Первая лига. «Химки» примут «Шинник», «Акрон» в гостях у «Черноморца» 

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Химки» примут «Шинник» в 27-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в субботу «Акрон» сыграет в гостях с «Черноморцем».

В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде с «Соколом».

В понедельник махачкалинское «Динамо» будет противостоять «Нефтехимику».

Первая лига

27-й тур

Енисей – Алания
Дата проведения
13 апреля, 09.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча
ЕнисейСтавер, Масловский, Феррейра, Стежко, Бардыбахин, Иванов, Гащенков, Ломакин, Мазурин, Тихонов, Окладников.
АланияСолдатенко, Плиев, Шавлохов, Чочиев, Цаллагов, Хабалов, Дауров, Тарба, Гаглоев, Гиоргобиани, Машуков.

 

Черноморец – Акрон
Дата проведения
13 апреля, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Химки – Шинник
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Волгарь – Тюмень
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Сокол – Торпедо
Дата проведения
14 апреля, 13.30, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – СКА Хабаровск
Дата проведения
14 апреля, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Кубань – КАМАЗ
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Родина – Ленинградец
Дата проведения
14 апреля, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Динамо Махачкала
Дата проведения
15 апреля, 19.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сокол—Торпедо: на таран! Удачи Саратову!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий