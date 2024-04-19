Широков об РФС: «Люди немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться»

Роман Широков считает, что газпромовские деньги вскружили головы людям из РФС.

Бывший полузащитник « », ЦСКА, « », « » и сборной России рассказал о сложностях при прохождении аттестации клубом LEON Второй лиги Б « », где работает гендиректором.

«Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щелкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так.

Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали», – сказал Широков.