«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России

Теги бизнес Газпром ОКР деньги Биатлон

«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России.

Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на годовую отчетность ОКР.

«Так как в течение 2023 года сохранялась неопределенность с допуском нашей команды к олимпийским мероприятиям, а также по причине введенных в отдельных секторах экономики санкций, партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты.

Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО «Газпром» на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО «Газпром» подписан не был», – говорится в пояснительной записке к годовой отчетности.

При этом в течение первых семи месяцев ОКР рекламировал «Газпром». Компания оценила свои расходы по этой статье в 35,35 млн рублей.

По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей. За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей.

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36 комментариев
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А зачем Газпрому тратить свои деньги на ОКР, если олимпийской сборной России не существует? Правильно сделали, что прикрыли эту лавочку.
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Очередной удар в спину от Запада.. Хотя.. постойте..
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И Газпром к отстранённому ОКР повернулся задом.
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санкции только делают нас сильнее, не что ли?

Тогда бесплатного бензина для Позднякова больше не будет?
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"Своих не бросаем!" (с)
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Ответ maripous
А зачем Газпрому тратить свои деньги на ОКР, если олимпийской сборной России не существует? Правильно сделали, что прикрыли эту лавочку.
Сейчас смысла нету в этой дармовой конторке ОКР. Разогнать вполне можно и сразу огромная экономия средств. А спартакиадами вполне может минспорта заниматься, там тоже служащих выше крыши.
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ОКР рекламировал «Газпром» --- Где? В кабинете Позднякова?
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Не помогло фехтовальщику его ежедневное мелькание в медиа, не выбил бабок. Впрочем, Газпром щас и сам в заднице с такими-то убытками
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"По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей. За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей", – не так уж и плохо, с такой чистой прибылью ОКР и сам себя может профинансировать)
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Поздняков и ОКР бездельничают уже третий год. Закрыть за ненадобностью, а подполковника Позднякова отправить на фронт.
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Ну, вот и всё. Внутренние старты со значительными призовыми с нового сезона - уже фантастика.
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Неудивительно. Зачем платить за рекламу на ОИ, если туда если кто-то и поедет, то без связи с ОКР.
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А можно как-то подробнее написать почему ОкР (по определению вроде как вполне гос.контора с задачами продвижения спорта) зарабатывает 0,6 ярда в год??
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ОКР в данный момент недействующая организация, зачем нужен спонсор?
По большому счету, и сам ОКР нужно закрыть на то время, пока российские спортсмены не участвуют в ОИ.
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Ответ xQcoW
Я думал запад на колени приползут. Почему так-то?
Ведь обещали же !
+3
-1
+2
Газпром ОКР кинул а Зенит и СКА нет.А ведь газ и нефть не в Питере добывают.Выходит Питер главнее важнее и т.д. и т.п.России это как?
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+2
Ответ Dinamik1
Газпром ОКР кинул а Зенит и СКА нет.А ведь газ и нефть не в Питере добывают.Выходит Питер главнее важнее и т.д. и т.п.России это как?
А причём тут Питер!? Питер они не прекращают доить, вот им только что арену построили за городской счёт, про Кировский уж молчу
+1
0
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А зачем "Газпрому" вкладываться в ОКР, после того, как Поздняков пораздавал на халяву деньги призёрам прошлой летней олимпиады в качестве компенсации за неучастие в предстоящих ОИ?
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Непривычно мудрое решение.
+1
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Я думал запад на колени приползут. Почему так-то?
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Перекладывание денег из одного кармана в другой, какая разница?))
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Ответ Хрустальный Гусенок
санкции только делают нас сильнее, не что ли? Тогда бесплатного бензина для Позднякова больше не будет?
Собянин , ,,мушкетеру" лисапед или самокат подарит , не пропадает !))
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Ответ Katerina Sunny
И Газпром к отстранённому ОКР повернулся задом.
Деньги на ветер.
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Зенит, СКА, кто крайний?😏
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Ответ xQcoW
Я думал запад на колени приползут. Почему так-то?
Недоползли , на пол -дороге от голода и холода без сил рухнули ..
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Ответ Marya Y
Ну, вот и всё. Внутренние старты со значительными призовыми с нового сезона - уже фантастика.
А какая связь между финансированием ОКР и призовыми на внутренних стартах?
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Ответ Marya Y
Ну, вот и всё. Внутренние старты со значительными призовыми с нового сезона - уже фантастика.
и это радует
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Странно, к чему бы это ?
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Ответ GrafLisik
Сейчас смысла нету в этой дармовой конторке ОКР. Разогнать вполне можно и сразу огромная экономия средств. А спартакиадами вполне может минспорта заниматься, там тоже служащих выше крыши.
а они этим и не занимаются вроде как))

окр сейчас контора, которая в отличие от РФС даже в Швейцарию не может ездить
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Ответ GrafLisik
Сейчас смысла нету в этой дармовой конторке ОКР. Разогнать вполне можно и сразу огромная экономия средств. А спартакиадами вполне может минспорта заниматься, там тоже служащих выше крыши.
Изверг , ты о спортсменах подумай..
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил суммы компенсаций за пропуск международных соревнований. Как сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, для действующих спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм 2024 г. в Париже, предусмотрены выплаты в размере от 150 000 до 500 000 руб. Они будут произведены по линии ОКР.

«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта, – отметил Поздняков. – Будут выплачено 500 000 руб. для золотых медалистов, 350 000 руб. – для серебряных и 250 000 руб. – для бронзовых. Для участников Олимпийских игр предусмотрены выплаты в размере 150 000 руб.».
Как уточнил Поздняков, выплаты предусмотрены для действующих спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх ранее и готовились к Играм в Париже, но отказались ехать на них в нейтральном статусе
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