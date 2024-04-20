Первая лига. СКА разгромил «Енисей», «Акрон» сыграет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Шинника», «Арсенал» против «Торпедо»

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Родина» уступила «Химкам» (1:2) в 28-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу хабаровский СКА разгромил «Енисей» (3:0), «Акрон» сыграет с «Кубанью», «Шинник» примет «Динамо» Махачкала, тульский «Арсенал» на выезде встретится с «Торпедо».

Первая лига

28-й тур

СКА Хабаровск – Енисей 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
20 апреля, 07.00, «им. Ленина»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 30, пенальти Петров, 2:0 – 52 Петров, 3:0 – 90+4 Гонгапшев.

 

Тюмень – Нефтехимик 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 апреля, 11.30, «Геолог»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 16 Джамилов, 0:2 – 24 Джамилов.

 

Ленинградец – Сокол
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Акрон – Кубань
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Алания – Волгарь
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Черноморец
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Шинник – Динамо Махачкала
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Торпедо – Арсенал Тула
Дата проведения
20 апреля, 18.00, «Лужники»
Онлайн матча

 

Родина – Химки 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
19 апреля, 21.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Руденко, 1:1 – 31 Бакаев, 1:2 – 36 Берковский.
РодинаКорякин, Клещенко, Тананеев, Эдилсон, Крижан, Сокол, Дмитриев, Кузнецов, Гордюшенко, Куликов, Бакаев, Фищенко, Калмыков, Юшин, Тимошенко.
ХимкиМитрюшкин, Голубович, Волков, Юзепчук, Исаенко, Варатынов, Журавлев, Скворцов, Степанов, Нетфуллин, Абдуллахи, Касимов, Магомедов, Хосонов, Берковский, Руденко.
Предупреждения:
Юшин (9), Куликов (11), Гордюшенко (33), Дмитриев (45+3), Хосонов (77), Руденко (81), Клещенко (88), Сокол (90), Фищенко (90+2).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
лишь бы Химки вновь не вернулись в ПЛ. Самая бестолковая команда, абсолютно никому не нужная. Пусть из провинции лучше выходят команды.
+7
-1
+6
Впервые видел обе команды в этом сезоне.

Теперь буду болеть персонально против Химок. Такого убийства футбола, которое было в последние 20 минут игры я уже много лет не видел.

При этом убийство не могло бы работать без судьи, который не наказывал Химки за затяжку времени и практически каждую борьбу за мяч - а игроки Химок сразу же как подкошенные падали на газон при любом контакте - наказывал Родину штрафным.

Пипец какой-то
+6
-1
+5
Родина на порядок лучше играет. Счёт парадоксален. Надеюсь, что во втором тайме не только отыграются, но и выиграют.
+2
-1
+1
Игра Химок не убедила меня в том, что заслужила играть в РПЛ.
+1
0
+1
Если именно в этом "гений" Талалаева - то нафиг такой гений в РПЛ нужен.

Сейчас даже слабейшие клубы вышки так позорно не играют.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий