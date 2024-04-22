Ямаля признали лучшим игроком матча «Реал» – «Барса». У него 0 очков, у Винисиуса и Васкеса – по 1+1, Лукас еще заработал пенальти
Ламина Ямаля признали лучшим игроком класико.
В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2). Лучшим игроком матча Ла Лига признала Ламина Ямаля.
Во вчерашнем матче 17-летний вингер «Барселоны» провел на поле 90 минут. Ямаль отдал ключевой пас в атаке, приведшей к голу Фермина Лопеса на 70-й минуте.
Также в 1-м тайме после удара вингера мяч мог пересечь линию ворот «Реала», прежде чем Андрей Лунин выбил его, однако судья Сесар Сото Градо после консультации с ВАР не признал эпизод голевым.
При этом у Ламина нет результативных действий. Например, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес забили и отдали по голевому пасу, испанец при этом еще заработал пенальти.
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Ямал - 6.7
Васкес - 8.8
Винисиус - 8.5
Беллингем - 8.8
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