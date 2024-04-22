Ямаля признали лучшим игроком матча «Реал» – «Барса». У него 0 очков, у Винисиуса и Васкеса – по 1+1, Лукас еще заработал пенальти

Ламина Ямаля признали лучшим игроком класико.

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2). Лучшим игроком матча признала .

Во вчерашнем матче 17-летний вингер «Барселоны» провел на поле 90 минут. Ямаль отдал ключевой пас в атаке, приведшей к голу Фермина Лопеса на 70-й минуте.

Также в 1-м тайме после удара вингера мяч мог пересечь линию ворот «Реала», прежде чем Андрей Лунин выбил его, однако судья Сесар Сото Градо после консультации с ВАР не признал эпизод голевым.

При этом у Ламина нет результативных действий. Например, вингер «Реала» и защитник забили и отдали по голевому пасу, испанец при этом еще заработал пенальти.

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