Кирьяков покинул «Ленинградец», и.о. тренера назначен Астафьев. Клуб идет в зоне вылета в Первой лиге
«Ленинградец» объявил об отставке Сергея Кирьякова с поста главного тренера.
54-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
В весенней части сезона «Ленинградец» не одержал ни одной победы, потерпев 4 поражения и трижды сыграв вничью. После 27 туров команда занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, находясь в зоне вылета.
Исполняющим обязанности главного тренера «Ленинградца» назначен Максим Астафьев. Продолжат работу тренер Александр Шмарко и тренер по работе с вратарями Илья Наумов.
Кирьяков возглавлял «Ленинградец» с июня 2021 года. Под его руководством клуб играл в элитном раунде Фонбет Кубка России, в сезоне-2021/22 впервые завоевал бронзовые медали, а год назад досрочно стал победителем LEON Второй лиги.
Вместо Кирьякова тоже не иностранца поставили. ;)