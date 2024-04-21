Победа 24:0 молодежки женского «Краснодара» над «Факелом» – рекорд российского футбола на уровне профессиональных клубов

Женская команда «Краснодара» победила со счетом 24:0 и установила рекорд России.

Футболистки «Краснодара» сегодня дома разгромили « » (24:0) в матче 1-го тура группы Б Молодежной женской футбольной лиги.

Победа стала самой крупной в истории российского футбола на уровне профессиональных клубов.

Отметим, что прежний рекорд результативности в истории клуба был зафиксирован в матче женской команды « » против «Кубани» (11:0) в 2022 году.