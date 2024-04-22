Пике об ударе Ямаля в класико: «Это гол, думаю. Должна быть камера, чтобы получить изображение»

Жерар Пике считает, что судья несправедливо не засчитал гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«С этими изображениями [определить] очень сложно , но я думаю, что это гол.

По крайней мере, должна быть камера, с которой можно получить такое изображение», – сказал экс-защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.

Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил