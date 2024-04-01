Женский «Спартак» впервые выиграл в чемпионате России – 6:1 у «Крыльев». Это 3-й матч москвичек

Футболистки «Спартака» одержали первую победу в чемпионате России.

31 марта «Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» (6:1) в матче 3-го тура .

За красно-белых забили Наталья Морозова, Кристина Черкасова, Наталья Машина (дважды), Татьяна Морина и Татьяна Чередина, за «Крылья» – Маргарита Медведь.

В 1-м туре ЖФК «Спартак» на выезде уступили «Зениту» (0:1), во 2-м туре команда в гостях сыграла вничью с «Чертаново» (0:0).

Таким образом, Морозова, забившая «Крыльям», стала автором первого гола «Спартака» в чемпионатах страны.

« » занимает 7-е место в таблице, набрав четыре очка. « » идут на последнем, 13-м, месте, не имея очков.