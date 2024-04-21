«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в 6-й раз подряд

Теги МТК высшая лига Венгрия Ференцварош Эдгар Севикян Футбол

«Ференцварош» – чемпион Венгрии.

«Ференцварош» 6-й раз подряд выиграл Венгрии. В 29-м туре клуб сыграл вничью с «Вардой» (0:0) и за 4 тура до конца турнира оформил чемпионство.

6 титулов подряд – лучший результат в истории «Ференцвароша». Национальный рекорд принадлежит МТК: 10 чемпионств в период с с 1914 по 1925 год (сезоны-1914/15 и 1915/16 считаются неофициальными).

В составе «Ференцвароша» выступает бывший игрок молодежной сборной России, а ныне национальной команды Армении Эдгар Севикян. Полузащитник перешел в венгерский клуб этой зимой из «Пари НН» за 1,2 миллиона евро.

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12 комментариев
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на багаже Черчесова
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-3
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Ну во первых поздравляю
+7
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+6
Ответ Streetbor
на багаже Черчесова
Не на багаже, а на остаточных ресурсах полевого командира
+6
0
+6
Не Ференцварош, а бывший клуб Черчесова Ференцварош продолжил победный путь полевого командира
+2
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На багаже Черчесова
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Усатый заложил фундамент.
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Не 6-ой раз подряд , а закономерность !
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Даже без Черчесова справились?
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Ответ Viktor Smolyanin
Не на багаже, а на остаточных ресурсах полевого командира
Не на остаточных, а на трофейных ресурсах.
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