Пике о пенальти на Васкесе в класико: «Его не было. Лукас специально искал контакт с ногой Кубарси, это четко видно»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига судьи Лукас Васкес Сесар Сото Градо Класико Пау Кубарси Футбол

Жерар Пике считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.

Вчера «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.

На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Лукас [Васкес] ищет контакт с ногой [Кубарси]. Думаю, то, что вы спрашиваете меня об этом, уже означает, что так оно и есть.

Четко видно, что Лукас бежит и, видя, что нога другого игрока выставлена, ставит свою правую ногу так, чтобы столкнуться с Кубарси», – сказал бывший защитник «Барселоны» в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов

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110 комментариев
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«Я всегда стараюсь быть максимально объективным»
Ну понятно, дальше можно не читать
+153
-25
+128
Забавно как все Каталонское комьюнити гудит всю ночь, перебирая и обсасывая каждую мелочь, но хоть бы кто задался вопросом, почему их команда ведя 2:1 после 70 минуты против уставшего (по их же словам до матча) Мадрида, профукала преимущество

Неужели Левандовски не поделился тем самым рецептом победы?
+73
-17
+56
https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=xFW0hm-2gASex7z3 — Вот это пенальти честнейший!

А падение Васкеса ни в коем случае не пенальти! Главное не путать.
+53
-16
+37
Ответ Верховный Лорд
«Я всегда стараюсь быть максимально объективным» Ну понятно, дальше можно не читать
Бедолага, наверное, очередной телек разбил)
+49
-14
+35
Почему барсуки ничего не говорят про гол Кристенсена, который чуть ли не на шею Тони сел, когда забивал?
+45
-18
+27
Ответ r0bb3n
Комментарий скрыт
Барселона отыграла 120 минут?
+31
-9
+22
Пуке: Я всегда стараюсь быть максимально объективным.
--------
ахахахахахахахаха)))
Кстати, там на щитах концерт Шакиры рекламировали, видимо после увиденного он стал объективным))
+31
-15
+16
А зачем Кубарси таким образом действует в штрафной? Зачем он выкидывает ногу таким образом? Может и нашёл ногу, но это не так смешно, как падение Ямаля в штрафной без контакта с Камавингой
+26
-11
+15
Ответ Рашпель793
Почему барсуки ничего не говорят про гол Кристенсена, который чуть ли не на шею Тони сел, когда забивал?
этоДругина )))
+16
-5
+11
Ответ Evgen_Hazard
А зачем Кубарси таким образом действует в штрафной? Зачем он выкидывает ногу таким образом? Может и нашёл ногу, но это не так смешно, как падение Ямаля в штрафной без контакта с Камавингой
потому что судя по логике игроков и фанатов барсы - это делать можно, ведь можно переступить ногу, а Лукас сам виноват. зачем он набрал скорость и зачем обыгрывал игроков?
+18
-8
+10
Ответ r0bb3n
Комментарий скрыт
У нее не было овертаймов , плюс на день больше отдыха.
+10
0
+10
Еще бы у Негрейры спросили )
+14
-8
+6
Молчи, чучело!
+12
-7
+5
Ну сам же Пике сказал : нога Кубарси была выставлена. А зачем ? Ну , наверно, чтоб Васкес этим воспользовался ). Придраться не к чему. По всем футб. канонам это пенка. ☝️😊
+8
-3
+5
Ответ Рашпель793
Почему барсуки ничего не говорят про гол Кристенсена, который чуть ли не на шею Тони сел, когда забивал?
Нее, там гол чистый. Но такой же гол Бэйла в ворота Барсы отменили когда-то, потому что там изобразил нарушение сам Альба
+6
-1
+5
Ответ Верховный Лорд
«Я всегда стараюсь быть максимально объективным» Ну понятно, дальше можно не читать
Лорд Васкес, это Вы?
+5
0
+5
А почему он не должен искать контакт с необдуманно выставленной ногой в штрафной ?
+5
-2
+3
В чем вопросы?
Контакт искал - искал.
Ногу защитник выставлял - выставлял.
Васкес упал - упал.
Железный пенальти, каждый нападающий ищет и ждёт контакт.
Кстати, считаю, что аналогично было и с Ямалем. Хотя и немного менее очевидно
+5
-2
+3
Ответ MADRiD_00
Ну это падение Суареса конечно же полнейший сюр. Но в моменте с Васкесом контак все таки был. Шла борьба за мяч и выставленная нога. Я с Пике не согласен.
То были негрейровские времена. Судьи были за барсу. Но не из-за денег, деньги шли на отчеты! Которых нет))
+7
-4
+3
А в матче Хорватия Аргентина пенальти был?
+4
-1
+3
Ответ ZaSvabody
Ты правда считаешь, что любой контакт в штрафной - это пенальти? ))) Даже жаль тебя разочаровывать. За такой контакт, как в случае с Васкесом положена желтая карточка за симуляцию. Потому что Кубарси находится в статичном положении, а Васкес правой ногой специально делает движение к ноги Кубарси. И в данном конкретном случае Пике и все арбитры, которые это комментировали - абсолютно правы. И самое лучшее, что ты мог бы сделать - это извиниться. Так же, как фанаты Барсы должны извиниться за левый пеналь Суареса. Только разница в том, что пенальти с Суаресом ни на что не влиял (там Барса разгромно проиграла), а пенальти в Васкесом принес Реалу очки. Вот в этом настоящая разница, а не в каком-то там контакте.
Ахах, тоесть если матч не на что не влияет то можно назначать левые пенки?
+2
0
+2
Ответ Caterina
За похожий эпизод Тюрам получил карточку в финале ЧМ, зацепившись спецом о ногу Энцо.
А там энцо на метр назад ногу откинул разве?
+2
0
+2
Ответ slavik12345
вхахаха Да даже это больше пенальти чем то, что исполнил Васкез вчера. Тут Суарез хотя бы не меняет направление движение, не бьет сам ногой о соперника. Он просто бежит по прямой и чувствуя контакт падает. Конечно это нырок и НЕ ПЕНАЛЬТИ, но исполнено на порядок качественнее чем вчерашний сюр. А у вас Васкез пробегая мимо защитника сам отставляет ногу в сторону чтобы ей ударить Кубарсика.
Даже симулирует Барса лучше, ахаха. Вот же Васкес гад, взял и заставил Кубарси выставить ногу, и вместо того чтобы взять и перепрыгнуть, взял и заработал для своей команды чистейший пенальти, который были все основания назначить.
+2
0
+2
Сейчас бы Шакирычу про судейство рассказывать
+2
0
+2
Стоишь ровно, об тебя запнутся - не пенальти.

