35 249 зрителей на матче с «Зенитом» – рекорд стадиона «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики рекорды Краснодар Cтадион Краснодар Футбол

Установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара».

Матч 24-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) посетили 35 249 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне-2018/2019, тогда за игрой наблюдали 35 074 человека. 

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29 комментариев
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Ответ Зизуха
35249 поломанных судеб
Я подозреваю, что там какой-то процент и за Зенит болел :) Им норм!

В любом случае, это невероятное достижение в эпоху FAN ID - собрать "биток" на стадионе. Цифры равны или даже превосходят максимальную заявленную вместимость арены.
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35249 поломанных судеб
+32
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+25
под конец матча была тишина, будто и не полный стадион.
Еще б, когда твоя команда весь матч исполняет какой-то цирк вместо футбола)
+29
-5
+24
Весь Краснодар пришел посмотреть на превосходство Зенита 👌🏻
+22
-7
+15
Ответ Злодей Спб
Я подозреваю, что там какой-то процент и за Зенит болел :) Им норм! В любом случае, это невероятное достижение в эпоху FAN ID - собрать "биток" на стадионе. Цифры равны или даже превосходят максимальную заявленную вместимость арены.
Зенит - Спартак 57 858.
+12
-2
+10
К сожалению при таком количестве своих зрителей Краснодар вместо хорошего футбола показал нечто среднее между ММА и боями без правил. В среднем каждые 4 минуты нарушение правил. Если бы не благоволение Иванова заканчивали бы матч в количестве 7 полевых игроков
+8
-1
+7
Ответ ЗЕНИТ65
Зенит - Спартак 57 858.
Коллега, статья о том, что "Установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара».", а не про абсолютный рекорд посещаемости матчей Лиги.

И с этим достижением мы просто обязаны поздравить Краснодар, особенно в условиях непростой логистической ситуации в регионе.
+7
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+5
Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
Вот откуда ты знаешь что-то про бесплатные билеты. Бабушки московские на лавочках рассказывают?
+4
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+4
Ответ Log in
Когда вместо радости начинается бахвальство над кем-то, то это не вызовет никаких эмоций, окромя отторжения, даже если был нейтрален к вам в целом. Начали вести себя, как тушинские.
Если уж говорить о тушинских, то там бахвальство, обычно, до матча. После матча бахвалиться нечем.

А к Краснодару всегда очень теплое отношение, но конкретно в этом матче они реально вели себя не очень красиво.
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+4
Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
Бесплатно на матчи Зенита ходят примерно 700-800 человек:блокадники,инвалиды колясочникам и дети из спортшкол Когда Газпром Арена открылась то ещё по муниципалитетам распределяли по несколько штук,сейчас же у каждого есть возможность приехать и взять "бесплатный" билет,добро пожаловать в Санкт-Петербург!
+3
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+3
Ответ Log in
Когда вместо радости начинается бахвальство над кем-то, то это не вызовет никаких эмоций, окромя отторжения, даже если был нейтрален к вам в целом. Начали вести себя, как тушинские.
"Начали вести себя, как тушинские."

Это ты про Краснодар, который всю игру построил на грубости и симуляциях а-ля Соболев? Причем судья всячески помогал такой тактике и всю игру свистел за быков, а в итоге после матча Мусаев разнылся из-за судейства. Ну вылитые же тушинские.
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Ответ tolstiy
Там же вроде весь стадион пищал, когда на последних секундах пенальти увидели....
Он также пищал когда Оласа изображал вырванный кадык))
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+2
Ответ Log in
Когда вместо радости начинается бахвальство над кем-то, то это не вызовет никаких эмоций, окромя отторжения, даже если был нейтрален к вам в целом. Начали вести себя, как тушинские.
С какого боку бахвальство? Встречались две лучшие команды РПЛ и зрители априори ожидали захватывающий дух футбол, а не то УГ в исполнении Мусаева и Ко. Чесслово, все были неприятно удивлены этой грязью на поле. Имейте мужество признать это,а не "девочек" изображать, как это делали вчера игроки Краснодара.
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Воистину, яблоку негде упасть. На Спартак - Зенит собралось 30К при вместимости 45 .
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Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
По надписям на заборе и стенах общественного туалета вы многое можете узнать.
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Ответ Злодей Спб
Коллега, статья о том, что "Установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара».", а не про абсолютный рекорд посещаемости матчей Лиги. И с этим достижением мы просто обязаны поздравить Краснодар, особенно в условиях непростой логистической ситуации в регионе.
В любом случае, это невероятное достижение в эпоху FAN ID
_____________________________
А я об этом.
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Ответ Евгений Черненко
А причём здесь Зенит - Спартак?
В любом случае, это невероятное достижение в эпоху FAN ID
_____________________________________
А при чём здесь невероятное достижение в эпоху Fan ID?
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Комментарий удален пользователем
Ответ ЗЕНИТ65
Зенит - Спартак 57 858.
А причём здесь Зенит - Спартак?
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Как бы то ни было круто, в современной России сложно собрать такие аншлаги, тем более с фануйди ...
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Ответ Log in
Когда вместо радости начинается бахвальство над кем-то, то это не вызовет никаких эмоций, окромя отторжения, даже если был нейтрален к вам в целом. Начали вести себя, как тушинские.
Да хоть притяжение)
Играйте в футбол, а не устраивайте клоунаду с первой минуты.
Испортили праздник людям, по сути.
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Ответ Данко Лазович
Комментарий удален пользователем
Да, после поражения столько уже не придут...
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