«В России иностранцев иногда любят больше своих граждан, какие-то дрова приезжают. Вот почему «Вираж» перестал ходить в Питере?» Агент Сафонов о легионерах

Алексей Сафонов высказался о чрезмерной любви к иностранцам в чемпионате России.

«У нас бывает перегиб иногда, что иностранцев любят больше, чем своих граждан. Бывает, что к нам приезжают посредственные футболисты.

Понятно, что когда приезжают звезды как , , , , Витцель, , то это украшение. Но бывает, что вообще какие-то дрова приезжают! В той же Англии всегда приоритет своим отдают, а у нас бывают перегибы.

Вот в том же Питере смотришь на всю эту ерунду. Вот почему «Вираж» перестал ходить? Да потому что раньше в команде были Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров. Это были ребята с нашего двора.

А сейчас там одни бразильцы! Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но это потому что у нас всегда так, что надо достичь результата любой ценой», – сказал агент Сафонов.