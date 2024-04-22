«Реал» оторвался от «Барселоны» на 11 очков за 6 туров до завершения Ла Лиги
Отставание «Барселоны» от «Реала» достигло 11 очков.
Команда Хави потерпела поражение от мадридцев в 32-м туре Ла Лиги – 2:3.
На счету каталонцев осталось 70 очков. «Реал» набрал 81 балл.
В топ-4 также входят «Жирона» (68) и «Атлетико» (61).
- обыграем ПСЖ
- обыграем Реал в Классико
- выйдем в финал Лиги Чемпионов и выиграем её
Реальность:
- 11 очков отставания от Реала
- проиграны Кубок и Суперкубок (2:4, 1:4)
- Проигрыш ПСЖ 1:4
Думали в конце сезона им вынесут Кубок Чемпионов, но придётся довольствоваться Кубком Бампера :))
Где-то похолодание -11
Каким боком там Ямаль(хотя фланг он знатно возил, конечно) - непонятно
По голевым действиям у Васкеса больше, так ещё и в обороне тащил
Король чемпион!
Вылет из ЛЧ ✅
Победа Реала в ЛЧ над Пепом✅
Двойки по контрольным✅
Поражение от Реала в Классико✅