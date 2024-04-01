Женский «Спартак» впервые выиграл в чемпионате России – 6:1 у «Крыльев». Это 3-й матч москвичек

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия женский футбол Зенит жен Чертаново жен Женская футбольная Суперлига Наталья Машина Крылья Советов жен Спартак жен Футбол

Футболистки «Спартака» одержали первую победу в чемпионате России.

31 марта «Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» (6:1) в матче 3-го тура Женской футбольной Суперлиги.

За красно-белых забили Наталья Морозова, Кристина Черкасова, Наталья Машина (дважды), Татьяна Морина и Татьяна Чередина, за «Крылья» – Маргарита Медведь.

В 1-м туре ЖФК «Спартак» на выезде уступили «Зениту» (0:1), во 2-м туре команда в гостях сыграла вничью с «Чертаново» (0:0).

Таким образом, Морозова, забившая «Крыльям», стала автором первого гола «Спартака» в чемпионатах страны.

«Спартак» занимает 7-е место в таблице, набрав четыре очка. «Крылья Советов» идут на последнем, 13-м, месте, не имея очков.

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5 комментариев
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Сильнейший футбольный Спартак в России
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Вам известно как в Москве тают чистые странички?
Ах, эти сумасшедшие москвички!

с победой!

бгг
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Ответ Счастье жить
Вам известно как в Москве тают чистые странички? Ах, эти сумасшедшие москвички! с победой! бгг
послушай Шнура и Розенбаума, легче станет)
А ещё лучше очередное нытьё Медведева, которому во всех видах спорта всё не так и всё не то))
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