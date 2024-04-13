Первая лига. «Химки» примут «Шинник», «Акрон» в гостях у «Черноморца»
«Химки» примут «Шинник» в 27-м туре Мелбет Первой лиги.
Также в субботу «Акрон» сыграет в гостях с «Черноморцем».
В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде с «Соколом».
В понедельник махачкалинское «Динамо» будет противостоять «Нефтехимику».
Первая лига
27-й тур
- Дата проведения
- 13 апреля, 09.00, «Футбол-арена Енисей»
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Енисей –
Ставер, Масловский, Феррейра, Стежко, Бардыбахин, Иванов, Гащенков, Ломакин, Мазурин, Тихонов, Окладников.
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.30, «Локомотив»
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Нефтехимик»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.