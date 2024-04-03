«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России.

Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на годовую отчетность .

«Так как в течение 2023 года сохранялась неопределенность с допуском нашей команды к олимпийским мероприятиям, а также по причине введенных в отдельных секторах экономики санкций, партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты.

Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО «Газпром» на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО «Газпром» подписан не был», – говорится в пояснительной записке к годовой отчетности.

При этом в течение первых семи месяцев ОКР рекламировал «Газпром». Компания оценила свои расходы по этой статье в 35,35 млн рублей.

По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей. За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей.