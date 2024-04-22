Пике о пенальти на Васкесе в класико: «Его не было. Лукас специально искал контакт с ногой Кубарси, это четко видно»
Жерар Пике считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.
Вчера «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.
На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.
«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Лукас [Васкес] ищет контакт с ногой [Кубарси]. Думаю, то, что вы спрашиваете меня об этом, уже означает, что так оно и есть.
Четко видно, что Лукас бежит и, видя, что нога другого игрока выставлена, ставит свою правую ногу так, чтобы столкнуться с Кубарси», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов
Ну понятно, дальше можно не читать
Неужели Левандовски не поделился тем самым рецептом победы?
А падение Васкеса ни в коем случае не пенальти! Главное не путать.
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ахахахахахахахаха)))
Кстати, там на щитах концерт Шакиры рекламировали, видимо после увиденного он стал объективным))
Контакт искал - искал.
Ногу защитник выставлял - выставлял.
Васкес упал - упал.
Железный пенальти, каждый нападающий ищет и ждёт контакт.
Кстати, считаю, что аналогично было и с Ямалем. Хотя и немного менее очевидно
Расстянул на метр шлагбаум из ног, будь готов к тому, что соперник специально запнутся об него.
Конеяно Васкес мог перепрыгнуть и не падать, но зачем? Так же Барколя мог не падать после контакта с Араухо, но зачем?
Это все и есть футбольный интеллект.