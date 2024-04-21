«Зенит» не проигрывает после зимней паузы – 6 побед и 3 ничьих в 9 матчах

«Зенит» не проигрывает после возобновления сезона.

Сегодня команда обыграла « » со счетом 1:0.

После зимней паузы «Зенит» ни разу не проиграл в 9 матчах Мир и Фонбет Кубка России – с начала марта сине-бело-голубые одержали 6 побед и трижды сыграли вничью. Общий счет – 13:4.

Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в декабре – от «Локомотива» в 17-м туре (1:3).

« » лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 играх. Отрыв от «Краснодара» составляет 4 очка.