Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Акрона», «Химки» сыграют с «Арсеналом» в понедельник
«Торпедо» сыграет в гостях с «Акроном» в 26-м туре Мелбет Первой лиги.
В воскресенье «Родина» встретится на выезде с «Соколом», махачкалинское «Динамо» примет «Енисей».
В понедельник «Химки» будут противостоять тульскому «Арсеналу».
Первая лига
26-й тур
- Дата проведения
- 6 апреля, 13.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.