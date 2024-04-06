Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Акрона», «Химки» сыграют с «Арсеналом» в понедельник

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Торпедо» сыграет в гостях с «Акроном» в 26-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Родина» встретится на выезде с «Соколом», махачкалинское «Динамо» примет «Енисей».

В понедельник «Химки» будут противостоять тульскому «Арсеналу».

Первая лига

26-й тур

Тюмень – Шинник
Дата проведения
6 апреля, 13.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Алания
Дата проведения
6 апреля, 16.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Акрон – Торпедо
Дата проведения
6 апреля, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Волгарь
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Сокол – Родина
Дата проведения
7 апреля, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Нефтехимик
Дата проведения
7 апреля, 14.00, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
Онлайн матча

 

Черноморец – Кубань
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Енисей
Дата проведения
7 апреля, 19.30, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Химки – Арсенал Тула
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий