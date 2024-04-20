Первая лига. СКА разгромил «Енисей», «Акрон» сыграет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Шинника», «Арсенал» против «Торпедо»

«Родина» уступила «Химкам» (1:2) в 28-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу хабаровский СКА разгромил « » (3:0), « » сыграет с «Кубанью», « » примет «Динамо» Махачкала, тульский « » на выезде встретится с « ».

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги