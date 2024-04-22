Хави об ударе Ямаля: «Все видели, что мяч попал в ворота «Реала». Все пошло против «Барсы». Я еще в начале сезона предупреждал, что мне не нравилось увиденное, и сегодня был сплошной абсурд»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Сесар Сото Градо технологии Класико Ламин Ямаль Футбол

Хави недоволен тем, что удар Ламина Ямаля по воротам «Реала» не признан голевым.

«Барселона» проиграла мадридскому клубу в 32-м туре Ла Лиги (2:3).

«Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч 32-го тура Ла Лиги обслуживала бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.

После удара Ямаля мяч мог пересечь линию ворот «Реала» – судья не засчитал. Итурральде недоволен отсутствием системы автоматического определения голов: «Без нее это прыжок веры»

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124 комментария
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Все видели, даже болельщики с верхнего яруса и с вип трибуны Лапорты)
Ага, ни один повтор не дает четкого ракурса
Жалуйся на Тебаса почему в таком мега крутом чемпионате нет фиксации гола)
Главное, камеры крутят как угодно и в любом качестве, но хоукая нет
+67
-11
+56
Величие! Самоуважение и уважение к сопернику. А теперь сравните, что сказал Гвардиола и Хави после поражений
+65
-13
+52
Ответ balander09
Все видели, даже болельщики с верхнего яруса и с вип трибуны Лапорты) Ага, ни один повтор не дает четкого ракурса Жалуйся на Тебаса почему в таком мега крутом чемпионате нет фиксации гола) Главное, камеры крутят как угодно и в любом качестве, но хоукая нет
Причём Барселона сама за Тебаса голосует, а потом ноет из-за отсутствия технологии, на которую он зажал деньги.
+53
-7
+46
Да уж. Игроком он мне нравился больше, чем тренером. Постоянное нытье, психи во время матча) это еще фанаты барсы на Вини плюются, мол он слишком эмоционален) только вот одному 23 года, а другому 44
+37
-7
+30
Ответ Всем мир
Да уж. Игроком он мне нравился больше, чем тренером. Постоянное нытье, психи во время матча) это еще фанаты барсы на Вини плюются, мол он слишком эмоционален) только вот одному 23 года, а другому 44
Да и игроком он был почти с таким же характером . Только тогда его не часто подпускали к микрофону
+26
-2
+24
Пеналь с Лас Пальмас пусть вспомнит
+26
-5
+21
"Все видели"...
Если честно, тащемта из-за камер и их ракурсов вообще никто ничего сначала нифига не увидел и не понял)
+17
-2
+15
Там гол Кристенсан с нарушением забивал, кстати. Толкнул Крооса, держась за его плечи.
+23
-8
+15
MVP матча в 2005:

Роналдиньо оформляет дубль Реалу на Бернабеу
Апплодирует весь стадион👏👏

MVP матча в 2024:

Ямаль получает за 0+0, потому что "самый молодой" и "Вы все видели? Это почти-гол!"

