Выручка «Динамо» за год составила 2,25 млрд рублей, прибыль – 832,8 млн. ВТБ заплатил клубу 1 млрд рублей

Стали известны доходы «Динамо» за год.

Как сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на отчетность клуба, выручка москивчей за последний год выросла почти на 30% и составила 2,25 млрд рублей. Большая часть дохода пришла от спонсорских контрактов – 1,99 млрд рублей.

Стоимость контракта с генеральным спонсором – банком – на сезон-2023/24 составила 1 млрд рублей. Соглашение с «Транснефтью» за этот же период принесло клубу 400 млн рублей. Также в 2023 году «Динамо» подписало контракт с «Газпромом» на 600 млн рублей и заключил соглашение с компанией «Металлоинвест» на 200 млн рублей.

Кроме того, в отчетности указано, что в 2022 году «Динамо» подписало трехлетний спонсорский контракт с букмекером «1хСтавка» на 320 млн рублей (около 106 млн рублей в год).

Однако в 2023 году букмекерская компания прекратила деятельность на территории России, а клуб заключил спонсорский контракт с Olimpbet, стоимость которого оценивалась в 110 млн рублей за сезон.

Доходы бело-голубых от продажи билетов и абонементов выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 184,8 млн рублей. 35,6 млн рублей « » заработало от продажи сувенирной продукции.

Чистая прибыль клуба возросла на 39% и составила 832,8 млн рублей.