«В России иностранцев иногда любят больше своих граждан, какие-то дрова приезжают. Вот почему «Вираж» перестал ходить в Питере?» Агент Сафонов о легионерах

Теги Зенит Владимир Быстров Вагнер Лав Вячеслав Малафеев Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Веллитон Алексей Сафонов Аксель Витцель Халк лимит на легионеров Малком Клаудиньо Футбол

Алексей Сафонов высказался о чрезмерной любви к иностранцам в чемпионате России.

«У нас бывает перегиб иногда, что иностранцев любят больше, чем своих граждан. Бывает, что к нам приезжают посредственные футболисты.

Понятно, что когда приезжают звезды как Вагнер, Веллитон, Клаудиньо, Малком, Витцель, Халк, то это украшение. Но бывает, что вообще какие-то дрова приезжают! В той же Англии всегда приоритет своим отдают, а у нас бывают перегибы. 

Вот в том же Питере смотришь на всю эту ерунду. Вот почему «Вираж» перестал ходить? Да потому что раньше в команде были Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров. Это были ребята с нашего двора.

А сейчас там одни бразильцы! Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но это потому что у нас всегда так, что надо достичь результата любой ценой», – сказал агент Сафонов.

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25 комментариев
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Однозначно, вираж именно поэтому не ходит на стадион.. Но на кубок вдруг бразильцы стали ребятами с нашего двора, и вираж на трибунах!
+88
-1
+87
Про Фан уйди, наверное, не слышал агент.
+45
-2
+43
Краснодар уже попробовал своих вон 2 человека в составе 🚨
+22
-3
+19
Может ему кто нибудь скажет ?
+19
0
+19
Ответ Hipper
Однозначно, вираж именно поэтому не ходит на стадион.. Но на кубок вдруг бразильцы стали ребятами с нашего двора, и вираж на трибунах!
Совпадение😂
+15
0
+15
Дядя, есть такая тема - фан уйди, если что
+14
-2
+12
И фануйди совсем не при чем, ага )))
А "дрова", типа Клаудиньо, например, являются олимпийскими чемпионами...

P.S. Интересно, как агент Сафоов объясняет тот факт, что тот же вираж ходит на тех же футболистов на матчах КР, на которых нет фануди? ;)
+13
-1
+12
Это когда факты подгоняются под нужную тебе тему. Так работает пропаганда во всех странах. В данном случае агент потерял возможность зарабатывать на Зените. Отсюда выводы. А то что фанаты ходят на кубковые матчи-не видим или не хотим видеть.
+10
0
+10
Ввели сперва фан айди, а потом сцену сделали на месте виража. Расскажите этому гражданину глухому.
+8
0
+8
А ха ха ха поставьте свои дрова в полном составе и вы будете с Ахматом бороться 🤣💦💦💦💦
+9
-2
+7
Вираж перестал ходить не из-за бразильцев, агент сафонов... Двойка.
+7
0
+7
Где в Зените дрова то? Все техничные и на них намного приятнее смотреть, чем на наши поленья,которые мяч через раз принимают
+7
-1
+6
Чувак в коме был,по ходу, последние два года... и такие люди учат нас не ковырять в носу
+6
0
+6
Ответ Дмитрий9779
Совпадение😂
Не думаю
+5
0
+5
Понятно, что чувак лоббирует свои посконные дрова, но выглядит при этом как городской сумасшедший.
+6
-1
+5
Да-да, виноваты легионеры, конечно, не фан-уйди, который сдул всю активную поддержку со стадионов))

Агент Сафонов известный сказочник, какие только сказки не придумает, чтобы попытаться свои поленья куда-то пристроить))
+5
-1
+4
Откуда он информацию берёт, из спортлото?
+5
-1
+4
Я думал он умнее. На Вираж не ходят те, кто не хочет быть послушным стадом, за которых всё решают
+5
-2
+3
А наши пару игр сыграют, потом в глазах золотой песок, играть некогда говорят, говорят, не остановить.
+4
-1
+3
Агент Сафонов решил выслужиться? Все прекрасно знают, что Вираж не ходит из-за фан-уйди. Так что не стоит искать черную кошку в тёмной комнате. Тем более, когда её там нет.
+2
0
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Сафонов тупой или притворяется?
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+2
любить иностранца больше чем своих граждан можно только в одном случае... только если этот иностранец Вагнер Лав
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Капееец😆🤦‍♂️ Фан айди? Не не слышали😅
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