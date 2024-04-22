Итурральде об ударе Ямаля в класико: «Кадры не дают нужной перспективы. Беспокоит, что в лучшей лиге мира ВАР не может определить, был гол или нет»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин технологии Класико Ламин Ямаль Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о спорном ударе Ламина Ямаля в класико.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Клубы должны говорить о необходимости использования в Ла Лиге технологии определения голов, ведь они борются за чемпионство. Если у вас нет изображения, на котором было бы видно, что пересек ли мяч линию ворот полностью...

Кадры, которые мы видели, не дают нужной перспективы. Изображение, которое кажется наиболее четким, показывает вид сбоку, оно недостоверно, потому что там нет перспективы. Дело в том, что все нужно принимать на веру. Нет ракурсов, которые показывали бы, что мяч пересекает или не пересекает линию.

Это не мнение, это факт. Если судья засчитывает гол, ВАР не может вызвать его и сказать, что он ошибся. У ВАР нет изображений, которые могли бы определить гол или его отсутствие – они физически не способны на это, такой камеры нет. Если бы рефери показалось, что это гол, он бы засчитал его.

Я считаю этот эпизод важнейшим в матче. Больше всего меня беспокоит, что лучшая лига мира не может определить, попал мяч в ворота или нет. Суть дискуссии очень проста.

[Система] допускает некоторые ошибки, это правда – случаи были во Франции, в Германии... Но тогда нам придется быть начеку и на чемпионате мира, и в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Давайте уберем эту систему отовсюду и посмотрим, как это скажется на футболе.

Есть еще одна небольшая проблема. Даже если технология не сработает, можно использовать совместимые системы – хорошие камеры и технология определения голов. Мы много говорим о прозрачности. Они должны представить изображение, с помощью которого судья ВАР сказал бы, что гола не было», – сказал бывший арбитр.

