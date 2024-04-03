«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России
«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России.
Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на годовую отчетность ОКР.
«Так как в течение 2023 года сохранялась неопределенность с допуском нашей команды к олимпийским мероприятиям, а также по причине введенных в отдельных секторах экономики санкций, партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты.
Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО «Газпром» на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО «Газпром» подписан не был», – говорится в пояснительной записке к годовой отчетности.
При этом в течение первых семи месяцев ОКР рекламировал «Газпром». Компания оценила свои расходы по этой статье в 35,35 млн рублей.
По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей. За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей.
Тогда бесплатного бензина для Позднякова больше не будет?
По большому счету, и сам ОКР нужно закрыть на то время, пока российские спортсмены не участвуют в ОИ.
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Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил суммы компенсаций за пропуск международных соревнований. Как сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, для действующих спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм 2024 г. в Париже, предусмотрены выплаты в размере от 150 000 до 500 000 руб. Они будут произведены по линии ОКР.
«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта, – отметил Поздняков. – Будут выплачено 500 000 руб. для золотых медалистов, 350 000 руб. – для серебряных и 250 000 руб. – для бронзовых. Для участников Олимпийских игр предусмотрены выплаты в размере 150 000 руб.».
Как уточнил Поздняков, выплаты предусмотрены для действующих спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх ранее и готовились к Играм в Париже, но отказались ехать на них в нейтральном статусе