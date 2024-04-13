Первая лига. «Химки» примут «Шинник», «Акрон» в гостях у «Черноморца» 

«Химки» примут «Шинник» в 27-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в субботу « » сыграет в гостях с «Черноморцем».

В воскресенье « » встретится на выезде с « ».

В понедельник махачкалинское « » будет противостоять «Нефтехимику».

лига

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги