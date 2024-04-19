Широков об РФС: «Люди немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться»

Теги Спартак Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Газпром Вторая лига Б Краснодар Политика Чемпионат.com деньги Футбол

Роман Широков считает, что газпромовские деньги вскружили головы людям из РФС.

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России рассказал о сложностях при прохождении аттестации клубом LEON Второй лиги Б «Леон Сатурн», где работает гендиректором.

«Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щелкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так.

Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали», – сказал Широков. 

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45 комментариев
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Алексей Скородед в твиттере "Был на днях в РФС,встретил Никиту Палыча,он рассказывает:Набрали газпромовских сынков в штат.Захожу,говорит, в лифт,меня спрашивают:Вам какой этаж дедушка?-Я не дедушка ,я олимпийский чемпион,вице-президент РФС!!! Ну это же случайные и равнодушные люди в футболе.Он говорит:Отсидят в офисах своих пять дней в футболе,на выходные в Питер уезжают,а зарплаты ого го.К примеру, у руководителя департамента женского футбола з/п 500к." Наш футбол в большой беде
А Никита Палыч кто? не бабушка же! Если нафталиновые деды судят о качестве работы по узнали/не узнали их - то это шаткий критерий. Никита Палыч сам там свадебный генерал всю жизнь, непонятно чем занимается и что делает. Вице-президент РФС тоже мне.
+52
-2
+50
Сам ты нормально сидел на газпромовских деньгах и особо не чесался.
+49
-9
+40
Алексей Скородед в твиттере

"Был на днях в РФС,встретил Никиту Палыча,он рассказывает:Набрали газпромовских сынков в штат.Захожу,говорит, в лифт,меня спрашивают:Вам какой этаж дедушка?-Я не дедушка ,я олимпийский чемпион,вице-президент РФС!!!

Ну это же случайные и равнодушные люди в футболе.Он говорит:Отсидят в офисах своих пять дней в футболе,на выходные в Питер уезжают,а зарплаты ого го.К примеру, у руководителя департамента женского футбола з/п 500к."

Наш футбол в большой беде
+33
-21
+12
Ответ Фрэнк Канистра
А Никита Палыч кто? не бабушка же! Если нафталиновые деды судят о качестве работы по узнали/не узнали их - то это шаткий критерий. Никита Палыч сам там свадебный генерал всю жизнь, непонятно чем занимается и что делает. Вице-президент РФС тоже мне.
Никита Палыч всю жизнь при хлебной должности. Сам себя в зеркале уже не узнает, а хочет, чтобы его молодые узнавали. Он вообще кто? Чем он занимается, что ему по силам? Кнопку в лифте сам уже нажать не может, а туда же, в футбольные начальники :))))
+14
-2
+12
Ответ Александр Степанов
Комментарий скрыт
Я ни слова не писал о кабинетах и креслах. Обсуди свои фантазии с кем-то другим.
+14
-3
+11
Ответ Stadjer
Вот безотносительно личности Симоняна, все-таки называть вице-президента (пусть даже «свадебного») организации, где ты работаешь, дедушкой - несколько странно. Да и вообще незнакомого человека так называть странно.
А не странно в 97 лет занимать такую должность?
+6
0
+6
Газпром уже три года как убыточный и живет на дотации (наши с вами деньги). Простыми словами - в состоянии технического банкрота, что сами тихо признают. С 31 декабря он потеряет все 100% европейских продаж газа, так как Украина закрывает транзит после окончания контракта. Будет еще много раз убыточнее
Интересно, откуда и как они дают деньги на спонсорство? По нормальному они уже давно должны оптимизировать все затраты, закрыть свои офисы и перейти на хом офисы, как минимум
+12
-6
+6
Ответ Stadjer
Вот безотносительно личности Симоняна, все-таки называть вице-президента (пусть даже «свадебного») организации, где ты работаешь, дедушкой - несколько странно. Да и вообще незнакомого человека так называть странно.
странность ситуации вполне компенсируется бурной фантазией чсвшного дедушки
+5
-1
+4
очень конструктивное высказывание - абсолютно ничего по существу.
+5
-2
+3
А почему не будут сыпаться, Роман? Ты же нас уверял, что всё замечательно, по плану и дальше будет только лучше!?
+9
-7
+2
Ответ dmitryGoose
Труба, если что, самое безопасное место. Нельзя её туземцам трогать, а друг друга пусть рубят. Да и Украина всё продлит, иначе встретит серьёзную оппозицию внутри ЕС
Нет, не продлят. Немцам и и другим ключевым странам Европы он уже не нужен, они практически полностью перешли на сжиженный. А Венгрию, Словакию, Чехию уже предупредили еще в январе, отсюда первые и кипешуют. Все, поезд уехал навсегда - когда люди выстроили новую инфраструктуру под сжиженный газ, вложили миллиарды, трубопроводный они не будут покупать никогда
+2
0
+2
Ответ Роман Олегов
Хорошо, когда человек может прямо сказать, что что-то не так. Но лучше бы он это более подробно объяснял. В чем конкретно проблема? А то так получается, что только газпромовские деньги виноваты как всегда, а в чем - непонятно.
Коротко - газпромовские деньги вскружили голову полностью некомпетентным людям из РФС . Да это и не люди , а эффективные менеджеры , которые не разбираются в футболе , то есть тем , чем руководят , но зато знают , как осваивать газпромовские деньги . В принципе , так везде у нас . Посмотрите на Минобразование , которые вводят в обязаловку всеми любимый в России гольф (!?) . А тонкости зачем вам объяснять - выгляните на улицу и сразу всё станет ясно , что это за жизнь и с чем её едят .
+3
-1
+2
Ответ Петрович
А для вас нормально к вице-президенту компании, в которой вы работаете обращаться: "дедушка"?
Фокус в том, что нормальный вице-президент компании - это обычно личность известная, его сотрудники, даже если они не слишком умны, попросту в лицо знают. А вот если дедушка на работу раз в полгода заглядывает, то тогда его вполне могут принять за случайного посетителя.

