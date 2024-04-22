Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»
Хави недоволен тем, что удар Ламина Ямаля по воротам «Реала» не признан голевым.
«Барселона» проиграла мадридскому клубу в 32-м туре Ла Лиги (2:3).
«Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.
Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал главный тренер «Барселоны».
Матч 32-го тура Ла Лиги обслуживала бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.
После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»
Ага, ни один повтор не дает четкого ракурса
Жалуйся на Тебаса почему в таком мега крутом чемпионате нет фиксации гола)
Главное, камеры крутят как угодно и в любом качестве, но хоукая нет
Если честно, тащемта из-за камер и их ракурсов вообще никто ничего сначала нифига не увидел и не понял)
Роналдиньо оформляет дубль Реалу на Бернабеу
Апплодирует весь стадион👏👏
MVP матча в 2024:
Ямаль получает за 0+0, потому что "самый молодой" и "Вы все видели? Это почти-гол!"
Занавес
Конечно же сложно набирать очки , когда пропускаешь 3 гола
По поводу «затерпели от Сити» - считаете эта Барса сыграла бы против Манчестера в РАЗЫ лучше Реала? :)
По поводу «еле вытащили классико» - счет 3-2 говорит о напряженной борьбе в матче, моменты были у всех. Сожалею, что не выиграли мегауверенно, все же не Гранада.
А когда это в пользу барсы
Там уже на усмотрение арбитра.
Видимо тогда в Лондоне в 2009 Хави не так хорошо видел и промолчал