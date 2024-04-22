Пике об ударе Ямаля в класико: «Это гол, думаю. Должна быть камера, чтобы получить изображение»
Жерар Пике считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».
В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).
На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«С этими изображениями [определить] очень сложно , но я думаю, что это гол.
По крайней мере, должна быть камера, с которой можно получить такое изображение», – сказал экс-защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.
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https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html