«Реал» оторвался от «Барселоны» на 11 очков за 6 туров до завершения Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Хави Ла Лига Жирона Футбол

Отставание «Барселоны» от «Реала» достигло 11 очков.

Команда Хави потерпела поражение от мадридцев в 32-м туре Ла Лиги – 2:3.

На счету каталонцев осталось 70 очков. «Реал» набрал 81 балл.

В топ-4 также входят «Жирона» (68) и «Атлетико» (61).

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238 комментариев
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Лорд Васкес. На классе
+188
-17
+171
Ответ Moscwow
Лорд Васкес. На классе
Весь сезон на лавке. Выходит в классико и решает матч. Такое бывает только у Реала наверно
+151
-8
+143
Ямаль игрок матча? Васкес три гола сделал...
+133
-9
+124
Влажные мечты глоров Барсы:

- обыграем ПСЖ
- обыграем Реал в Классико
- выйдем в финал Лиги Чемпионов и выиграем её

Реальность:

- 11 очков отставания от Реала
- проиграны Кубок и Суперкубок (2:4, 1:4)
- Проигрыш ПСЖ 1:4

Думали в конце сезона им вынесут Кубок Чемпионов, но придётся довольствоваться Кубком Бампера :))
+156
-39
+117
Класико имени Лорда Васкеса! Участвовал во всех 3 голах Реала.

Где-то похолодание -11
+73
-8
+65
Ответ La_Coka
Ямаль игрок матча? Васкес три гола сделал...
Пиар Барсы для голден бой)
+60
-9
+51
Тяжелая неделя для ригобера,победа Реала.Поражение бчк ,сити и аль хиляля
+42
-4
+38
Ответ Абдул Абакаев
Комментарий скрыт
он же не про барсу и негреду
+42
-7
+35
ВЕЛИЧАЙШИЙ В ИСТОРИИ!!!🤍👑
+47
-14
+33
После тяжелейшего матча с Сити выдать такую яркую игру против Барселоны мог только Реал. Модрич это что-то с чем-то! Почти в каждой атаке, в каждом эпизоде он был и это в 38 лет! Винисиус при всей своей импульсивности будто питается всем этим шумом вокруг себя и конвертирует его в энергию, на которой играет. Великий сезон от великого клуба!
+30
-5
+25
Ответ Moscwow
Лорд Васкес. На классе
Лучший игрок матча!!!
Каким боком там Ямаль(хотя фланг он знатно возил, конечно) - непонятно
По голевым действиям у Васкеса больше, так ещё и в обороне тащил
+18
0
+18
Показалось ,что Реал играет на классе с запасом ,лучшая игра васкеса ,не понравилось очередное нытье вини,главное с победой и с заслуженным чемпионством 👏
+17
-1
+16
Ответ La_Coka
Ямаль игрок матча? Васкес три гола сделал...
Видимо за нырки,иначе не понимаю как этому дну дали мвп)
+27
-11
+16
Ой морозно сегодня на юге, -11
+17
-3
+14
Ямаль говорил что 3:1 выиграют , чуть ошибся 🤣
+16
-2
+14
Ответ La_Coka
Ямаль игрок матча? Васкес три гола сделал...
Ямаль нырок матча))
+14
-1
+13
За последние 5 дней Реал Мадрид просто напросто испепелил фанов барселоны. варселона вылетела с ЛЧ с разгромом, Реал прошёл в полуфинал, выиграли чемпионат Испании, победили в Класико с голом на последних минутах, так еще и от ненавистного ими Беллингема)
+16
-3
+13
Ответ Итачи Учиха
Комментарий скрыт
хнык хнык, классика
+16
-3
+13
Ответ Ahmet Sahetmyradow
Комментарий удален пользователем
🧯
+11
0
+11
Хозяин сначала кинул кость в виде двух голов, а потом воткнул трешку.

Король чемпион!
+13
-2
+11
Ответ Старик Стариканов
Тяжелая неделя для ригобера,победа Реала.Поражение бчк ,сити и аль хиляля
да еще и завтра понедельник - в школу собираться
+9
0
+9
Как же стыдно за болельщиков Барселоны, совершенно не умеют проигрывать.
+10
-1
+9
Джуд👑👑👑
+10
-1
+9
Эффект Васкеса. Короли на классе.
+12
-3
+9
Разного уровня команды. Мадрид на дикой спокухе раскатал региональных
+9
0
+9
Неделя для фанатов Месси:
Вылет из ЛЧ ✅
Победа Реала в ЛЧ над Пепом✅
Двойки по контрольным✅
Поражение от Реала в Классико✅
+13
-5
+8
Куда там Фермин полез праздновать перед болельщиками сливочных? Домой езжай и тихо плачь, живот.
+12
-4
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Весь сезон на лавке. Выходит в классико и решает матч. Такое бывает только у Реала наверно
С Сити перед пеналем к точке шёл, чеканя мяч
+8
0
+8
Комментатора который про Джуда сказал на битву экстрасенсов надо!
+7
0
+7
Тяжело играть вдесятером, когда левый защитник на время матча перешел в стан соперника. Футболисты "Реала" должны перевести Канселу бонусные за игру.
+9
-2
+7
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