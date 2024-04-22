Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»

Хави недоволен тем, что удар Ламина Ямаля по воротам «Реала» не признан голевым.

«Барселона» проиграла мадридскому клубу в 32-м туре Ла Лиги (2:3).

«Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч 32-го тура обслуживала бригада судей под руководством .

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»