Занавес
+18
-6
+12
Я с тв картинки с нескольких повторов не увидел однозначно эпизод. Как Хави это с бровки увидел загадка. Хочу обладать таким же ястребиным зрением как у Хави
+13
-2
+11
Фанаты Барсы проиграли 3 раза за 5 дней))
+11
-2
+9
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Хави в курсе что ты его брат? 😂😂
+10
-1
+9
Ответ xQcoW
Там гол Кристенсан с нарушением забивал, кстати. Толкнул Крооса, держась за его плечи.
Помню как отменили гол Бейла, за меньшее нарушение
+10
-3
+7
при Хови хорошая статистика с Реалом , фирменная четверка от Хави , 4 проигрыша , однозначно Хави ты лучший оставайся )
+9
-3
+6
Ответ Всем мир
Да уж. Игроком он мне нравился больше, чем тренером. Постоянное нытье, психи во время матча) это еще фанаты барсы на Вини плюются, мол он слишком эмоционален) только вот одному 23 года, а другому 44
Те же самые мысли пришли в голову. Хави обошёл Винисиуса
+9
-4
+5
Ответ xQcoW
Там гол Кристенсан с нарушением забивал, кстати. Толкнул Крооса, держась за его плечи.
Рюдигер всегда так прыгает и ничего
+11
-6
+5
На тех повторах что доступны - мяч линию не пересек , на повторе из-за спины Лунина ничего не видно. Я не знаю насколько отбитым должен быть судья чтобы принять решение о взятии ворот в таком случае. Все вопросы к человеку ведущему Ла Лигу прямым курсом прямо в #### , почему нет технологии взятия ворот ?
+7
-3
+4
Ответ Cruel Snake
Величие! Самоуважение и уважение к сопернику. А теперь сравните, что сказал Гвардиола и Хави после поражений
Ну если объективно судейство было спорным, поэтому Хави в какой степени прав, но есть и моменты где он ошибается особенно " мы были лучше" игра была равной и даже чуть больше моментов было у реала (болельшик барсы)
+9
-6
+3
«Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать»
Конечно же сложно набирать очки , когда пропускаешь 3 гола
+5
-2
+3
Ответ Cruel Snake
Величие! Самоуважение и уважение к сопернику. А теперь сравните, что сказал Гвардиола и Хави после поражений
Пеп хоть и враг, но это ТРЕНЕР! А этот так..., даже не тренеришка!
+3
0
+3
Ответ Andrey Martynov
Я не понял, с чего вдруг такой праздник у сливочных гиен? Затерпели от МанСити, еле вытащили в класико. Победили? - да, поздравляю, правда: волевые, эмоциональные матчи, такие всегда круто смотреть. Но откуда такая спесь - непойму.
Простите, пожалуйста. Только подскажите, как действовать? После победы над Сити и классико? Просто интересно. И где (у кого) увидели спесь? Прочитав кого-то в комментах или не понравилось что праздновали после матча?
По поводу «затерпели от Сити» - считаете эта Барса сыграла бы против Манчестера в РАЗЫ лучше Реала? :)
По поводу «еле вытащили классико» - счет 3-2 говорит о напряженной борьбе в матче, моменты были у всех. Сожалею, что не выиграли мегауверенно, все же не Гранада.
+4
-1
+3
Ответ balander09
Все видели, даже болельщики с верхнего яруса и с вип трибуны Лапорты) Ага, ни один повтор не дает четкого ракурса Жалуйся на Тебаса почему в таком мега крутом чемпионате нет фиксации гола) Главное, камеры крутят как угодно и в любом качестве, но хоукая нет
Так Чави все слезами залил и верхний ярус и вип трибуны.
+10
-7
+3
Как же он задолбал ныть после каждого матча. Мне как болельщику Мадрида на это забавно смотреть,но я знаю что адекватные болела Барсы испытывают чувство стыда. Как человек может нести ахинею в таком количестве
+5
-2
+3
Ответ Всем мир
Да уж. Игроком он мне нравился больше, чем тренером. Постоянное нытье, психи во время матча) это еще фанаты барсы на Вини плюются, мол он слишком эмоционален) только вот одному 23 года, а другому 44
Да и тогда он не особо блестал умственными способностями. Всегда был балаболом на уровне Пике и Стоичкова.
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
Я с тв картинки с нескольких повторов не увидел однозначно эпизод. Как Хави это с бровки увидел загадка. Хочу обладать таким же ястребиным зрением как у Хави
У Хави когда надо зрение всегда орлиное
А когда это в пользу барсы
Там уже на усмотрение арбитра.
Видимо тогда в Лондоне в 2009 Хави не так хорошо видел и промолчал
+4
-2
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Хави как бабка старая. Вечно со своим "А я говорилаааа" оправдывает всё что можно.
+4
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+2
Ответ Всем мир
Честно, я этого не сильно тогда замечал, хотя не пропускал практически ни одну игру тех времен. Возможно, это потому что в Барсе были намного более мерзко себя ведущие игроки))
ДНК же
+3
-1
+2
Ответ Traxyla
Да и игроком он был почти с таким же характером . Только тогда его не часто подпускали к микрофону
Честно, я этого не сильно тогда замечал, хотя не пропускал практически ни одну игру тех времен. Возможно, это потому что в Барсе были намного более мерзко себя ведущие игроки))
+2
0
+2
Хави остаётся только ныть, как и фанатам.
+4
-2
+2
Ответ Topwintop
Пеналь с Лас Пальмас пусть вспомнит
Это другое
+5
-3
+2
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