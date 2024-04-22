Итурральде об ударе Ямаля в класико: «Кадры не дают нужной перспективы. Беспокоит, что в лучшей лиге мира ВАР не может определить, был гол или нет»

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о спорном ударе Ламина Ямаля в класико.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер выбил его. Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Клубы должны говорить о необходимости использования в Ла Лиге технологии определения голов, ведь они борются за чемпионство. Если у вас нет изображения, на котором было бы видно, что пересек ли мяч линию ворот полностью...

Кадры, которые мы видели, не дают нужной перспективы. Изображение, которое кажется наиболее четким, показывает вид сбоку, оно недостоверно, потому что там нет перспективы. Дело в том, что все нужно принимать на веру. Нет ракурсов, которые показывали бы, что мяч пересекает или не пересекает линию.

Это не мнение, это факт. Если судья засчитывает гол, ВАР не может вызвать его и сказать, что он ошибся. У ВАР нет изображений, которые могли бы определить гол или его отсутствие – они физически не способны на это, такой камеры нет. Если бы рефери показалось, что это гол, он бы засчитал его.

Я считаю этот эпизод важнейшим в матче. Больше всего меня беспокоит, что лучшая лига мира не может определить, попал мяч в ворота или нет. Суть дискуссии очень проста.

[Система] допускает некоторые ошибки, это правда – случаи были во Франции, в Германии... Но тогда нам придется быть начеку и на чемпионате мира, и в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Давайте уберем эту систему отовсюду и посмотрим, как это скажется на футболе.

Есть еще одна небольшая проблема. Даже если технология не сработает, можно использовать совместимые системы – хорошие камеры и технология определения голов. Мы много говорим о прозрачности. Они должны представить изображение, с помощью которого судья ВАР сказал бы, что гола не было», – сказал бывший арбитр.

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