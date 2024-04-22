Кирьяков покинул «Ленинградец», и.о. тренера назначен Астафьев. Клуб идет в зоне вылета в Первой лиге

Теги Максим Астафьев Первая лига отставки Сергей Кирьяков Ленинградец Футбол

«Ленинградец» объявил об отставке Сергея Кирьякова с поста главного тренера.

54-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

В весенней части сезона «Ленинградец» не одержал ни одной победы, потерпев 4 поражения и трижды сыграв вничью. После 27 туров команда занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге, находясь в зоне вылета.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ленинградца» назначен Максим Астафьев. Продолжат работу тренер Александр Шмарко и тренер по работе с вратарями Илья Наумов.

Кирьяков возглавлял «Ленинградец» с июня 2021 года. Под его руководством клуб играл в элитном раунде Фонбет Кубка России, в сезоне-2021/22 впервые завоевал бронзовые медали, а год назад досрочно стал победителем LEON Второй лиги.

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8 комментариев
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Ответ Spartakus1984
А как же наша лучшая тренерская школа в мире?Дайте нашим поработать,говорили они....
Кирьякову дали поработать три года. Были и успехи. Но сейчас решили встряхнуть команду на финише. Или наоборот уже смирились с вылетом.
Вместо Кирьякова тоже не иностранца поставили. ;)
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кирьякова надо было гнать еще раньше неужели не видно было что этот физрук не уровень ФНЛ Хотя не исключаю что он душа компании и классно пьет водку
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А как же наша лучшая тренерская школа в мире?Дайте нашим поработать,говорили они....
+3
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Тренировать -это не на Матче в студии умничать.
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Ответ Александр Александрович
кирьякова надо было гнать еще раньше неужели не видно было что этот физрук не уровень ФНЛ Хотя не исключаю что он душа компании и классно пьет водку
Так и у команды самый слабый состав в лиге
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Помню такого, за Луч и много кого еще играл)
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