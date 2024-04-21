Победа 24:0 молодежки женского «Краснодара» над «Факелом» – рекорд российского футбола на уровне профессиональных клубов

Теги премьер-лига Россия женский футбол Факел рекорды Краснодар Советский спорт Краснодар жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Женская команда «Краснодара» победила со счетом 24:0 и установила рекорд России.

Футболистки «Краснодара» сегодня дома разгромили «Факел» (24:0) в матче 1-го тура группы Б Молодежной женской футбольной лиги.

Победа стала самой крупной в истории российского футбола на уровне профессиональных клубов.

Отметим, что прежний рекорд результативности в истории клуба был зафиксирован в матче женской команды «Краснодара» против «Кубани» (11:0) в 2022 году.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Там наверное двух трех очковые мячи были...
+7
-1
+6
Лет 20 назад в одном матче чемпионата Мадагаскара случился счёт 149 : 0.
Так что в Краснодаре, можно сказать, ещё упорная борьба была.
+5
-1
+4
Это что каждые три четыре минуты гол забивали.
+3
0
+3
Не верю глазам своим 😳😳😳😳
+1
0
+1
"Почему нам платят меньше чем мужчинам, если мы забираем в 10 раз больше?!"
+2
-1
+1
У меня в фифе в онлайне 11-0 было максимум. Но, я думаю против меня, скорее всего трехлетний ребенок играл, потому что обычно при 3-0, 4-0 обычно выходят, не заморачиваются. А, тут 24. Это надо ещё успеть с только забить
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Лет 20 назад в одном матче чемпионата Мадагаскара случился счёт 149 : 0. Так что в Краснодаре, можно сказать, ещё упорная борьба была.
Я бы даже сказал,с минимальными счётом выиграли😁
+1
0
+1
Может они по баскетбольной системе играли, один гол считался за три. Правда, тоже много получается.
0
0
0
Что за бред, у Факела нет ни одного игрока с профессиональным контрактом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий