«Зенит» не проигрывает после зимней паузы – 6 побед и 3 ничьих в 9 матчах
«Зенит» не проигрывает после возобновления сезона.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» со счетом 1:0.
После зимней паузы «Зенит» ни разу не проиграл в 9 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России – с начала марта сине-бело-голубые одержали 6 побед и трижды сыграли вничью. Общий счет – 13:4.
Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в декабре – от «Локомотива» в 17-м туре (1:3).
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 играх. Отрыв от «Краснодара» составляет 4 очка.
А Зенит как всегда сыграл безобразно, уровень мотивации в таких матчах стремится к минус бесконечности
1. Зенит - как всегда первый (50)
2. Краснодар - 46
3. Маяк - 41
4. Локомотив - 38
5. ЦСКА - 37
Вроде все сильнейшие, популярные и наиболее титулованные клубы России в топе, или я кого-то пропустил?
Нормальные болельщики болеют за свой клуб всегда.
Но не играют они для болельщиков своих,они играют для себя,как будто на завод на работу.ЗП капает,через три дня опять на работу,надо пешком походить.
Тренерский штаб честно,вообще непонятно для чего там нужен,только если просто менять игроков,во время игры.
Все легионеры играют,как они захотят.
Зенит-Зенит-Зенит"