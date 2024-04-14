35 249 зрителей на матче с «Зенитом» – рекорд стадиона «Краснодара»
Установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара».
Матч 24-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2) посетили 35 249 зрителей.
Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне-2018/2019, тогда за игрой наблюдали 35 074 человека.
В любом случае, это невероятное достижение в эпоху FAN ID - собрать "биток" на стадионе. Цифры равны или даже превосходят максимальную заявленную вместимость арены.
Еще б, когда твоя команда весь матч исполняет какой-то цирк вместо футбола)
И с этим достижением мы просто обязаны поздравить Краснодар, особенно в условиях непростой логистической ситуации в регионе.
А к Краснодару всегда очень теплое отношение, но конкретно в этом матче они реально вели себя не очень красиво.
Это ты про Краснодар, который всю игру построил на грубости и симуляциях а-ля Соболев? Причем судья всячески помогал такой тактике и всю игру свистел за быков, а в итоге после матча Мусаев разнылся из-за судейства. Ну вылитые же тушинские.
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А я об этом.
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А при чём здесь невероятное достижение в эпоху Fan ID?
Играйте в футбол, а не устраивайте клоунаду с первой минуты.
Испортили праздник людям, по сути.