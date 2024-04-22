Винисиус высмеял Фермина, отпраздновавшего в стиле Беллингема гол в класико. Вингер «Реала» оставил эмодзи 😂 под твитом болельщика

Винисиус Жуниор высмеял празднование Фермина Лопеса после гола в класико.

Во вчерашнем матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2.

После гола в ворота мадридцев на 69-й минуте отпраздновал перед болельщиками «Реала», встав на рекламный щит и раскинув руки в стороны – похожим жестом голы празднует Джуд Беллингем.

После матча один из пользователей твиттера опубликовал скриншот из трансляции с празднованием полузащитника «Барселоны» с подписью: «Он думал, что он ».

Винисиус оставил к публикации комментарий со смеющимся эмодзи – 😂.

Скриншот: twitter.com/Mario___RM

У Беллингема 3 гола в класико в этом сезоне. Он забивал победные мячи «Реала» в добавленное время в обоих матчах с «Барсой» в Ла Лиге

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