Расстянул на метр шлагбаум из ног, будь готов к тому, что соперник специально запнутся об него.

Конеяно Васкес мог перепрыгнуть и не падать, но зачем? Так же Барколя мог не падать после контакта с Араухо, но зачем?

Это все и есть футбольный интеллект.
+4
-2
+2
Ответ Raul14
Разница в том, что там нет контакта, а здесь он есть. И это внутри штрафной площади))
Ты правда считаешь, что любой контакт в штрафной - это пенальти? ))) Даже жаль тебя разочаровывать. За такой контакт, как в случае с Васкесом положена желтая карточка за симуляцию. Потому что Кубарси находится в статичном положении, а Васкес правой ногой специально делает движение к ноги Кубарси. И в данном конкретном случае Пике и все арбитры, которые это комментировали - абсолютно правы. И самое лучшее, что ты мог бы сделать - это извиниться. Так же, как фанаты Барсы должны извиниться за левый пеналь Суареса. Только разница в том, что пенальти с Суаресом ни на что не влиял (там Барса разгромно проиграла), а пенальти в Васкесом принес Реалу очки. Вот в этом настоящая разница, а не в каком-то там контакте.
+4
-2
+2
Уж не Шакирычу заливать про объективность и поиск контакта.
+3
-1
+2
А то что левая нога Васкеса изначально споткнулась о Кубарси, это ничего?)
+4
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+2
Ответ MADRiD_00
Ну это падение Суареса конечно же полнейший сюр. Но в моменте с Васкесом контак все таки был. Шла борьба за мяч и выставленная нога. Я с Пике не согласен.
Ты бы комментаторов послушал в трансляции, они хорошо объяснили этот эпизод. Это прям запатентованная уже фишка - игрок прокидывает мяч мимо защитника и как бы случайно цепляется за выставленную ногу как деревянный. Это такая хитрожопая разновидность симуляции, которая хорошо маскируется под игровой эпизод. Такое много раз делал Роналду и Винисисус, вам ли не знать.
+5
-4
+1
Ответ Raul14
https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=xFW0hm-2gASex7z3 — Вот это пенальти честнейший! А падение Васкеса ни в коем случае не пенальти! Главное не путать.
Пф тут все понятно, Суарес умеет могет. Только какое это отношения имеет к ныркам Васкеса? Они нырками чтоли перестают быть?
+3
-2
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