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56 комментариев
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Ответ Мукунку хороший
Лучшая в мире лига- это АПЛ.. там всё определяют..судят ужасно.. но это другое)
Лучша лига мира - ФНЛ!
+48
-3
+45
Лучшая в мире лига- это АПЛ.. там всё определяют..судят ужасно.. но это другое)
+40
-14
+26
Ответ Андрей
Мне кажется что гола не было. но Барса должна была выигрывать. Канселу сам привез а так по игре все хорошо складывалось за исключением момента с Канселу.
Сто процентов, ведь Барса забивала, когда создала великолепные комбинации, а Реал так ото, чисто на ошибках Канселу.🤡🤡🤡
+12
-2
+10
Про нарушение Кристенсена во время первого гола он будет говорить. Или промолчит тактично этот негрейровец
+26
-19
+7
Задача чисто математическая. Взяв основание одной штанги за нулевую координату, оценив угол преломления камеры исходя из ее размеров, и зная размер мяча, можно довольно легко оценить где мяч находится в пространстве и был гол или нет.
Я конечно понимаю, что это работа куда проще, чем пересылка трактовок правил с официального сайта, потому готов помочь Барселоне за половину суммы, полученной судьями.
+4
-1
+3
https://ibb.co/Dg4S3Fn нашел интересный кадр, где уже сложно говорить про проекцию мяча и неудачные ракурсы.
+6
-3
+3
Ответ Андрей
Мне кажется что гола не было. но Барса должна была выигрывать. Канселу сам привез а так по игре все хорошо складывалось за исключением момента с Канселу.
Когда наступил важнейший отрезок сезона и на плечи Кансело упала большая ответственность, он показал почему Бавария его не выкупила. Ладно МС, там с Пепом были напряженные отношения, но Бавария видимо не зря не стала его выкупать.
Показательны голы Дембеле и Васкеса как под копирку
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Про нарушение Кристенсена во время первого гола он будет говорить. Или промолчит тактично этот негрейровец
Это считается нарушением только когда это происходило в матче Реал-Альмерия, в матче с Барсой же всё чисто. Ну что тут непонятного.
+4
-2
+2
если кому-то интересно мое мнение, то я считаю, что гола не было
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Про нарушение Кристенсена во время первого гола он будет говорить. Или промолчит тактично этот негрейровец
Такой же гол помню забивал Бэйл, правда тогда Альба как будто его подстрелили, а кроос так не сделал, вот и все.
+1
0
+1
Ответ gleb_k
ничего по скринам не видно. Точнее, видно что большая часть мяча пересекла линию ворот. Но задевает ли проекция мяча линию - не видно. Если бы было фото с другой стороны, из-за ворот, было бы противоположное впечатление. То, что между центром мяча (который касается земли за линией) и самой линией есть пространство - еще не говорит о том, что край мяча не нависает над этой линией.
https://ibb.co/Dg4S3Fn
+3
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+1
Ответ Андрей
Мне кажется что гола не было. но Барса должна была выигрывать. Канселу сам привез а так по игре все хорошо складывалось за исключением момента с Канселу.
А почему Барса должна была выигрывать, если создала меньше моментов и играла хуже? Кроме угловых и проходов Ямала не было вообще ничего. Реал контролировал игру.
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+1
Ответ fussballer
Лучша лига мира - ФНЛ!
ФНЛ больше не существует, есть первая лига.
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Ответ xQcoW
Про нарушение Кристенсена во время первого гола он будет говорить. Или промолчит тактично этот негрейровец
ага и про жёлтые модричу тоже,ах да вчера реалу же можно было и руками играть еще
+3
-2
+1
Ответ xQcoW
Про нарушение Кристенсена во время первого гола он будет говорить. Или промолчит тактично этот негрейровец
Какое нарушение? Обычное единоборство. Рудигер и похлеще вытворяет
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Ла Лига давно не лучшая в мире
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А почему в «лучшей лиге мира» до сих пор нет системы определения гола? :))
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Лучшая лига мира - это ФНЛ. А у вас - чемпионат 2,5 команд.
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Я так понял там лучший ракурс снят с трибун, и там вроде как мяч явно пересек, что легко определить по ноге Лунина. Ни с одной камеры из трансляции ничего не видно.
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Ответ Sakata Gintoki
https://ibb.co/Dg4S3Fn нашел интересный кадр, где уже сложно говорить про проекцию мяча и неудачные ракурсы.
Наконец-то четкий ракурс, это же железобетонный гол
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Ответ englishman in new york
Бавария, атлетико, ювентус... Метровые офсайды, левые пенальти и удаления... Хала мадрид, за нами админресурс и дон перес
😭😭😭
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Ответ deadjoker
А почему в «лучшей лиге мира» до сих пор нет системы определения гола? :))
Тебаму захотелось больше ЗП, вот и решили сэкономить на ненужной технологии.
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Ответ deadjoker
А почему в «лучшей лиге мира» до сих пор нет системы определения гола? :))
Тебас, просмотрев все фин.отчеты лиги пришел к выводу, что эта система слишком дорого им обходится. И чтобы всем было не обидно поднял себе зарплату.
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Ответ gleb_k
опять камера со стороны поля На камере из-за ворот совсем другой вид будет. http://joxi.ru/KAxWDDDswyd882 на этом фото мяч не пересек линию, но если бы камера снимала со стороны поля - был бы такой же вид как у тебя на скринах (фото для примера)
Зайди в твитор нам видосов там море видосов на которых чётко видно что мяч пересёк линию полностью
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кадры не кадры не знаю, как только матч закончился, появилось куча видео ( с камер Сантьяго, камер тв, с трибун - что мяч 100% за линией!) не понятно лишь одно, почему в лайве нам показывали спину Лунина))
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Ответ Born is the King
Чистый гол оказывается. Глоры реала нормально минусят тебя
типичное поведение фанатов Мадридского проекта (скрыть правду за минусами) ....
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Ответ Nike of FW
Это гол https://twitter.com/i/status/1782311389765255462 https://twitter.com/i/status/1782313070217285871 https://twitter.com/i/status/1782315659344392627 https://twitter.com/i/status/1782312256262283392 https://pbs.twimg.com/media/GLwqNkRXQAAapdY?format=jpg&name=small левый пенальти , не защитанный гол .... не показанные карточки модричу и вальверде .... не свистнутый фол камавинги когда от него убегал Ямаль (за такое Араухо дали КК) .... и это все в одном матче .
ничего по скринам не видно.
Точнее, видно что большая часть мяча пересекла линию ворот. Но задевает ли проекция мяча линию - не видно.

Если бы было фото с другой стороны, из-за ворот, было бы противоположное впечатление.

То, что между центром мяча (который касается земли за линией) и самой линией есть пространство - еще не говорит о том, что край мяча не нависает над этой линией.
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Ответ El Blanco
Смысл уже два дня обсуждать какой-то мифический гол. Барса два раза вела походу матча, и два раза упустила преимущество. Но вот воображаемый гол на 32й минуте точно принес бы им чемпионство. Смешно.
Смешно - когда абсолютно все спорные моменты судят в пользу одного клуба. Гол можно было засчитать, а пенальти - не давать. ВАР на такие эпизоды повлиять не мог. Но судья в поле абсолютно все трактует в пользу Реала. Вот так и получается, что с 2020 года Реалу дали 6 пенальти в классико, а Барсе - ни одного. Вот это действительно смешно.
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Ответ mj23.net
Я так понял там лучший ракурс снят с трибун, и там вроде как мяч явно пересек, что легко определить по ноге Лунина. Ни с одной камеры из трансляции ничего не видно.
Самое важное у Тебаса уровень жизни поднялся. ~ на 3млн евро в год, а эта ЛаЛига с ее болельщиками как-нибудь справятся и без системы определения гола. Главное дух футбола сохранен, говорит нам всем Тебас со своей новой яхты.
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Ответ Подкат Мальдини
На острове мы самая лучшая лига мира все вылетели в 1/4 теперь молятся на Бирмингем , на Пиренейском полуострове мы лучшая лига мира все вылетели в 1/4 только Реал по инерции всех делает Бундес лига и сериал без пафоса спокойно и возгласов унижают лучшие лиги мира
Сериал?
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