Так что Симонян просто неаккуратно описал объем собственной реальной работы в РФС.
+2
0
+2
Ответ Антимосковский
странность ситуации вполне компенсируется бурной фантазией чсвшного дедушки
Этого я не исключаю, все-таки человек уже немолод, да и судя по его высказываниям там есть сложности с восприятиям мира…
+2
0
+2
Хорошо, когда человек может прямо сказать, что что-то не так. Но лучше бы он это более подробно объяснял. В чем конкретно проблема? А то так получается, что только газпромовские деньги виноваты как всегда, а в чем - непонятно.
+3
-1
+2
я бы им всем в морду дал....добавил Широков)
+2
0
+2
Ответ Трент Резнор
Я ни слова не писал о кабинетах и креслах. Обсуди свои фантазии с кем-то другим.
Ты даже не в состоянии понять о чем речь , тут речь о деятелях РФС , а не о чьих-то деньгах ... Называется " услышал звон "
+7
-6
+1
Ответ ta-tosha
Газпром уже три года как убыточный и живет на дотации (наши с вами деньги). Простыми словами - в состоянии технического банкрота, что сами тихо признают. С 31 декабря он потеряет все 100% европейских продаж газа, так как Украина закрывает транзит после окончания контракта. Будет еще много раз убыточнее Интересно, откуда и как они дают деньги на спонсорство? По нормальному они уже давно должны оптимизировать все затраты, закрыть свои офисы и перейти на хом офисы, как минимум
Факты?
+1
0
+1
Ответ Лурц
Удивлён. Новости уже 50 минут, а в каментах до сих пор нет срача, новость не в горячем и ни у кого не подгорает. Наверное, что-то случилось.
Потому что поддерживать мнение этого персонажа хоть в чём-то это уже зашквар :) Широков настолько мерзкий, что хочется просто про него никогда больше не слышать
+8
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Широков - главный лицемер российского футбола, что-то ты не говоришь как с радостью получал газпромовские, лукойловские , а в конце еще к ВЭБу присосался😁
+6
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Ответ Виктор Бутко
А не странно в 97 лет занимать такую должность?
Странно. Но я поэтому и написал «безотносительно личности Симоняна».
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Так РФС руководит топ Газпромнефти, он лучше всех знает, когда Газпром будет деньги выделять
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Эх, договорится Рома.
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Рома просто недоволен, что на него больше не сыпятся газпромовские деньги)))
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Ответ Фрэнк Канистра
А Никита Палыч кто? не бабушка же! Если нафталиновые деды судят о качестве работы по узнали/не узнали их - то это шаткий критерий. Никита Палыч сам там свадебный генерал всю жизнь, непонятно чем занимается и что делает. Вице-президент РФС тоже мне.
А для вас нормально к вице-президенту компании, в которой вы работаете обращаться: "дедушка"?
+1
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Хочу почитать такие же высказывания этого господина когда он играл за Зенит, а нет таких
0
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Алексей Скородед в твиттере "Был на днях в РФС,встретил Никиту Палыча,он рассказывает:Набрали газпромовских сынков в штат.Захожу,говорит, в лифт,меня спрашивают:Вам какой этаж дедушка?-Я не дедушка ,я олимпийский чемпион,вице-президент РФС!!! Ну это же случайные и равнодушные люди в футболе.Он говорит:Отсидят в офисах своих пять дней в футболе,на выходные в Питер уезжают,а зарплаты ого го.К примеру, у руководителя департамента женского футбола з/п 500к." Наш футбол в большой беде
Какая чушь. А кто Симонян, если не дедушка. Ему сколько уже лет!
500к для Руководителя депортамента в Москве тоже не космос Какие деньги.
Про выходные - какое кому дело, где человек проводит свои выходные???
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Ответ Алешка Терминатор
Газовые деньги вскружили голову не только людям из РФС. А и обычным людям тоже. Например, многие пользователи спортса несут такую бредятину как "руководство страны - наёмные менеджеры, которых я нанял себе в услужение", "экономика должна (именно должна) постоянно расти", "я плачу микроскопические три копейки налогов, а значит - имею право требовать" и т.п. идиотизм. Это тоже называется - полный отрыв от реальности. В первую очередь люди имеют тот уровень жизни и доходов какой имеют - потому что руководство нашей страны работает очень хорошо, и потому что несколько сотен лет назад наши предки отбили земли у сибирских ханов. А заслуга, собственно, людей здесь минимальная. Не понимать этого и чего-то требовать - и есть отрыв от реальности.
Такой жир
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Ответ Чавес2
А чего тогда ему стрелки кидаешь?
Вась, заблудился?
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Ответ Александр Степанов
Ты даже не в состоянии понять о чем речь , тут речь о деятелях РФС , а не о чьих-то деньгах ... Называется " услышал звон "
Сань, загляни к инфузории-туфельки, у вас много общего.
+3
-3
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