35 249 зрителей на матче с «Зенитом» – рекорд стадиона «Краснодара»

Установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара».

Матч 24-го тура Мир « » – « » (1:2) посетили 35 249 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне-2018/2019, тогда за игрой наблюдали 35 074 человека.