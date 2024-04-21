«В России иностранцев иногда любят больше своих граждан, какие-то дрова приезжают. Вот почему «Вираж» перестал ходить в Питере?» Агент Сафонов о легионерах
Алексей Сафонов высказался о чрезмерной любви к иностранцам в чемпионате России.
«У нас бывает перегиб иногда, что иностранцев любят больше, чем своих граждан. Бывает, что к нам приезжают посредственные футболисты.
Понятно, что когда приезжают звезды как Вагнер, Веллитон, Клаудиньо, Малком, Витцель, Халк, то это украшение. Но бывает, что вообще какие-то дрова приезжают! В той же Англии всегда приоритет своим отдают, а у нас бывают перегибы.
Вот в том же Питере смотришь на всю эту ерунду. Вот почему «Вираж» перестал ходить? Да потому что раньше в команде были Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров. Это были ребята с нашего двора.
А сейчас там одни бразильцы! Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но это потому что у нас всегда так, что надо достичь результата любой ценой», – сказал агент Сафонов.
А "дрова", типа Клаудиньо, например, являются олимпийскими чемпионами...
P.S. Интересно, как агент Сафоов объясняет тот факт, что тот же вираж ходит на тех же футболистов на матчах КР, на которых нет фануди? ;)
Агент Сафонов известный сказочник, какие только сказки не придумает, чтобы попытаться свои поленья куда-то пристроить))