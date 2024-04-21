«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в 6-й раз подряд

«Ференцварош» – чемпион Венгрии.

« » 6-й раз подряд выиграл Венгрии. В 29-м туре клуб сыграл вничью с «Вардой» (0:0) и за 4 тура до конца турнира оформил чемпионство.

6 титулов подряд – лучший результат в истории «Ференцвароша». Национальный рекорд принадлежит МТК: 10 чемпионств в период с с 1914 по 1925 год (сезоны-1914/15 и 1915/16 считаются неофициальными).

В составе « » выступает бывший игрок молодежной сборной России, а ныне национальной команды Армении Эдгар Севикян. Полузащитник перешел в венгерский клуб этой зимой из « » за 1,2 миллиона евро.