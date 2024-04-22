Ямаля признали лучшим игроком матча «Реал» – «Барса». У него 0 очков, у Винисиуса и Васкеса – по 1+1, Лукас еще заработал пенальти

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Лукас Васкес Винисиус Жуниор Класико Ламин Ямаль Футбол

Ламина Ямаля признали лучшим игроком класико.

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2). Лучшим игроком матча Ла Лига признала Ламина Ямаля.

Во вчерашнем матче 17-летний вингер «Барселоны» провел на поле 90 минут. Ямаль отдал ключевой пас в атаке, приведшей к голу Фермина Лопеса на 70-й минуте.

Также в 1-м тайме после удара вингера мяч мог пересечь линию ворот «Реала», прежде чем Андрей Лунин выбил его, однако судья Сесар Сото Градо после консультации с ВАР не признал эпизод голевым.

При этом у Ламина нет результативных действий. Например, вингер «Реала» Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес забили и отдали по голевому пасу, испанец при этом еще заработал пенальти.

Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил

Хави о Ямале: «Настоящее и будущее «Барсы». Мы не хотим сравнивать его с Месси, это совершенно другой игрок»

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Оценка после матча:

Ямал - 6.7

Васкес - 8.8
Винисиус - 8.5
Беллингем - 8.8
+74
-4
+70
Васкес - Ну да, ну да, пошел я нафиг.
+74
-9
+65
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Васкес - Ну да, ну да, пошел я нафиг.
после того, что сделал Васкес, сделай это Месси - кричали бы достоен зм 🤣
+63
-14
+49
Очередной пиар игрока Ла-Масии?
+53
-12
+41
Самый молодой игрок "Барселоны", при котором "Спартак" разгромил "Ростов"
+39
-2
+37
Ответ Raul14
Они под чем?😆
Под влиянием Негрейры
+26
-5
+21
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Очередной пиар игрока Ла-Масии?
Слишком много ошибок в слове «позор».
+27
-6
+21
А мы потом удивляемся как Гави Golden Boy получил. Вот как это делается
+28
-7
+21
Они под чем?😆
+24
-8
+16
Интернет голосованием, как на Чемпионате Мира?
Или экспертное мнение?
+15
-1
+14
Месси тоже получал свои награды зачастую за то что он мал или потому чтоб утешить после очередного проигранного титула
+14
-5
+9
Ответ Beast
Самый молодой игрок "Барселоны", при котором "Спартак" разгромил "Ростов"
Ну это просто новый уровень троллинга уже))
+10
-2
+8
Ответ zzakichh
что он там такого сделал?
гол, голевая и заработанный пенальти - конечно ничего 🙈 в одном из последних класико помню Месси отметился забитым пенальти и всё, исчез. но все писали - шедевр, зм в студию 🤣
+12
-4
+8
Ответ fatei4
Комментарий скрыт
Кто Месси ?
+11
-3
+8
Ответ Вечно в бане
Слишком много ошибок в слове «позор».
И да это первый случай на моей памяти когда лучшего дают игроку проигравший команды, я говорю именно о полевых игроках.
+7
0
+7
Ответ fatei4
Комментарий скрыт
ямаль? да, позорно нырнул, что судья ничего не дал
+10
-3
+7
Это наверно какой-то утешительный приз, вместо голов.
+6
-1
+5
Очень странный выбор, учитывая статистику Васкеса и тот факт, что Барса вообще проиграла
+4
0
+4
Ну не забывайте, он самый молодой игрок в истории проигравший классико!
+5
-1
+4
В смысле ноль очков? А 4 нырка??
+5
-1
+4
Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Когда тогда ? Когда немцам в финале проиграли в 14ом Мюллер всех рвал а титул лучшему дали месси как подачку ?)
+7
-4
+3
Ответ Влад Аронофски
после того, что сделал Васкес, сделай это Месси - кричали бы достоен зм 🤣
Как вам Месси жизнь то подпортил.
+6
-3
+3
Ответ Влад Аронофски
гол, голевая и заработанный пенальти - конечно ничего 🙈 в одном из последних класико помню Месси отметился забитым пенальти и всё, исчез. но все писали - шедевр, зм в студию 🤣
мне очень интересно что там сделал месси, ага. заработанный пенальти - это когда он ногу (15 см) не смог перепрыгнуть при прыжке.
+2
0
+2
Ответ Влад Аронофски
гол, голевая и заработанный пенальти - конечно ничего 🙈 в одном из последних класико помню Месси отметился забитым пенальти и всё, исчез. но все писали - шедевр, зм в студию 🤣
Это в каком одном из последних Класико? У Месси 0 + 0 за последние 3 сезона в Барсе и 0 + 0 в играх за ПСЖ против Реала
+2
0
+2
Нырял он вчера зачетно, видимо за это
+2
0
+2
Ну вот, а Чави ныл.
+2
0
+2
Словил флешбек с ЧМ 2014
+2
0
+2
Ответ Apotamkin
... ну да ну да... ))) Лучшим на поле был наш Лорд, и с большим отрывом!
Спасибо!😁 но по факту - достаточно дважды за 90 минут обыграть не профильного левого защитника и мвп матча твое
+1
0
+1
Как же дико пиарят каталонских днищ🤦‍♂️
+1
0
+1
Где то Ким Чин Ын сидит в полном недоумении от этого решения
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий