Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Акрона», «Химки» сыграют с «Арсеналом» в понедельник

«Торпедо» сыграет в гостях с «Акроном» в 26-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье « » встретится на выезде с « », махачкалинское « » примет « ».

В понедельник « » будут противостоять тульскому «Арсеналу».

Первая лига

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги