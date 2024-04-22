Пике о пенальти на Васкесе в класико: «Его не было. Лукас специально искал контакт с ногой Кубарси, это четко видно»

Жерар Пике считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.

Вчера « » обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура .

На 18-й минуте встречи после фола на главный арбитр назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Лукас [Васкес] ищет контакт с ногой [Кубарси]. Думаю, то, что вы спрашиваете меня об этом, уже означает, что так оно и есть.

Четко видно, что Лукас бежит и, видя, что нога другого игрока выставлена, ставит свою правую ногу так, чтобы столкнуться с Кубарси», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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