Первая лига. СКА разгромил «Енисей», «Акрон» сыграет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Шинника», «Арсенал» против «Торпедо»
«Родина» уступила «Химкам» (1:2) в 28-м туре Мелбет Первой лиги.
В субботу хабаровский СКА разгромил «Енисей» (3:0), «Акрон» сыграет с «Кубанью», «Шинник» примет «Динамо» Махачкала, тульский «Арсенал» на выезде встретится с «Торпедо».
28-й тур
- Дата проведения
- 20 апреля, 07.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 20 апреля, 11.30, «Геолог»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 20 апреля, 18.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 19 Руденко, 1:1 – 31 Бакаев, 1:2 – 36 Берковский.
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Родина –
Корякин, Клещенко, Тананеев, Эдилсон, Крижан, Сокол, Дмитриев, Кузнецов, Гордюшенко, Куликов, Бакаев, Фищенко, Калмыков, Юшин, Тимошенко.
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Химки –
Митрюшкин, Голубович, Волков, Юзепчук, Исаенко, Варатынов, Журавлев, Скворцов, Степанов, Нетфуллин, Абдуллахи, Касимов, Магомедов, Хосонов, Берковский, Руденко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Теперь буду болеть персонально против Химок. Такого убийства футбола, которое было в последние 20 минут игры я уже много лет не видел.
При этом убийство не могло бы работать без судьи, который не наказывал Химки за затяжку времени и практически каждую борьбу за мяч - а игроки Химок сразу же как подкошенные падали на газон при любом контакте - наказывал Родину штрафным.
Пипец какой-то
Сейчас даже слабейшие клубы вышки так позорно не играют.