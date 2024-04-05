Калешин о легионерах: «Для страны было бы лучше, чтобы Первая лига была закрыта для них. А в РПЛ не нужно ограничений, будут честные зарплаты и конкуренция»

Евгений Калешин выступил за тотальный лимит в Первой лиге и против него в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в Мелбет Первой лиге количество легионеров может быть увеличено до 7 в заявке и до 5 на поле.

– Легионеры в Первой лиге нужны в большем количестве, чем сейчас? У вас в «Алании» нет ни одного.

– По‑моему мнению, лиги должны быть системными. Если мы рассматриваем Первую и Вторую лиги как лиги развития, то они должны быть отданы на откуп российским игрокам. А основная Премьер‑лига должна быть без ограничений и лимитов. Любые ограничения, которые делаются искусственно - происки агентов и лоббирование ситуации, которые будут позволять зарабатывать на иностранных игроках и трансферах.

Молодые игроки должны развиваться постепенно, им нужны ступени. Самые лучшие и достойные должны попадать в состав немногочисленных 16 клубов в РПЛ.

– Неужели вы в «Алании» отказались бы от качественного легионера?

– Приведу пример: у нас был хороший легионер Андреас Понсе, но как он сдал позиции, его просто перекусил на дистанции Эльдарушев. Если футболист сильный – играет. Зачем мне отказываться? Главное, чтобы игрок сильный был. Но для страны лучше было бы, для развития, чтобы Первая лига вообще была закрыта для легионеров, даже 4 не нужно.

Второй лиге тоже, потому что они должны подразумеваться как ступени для российских игроков. А в РПЛ не нужно ограничений, пусть все сильные играют, тогда будут честные зарплаты и справедливая конкуренция, – сказал главный тренер клуба из Владикавказа.