Победа 24:0 молодежки женского «Краснодара» над «Факелом» – рекорд российского футбола на уровне профессиональных клубов
Женская команда «Краснодара» победила со счетом 24:0 и установила рекорд России.
Футболистки «Краснодара» сегодня дома разгромили «Факел» (24:0) в матче 1-го тура группы Б Молодежной женской футбольной лиги.
Победа стала самой крупной в истории российского футбола на уровне профессиональных клубов.
Отметим, что прежний рекорд результативности в истории клуба был зафиксирован в матче женской команды «Краснодара» против «Кубани» (11:0) в 2022 году.
Так что в Краснодаре, можно сказать, ещё упорная борьба была.