3 млрд рублей. 1,3 млрд рублей - это около 14 млн $ Зарплату в Динамо не платили ? ?
Тут надо смотреть, сколько приходилось на з/п в сезоне 2022/23 (4 месяца) и 2023/24 (~8 месяцев). Разные условия контрактов могли быть. Напр., у Гусева была большая бонусная часть в этом сезоне, и она очевидно будет технически выплачена только в 2024, и не попала в отчетность 2023. Вроде, про долги историй не было, как раньше. )
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-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Тут надо смотреть, сколько приходилось на з/п в сезоне 2022/23 (4 месяца) и 2023/24 (~8 месяцев). Разные условия контрактов могли быть. Напр., у Гусева была большая бонусная часть в этом сезоне, и она очевидно будет технически выплачена только в 2024, и не попала в отчетность 2023. Вроде, про долги историй не было, как раньше. )
Но разница по год к году не может быть гигантской.
А вообще прибыль в спорте - для России вещь редчайшая.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Но разница по год к году не может быть гигантской. А вообще прибыль в спорте - для России вещь редчайшая.
Да понятно, что это "бумажная" прибыль. Заключили дополнительные контракты с ресурсными спонсорами и "вышли в прибыль". С з/п игроков могли быть тоже разные уловки, когда основную часть выплат перенесли на 2024, вот и получилась такая "прибыль" в 2023.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Занимательный спортивный бизнес по-русски. Болельщики принесли 0.22 млрд дохода (10%), букмекеры 0.11 млрд (5%), остальное "назначенные" сверху спонсоры. ВТБ понятно, Транснефть ок, Металлинвест тоже, но что тут делает Газпром?.. Его рекламы даже на бортах арены не видно?.. Так - какой-то взаимозачет с А. Ротенбергом (дядя Р. Ротенберга) , который является одним из главных попечителей "Динамо"? )
Главное процесс ...перетекания госсредств в частные карманы...
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