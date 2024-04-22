«Реал» оторвался от «Барселоны» на 11 очков за 6 туров до завершения Ла Лиги

Отставание «Барселоны» от «Реала» достигло 11 очков.

Команда Хави потерпела поражение от мадридцев в 32-м туре – 2:3.

На счету каталонцев осталось 70 очков. « » набрал 81 балл.

В топ-4 также входят « » (68) и « » (61).