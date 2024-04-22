Винисиус высмеял Фермина, отпраздновавшего в стиле Беллингема гол в класико. Вингер «Реала» оставил эмодзи 😂 под твитом болельщика

Теги Барселона Реал Мадрид болельщики соцсети Винисиус Жуниор Класико ахахаха Джуд Беллингем Фермин Лопес Футбол

Винисиус Жуниор высмеял празднование Фермина Лопеса после гола в класико.

Во вчерашнем матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2.

После гола в ворота мадридцев на 69-й минуте Лопес отпраздновал перед болельщиками «Реала», встав на рекламный щит и раскинув руки в стороны – похожим жестом голы празднует Джуд Беллингем.

После матча один из пользователей твиттера опубликовал скриншот из трансляции с празднованием полузащитника «Барселоны» с подписью: «Он думал, что он Джуд Беллингем».

Винисиус оставил к публикации комментарий со смеющимся эмодзи – 😂.

Скриншот: twitter.com/Mario___RM

У Беллингема 3 гола в класико в этом сезоне. Он забивал победные мячи «Реала» в добавленное время в обоих матчах с «Барсой» в Ла Лиге

Яркое класико: Васкес уничтожил Канселу, а Беллингем заслужил голливудскую развязку

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46 комментариев
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Во время трансляции вообще не пришло в голову, что так же празднует Беллингем. Залезть на билборд с растянутыми руками - стандартное празднование. Заболотный так праздновал гол Спартаку ещё в 2021, например. Тоже копировал, выходит))
+40
-5
+35
Ответ trick00
Ребят,Виннипух просто хочет играть в футбол)))
Сколько подобных твитов легенда Шакирыч оставлял?)
+33
-4
+29
Поставить 😂 где-то под твитом болельщика в комментарии - это называется высмеять?)
+29
-1
+28
Ответ trick00
Ребят,Виннипух просто хочет играть в футбол)))
Ну да, ну да. Здесь же он провоцировал, в не Фермин, который выеживался перед чужими фанатами.
+46
-23
+23
Ответ Поч на связи
Во время трансляции вообще не пришло в голову, что так же празднует Беллингем. Залезть на билборд с растянутыми руками - стандартное празднование. Заболотный так праздновал гол Спартаку ещё в 2021, например. Тоже копировал, выходит))
Наоборот, Беллингем копирует празднование Заболотного.
+15
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+15
Фермина на место поставил Джуд)
+16
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+9
Теги: Барселона, Реал, (...), ахахаха, (...)

прикольно)
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+9
Слушайте, но у сине — гранатовых болельщики ему вообще смерти желали и не один раз, тренер у них тоже... Если что не так и до мамы дойти твоей может. У Винисиуса это так детская шалость
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+4
Ответ slavik12345
Винипух до этого также праздновал реализацию левого пенальти перед болельщиками Барселоны. Ах да, это другре
Пенальти был, не левый. Вини на своем стадионе.
+4
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+3
Ответ Всеволод Бобров
Фермин нормально кстати рвёт реал всегда
да, прям в клочья разорвал, катком проехался, разнес просто, уничтожил!
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Какие же они там как на подбор мелочные. Этому празднованию сто лет в обед.
+5
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+2
Ответ slavik12345
Винипух до этого также праздновал реализацию левого пенальти перед болельщиками Барселоны. Ах да, это другре
Ага, Кубарси ударил Васкеса в стиле Американского футбола

Хейтеры: Левая пенка
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Ответ VuNePonimaete
Сколько подобных твитов легенда Шакирыч оставлял?)
У Пике смайлики были с нужным ДНК
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Ответ xQcoW
Просто у фермина нет личности. Приходится быть жалкой копией своего хозяина
вы поправляйтесь как-то, и если кто-то над вами издевается (второе предложение), вы обратитесь к ближайшему взрослому
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Ответ Багамка Москва
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Комментарий удален модератором
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А что, так только Беллингему можно праздновать? Это довольно распространенный жест празднования в футболе.
ты еще не поменял ник на 4 унижения в класико подряд?)))
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Ответ войд
Беллингем празднует со своими фанатами,а бесполезный брусок зачем-то побежал к болелам Реала В итоге табуретка была поставлена на место)
у Реала не фантов,в Мадриде 75% жителей болеют за АТМ и Райо.
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сногсшибательная новость
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Фермин совсем берега попутал. Где он брусок и где Джуд Беллингем
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Это в разделе главных новостей футола.
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