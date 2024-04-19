Широков об РФС: «Люди немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться»
Роман Широков считает, что газпромовские деньги вскружили головы людям из РФС.
Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России рассказал о сложностях при прохождении аттестации клубом LEON Второй лиги Б «Леон Сатурн», где работает гендиректором.
«Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.
Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щелкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так.
Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали», – сказал Широков.
"Был на днях в РФС,встретил Никиту Палыча,он рассказывает:Набрали газпромовских сынков в штат.Захожу,говорит, в лифт,меня спрашивают:Вам какой этаж дедушка?-Я не дедушка ,я олимпийский чемпион,вице-президент РФС!!!
Ну это же случайные и равнодушные люди в футболе.Он говорит:Отсидят в офисах своих пять дней в футболе,на выходные в Питер уезжают,а зарплаты ого го.К примеру, у руководителя департамента женского футбола з/п 500к."
Наш футбол в большой беде
Интересно, откуда и как они дают деньги на спонсорство? По нормальному они уже давно должны оптимизировать все затраты, закрыть свои офисы и перейти на хом офисы, как минимум
Так что Симонян просто неаккуратно описал объем собственной реальной работы в РФС.
500к для Руководителя депортамента в Москве тоже не космос Какие деньги.
Про выходные - какое кому дело, где человек проводит свои выходные???