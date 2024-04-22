Пике об ударе Ямаля в класико: «Это гол, думаю. Должна быть камера, чтобы получить изображение»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

Жерар Пике считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«С этими изображениями [определить] очень сложно , но я думаю, что это гол.

По крайней мере, должна быть камера, с которой можно получить такое изображение», – сказал экс-защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.

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17 комментариев
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Прикольно, гола не было, но Пике считает что должна быть камера, которая покажет что гол был.
+46
-3
+43
Да уже разобрали на телеканали все, не было там гола, успокойся
+28
-2
+26
А еще Реал специально рекламу нового альбома Шакиры весь матч крутил на билбордах, чтобы у Пике не остывало
+26
-1
+25
Гола не было, но чтобы барсуки не ныли Тебас подогнал Ламальке MVP
+12
-2
+10
Ответ гилберт
Прикольно, гола не было, но Пике считает что должна быть камера, которая покажет что гол был.
Пике кадр тот еще
+11
-1
+10
Тренер Лас Пальмас:Полёт Гюндогага,не пенальти
+9
0
+9
Ответ Дзмітрый Фарботка
Скриншоты в студию
beIN Sports это сделал

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html
+7
-1
+6
Это новый уровень: должны быть такие камеры, что бы показывали голы в ворота соперников Барсы, даже если их не было.
+5
0
+5
Не важно пересёк мяч линию или нет, если нет точного изображения, повтора, то вар не может засчитывать такой мяч, конечно понятно возмущение большиков и игроков Барселоны, но по правилам этот мяч не могли засчитать, а вот если были камеры и которые не стали показывать, то это уже другой вопрос, но думаю это все из области фантастики
+3
-1
+2
Ответ Нефанатик
На основании чего они считают что был гол?
На основании того, что это Пике. Была бы эта ситуация на линии ворот Барселоны, он бы сказал: "Думаю, это не гол". Как можно вообще его слушать...
+3
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+2
Он остается 🤣🤣
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На основании чего они считают что был гол?
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Единственное, что верно в его спиче, это то, что нужны камеры (ну или система) для определения гола. А вот утверждать, что гол был или его не было в такой ситуации просто глупо. Когда мяч однозначно пересекает линию ворот дополнительные камеры для понимания был гол или нет не нужны.
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должна быть камера но её нет и это не гол с чего это там гол от того что истеричка пике противная так сказала
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Я думаю, Пике страдает.
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Ответ Gelious
beIN Sports это сделал https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13335645/Barcelona-Real-Madrid-beIN-Sports-Lamine-Yamal-goal-El-Clasico.html
сомнительно но окей
+1
-1
0
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