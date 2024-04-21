«Зенит» не проигрывает после зимней паузы – 6 побед и 3 ничьих в 9 матчах

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Футбол

«Зенит» не проигрывает после возобновления сезона.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» со счетом 1:0.

После зимней паузы «Зенит» ни разу не проиграл в 9 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России – с начала марта сине-бело-голубые одержали 6 побед и трижды сыграли вничью. Общий счет – 13:4.

Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в декабре – от «Локомотива» в 17-м туре (1:3).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 играх. Отрыв от «Краснодара» составляет 4 очка.

32 комментария
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с учетом как клуб душат с каждый туром все больше и больше можно только гордиться командой и тренером
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Думаю надо летом Прохина возвращать и на ворота ставить, как сегодня классно на противоходе руку отстегнул, ещё и ногами как для вратаря играет хорошо. Решим вратарский вопрос молодым воспитанником и вообще проигрывать перестанем)
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Вот просто сравните пенку, которую поставили в ворота Зенита в первом матче со Спартаком, и неназначенный тут. Это просто треш)

А Зенит как всегда сыграл безобразно, уровень мотивации в таких матчах стремится к минус бесконечности
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-1
+20
Зашёл я на турнирную таблицу РПЛ посмотреть:

1. Зенит - как всегда первый (50)
2. Краснодар - 46
3. Маяк - 41
4. Локомотив - 38
5. ЦСКА - 37

Вроде все сильнейшие, популярные и наиболее титулованные клубы России в топе, или я кого-то пропустил?
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+8
Ответ Vpered Zenit
Полное безразличие к своим болельщикам! Нормальные болельщики со времен Петровского уже не ходят практически на этот Зенит. Если они со Спартаком уже дома так играют,то на остальные команды уже не настроится. Сейчас поколение болельщиков,кто ходят на Зенит,то это уже поход на концерт и поесть хот дог,и т.д. Фанатов нет,гнать некому,Бразильцы чего хотят,то и делают,Семака в упор не видят,а он мямля,сказать им что то боится,еще уйдут из команды,и он результат не сделает.И Миллер будет злой. Вообщем какой чемпионат такой и Зенит с Бразильцами,ходят пешком,игра практически без ворот,1 0 руководство радуется,Зенит опять чемпион.
То ли дело золотые времена - барахтаться на 6-7 месте, иногда обыгрывать дома московские клубы, обвинять вратарей в сдаче матча Спартаку. Как было прекрасно!

Нормальные болельщики болеют за свой клуб всегда.
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+6
Ответ Vpered Zenit
Полное безразличие к своим болельщикам! Нормальные болельщики со времен Петровского уже не ходят практически на этот Зенит. Если они со Спартаком уже дома так играют,то на остальные команды уже не настроится. Сейчас поколение болельщиков,кто ходят на Зенит,то это уже поход на концерт и поесть хот дог,и т.д. Фанатов нет,гнать некому,Бразильцы чего хотят,то и делают,Семака в упор не видят,а он мямля,сказать им что то боится,еще уйдут из команды,и он результат не сделает.И Миллер будет злой. Вообщем какой чемпионат такой и Зенит с Бразильцами,ходят пешком,игра практически без ворот,1 0 руководство радуется,Зенит опять чемпион.
Толи дело чехи Петержелы :) с флахбартом, несвадьбой и кинцлом. И Гартиг с Шумуликовски для усиления со скамейки :)
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Семак топ тренер, кто бы что не визжал
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Вот если бы не Зенит Арена,и болельщики,то можно было сказать,что с Балтикой что с Оренбургом,да и со Спартаком то это сборы в ОАЭ.
Но не играют они для болельщиков своих,они играют для себя,как будто на завод на работу.ЗП капает,через три дня опять на работу,надо пешком походить.
Тренерский штаб честно,вообще непонятно для чего там нужен,только если просто менять игроков,во время игры.
Все легионеры играют,как они захотят.
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"По всей стране гремит:
Зенит-Зенит-Зенит"
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Как-то натужно двигается Зенит к финишу чемпионата
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Ответ Vpered Zenit
Вот если бы не Зенит Арена,и болельщики,то можно было сказать,что с Балтикой что с Оренбургом,да и со Спартаком то это сборы в ОАЭ. Но не играют они для болельщиков своих,они играют для себя,как будто на завод на работу.ЗП капает,через три дня опять на работу,надо пешком походить. Тренерский штаб честно,вообще непонятно для чего там нужен,только если просто менять игроков,во время игры. Все легионеры играют,как они захотят.
Потому что фанатов нет, было бы в разы меньше таких игр, это ощущается, кто бы что ни говорил в их сторону
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Ответ Багамка Москва
Зашёл я на турнирную таблицу РПЛ посмотреть: 1. Зенит - как всегда первый (50) 2. Краснодар - 46 3. Маяк - 41 4. Локомотив - 38 5. ЦСКА - 37 Вроде все сильнейшие, популярные и наиболее титулованные клубы России в топе, или я кого-то пропустил?
С Динамо неприятные унизительные для вас воспоминания что-ли, почему коверкайте?
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Ответ Багамка Москва
Зашёл я на турнирную таблицу РПЛ посмотреть: 1. Зенит - как всегда первый (50) 2. Краснодар - 46 3. Маяк - 41 4. Локомотив - 38 5. ЦСКА - 37 Вроде все сильнейшие, популярные и наиболее титулованные клубы России в топе, или я кого-то пропустил?
Маяк на третьем, а Вести FM где??? 😂
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0
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Ответ Багамка Москва
Зашёл я на турнирную таблицу РПЛ посмотреть: 1. Зенит - как всегда первый (50) 2. Краснодар - 46 3. Маяк - 41 4. Локомотив - 38 5. ЦСКА - 37 Вроде все сильнейшие, популярные и наиболее титулованные клубы России в топе, или я кого-то пропустил?
Да, все так, только не динамка, а Динамо
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Это классика для Зенита Семака
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Ответ Vpered Zenit
Полное безразличие к своим болельщикам! Нормальные болельщики со времен Петровского уже не ходят практически на этот Зенит. Если они со Спартаком уже дома так играют,то на остальные команды уже не настроится. Сейчас поколение болельщиков,кто ходят на Зенит,то это уже поход на концерт и поесть хот дог,и т.д. Фанатов нет,гнать некому,Бразильцы чего хотят,то и делают,Семака в упор не видят,а он мямля,сказать им что то боится,еще уйдут из команды,и он результат не сделает.И Миллер будет злой. Вообщем какой чемпионат такой и Зенит с Бразильцами,ходят пешком,игра практически без ворот,1 0 руководство радуется,Зенит опять чемпион.
согласен на все 100
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Ответ zhuk88
Толи дело чехи Петержелы :) с флахбартом, несвадьбой и кинцлом. И Гартиг с Шумуликовски для усиления со скамейки :)
При Петержеле был стиль, кураж, свои воспитанники, на Зенит было приятно смотреть и ему симпатизировалось. А щас только позывы вызвает. Деньги, деньги, деньги. Продали душу.
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Ответ xandpa
При Петержеле был стиль, кураж, свои воспитанники, на Зенит было приятно смотреть и ему симпатизировалось. А щас только позывы вызвает. Деньги, деньги, деньги. Продали душу.
Ему симпатизировали только типчики из мск, типа ну играют, ну ок, но "Зенит никогда не будет первым" (С) Рекомендую пересмотреть пендаль на Титове в 2001, чтобы не писать чушь в интернете
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Неплохой результат с учётом того, что трижды пришлось сыграть со Спартаком😂
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