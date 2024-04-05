Калешин о легионерах: «Для страны было бы лучше, чтобы Первая лига была закрыта для них. А в РПЛ не нужно ограничений, будут честные зарплаты и конкуренция»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Алания Владикавказ лимит на легионеров Андрес Понсе Матч ТВ Абу-Саид Эльдарушев Вторая лига А Футбол

Евгений Калешин выступил за тотальный лимит в Первой лиге и против него в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в Мелбет Первой лиге количество легионеров может быть увеличено до 7 в заявке и до 5 на поле. 

– Легионеры в Первой лиге нужны в большем количестве, чем сейчас? У вас в «Алании» нет ни одного.

– По‑моему мнению, лиги должны быть системными. Если мы рассматриваем Первую и Вторую лиги как лиги развития, то они должны быть отданы на откуп российским игрокам. А основная Премьер‑лига должна быть без ограничений и лимитов. Любые ограничения, которые делаются искусственно - происки агентов и лоббирование ситуации, которые будут позволять зарабатывать на иностранных игроках и трансферах.

Молодые игроки должны развиваться постепенно, им нужны ступени. Самые лучшие и достойные должны попадать в состав немногочисленных 16 клубов в РПЛ.

– Неужели вы в «Алании» отказались бы от качественного легионера?

– Приведу пример: у нас был хороший легионер Андреас Понсе, но как он сдал позиции, его просто перекусил на дистанции Эльдарушев. Если футболист сильный – играет. Зачем мне отказываться? Главное, чтобы игрок сильный был. Но для страны лучше было бы, для развития, чтобы Первая лига вообще была закрыта для легионеров, даже 4 не нужно.

Второй лиге тоже, потому что они должны подразумеваться как ступени для российских игроков. А в РПЛ не нужно ограничений, пусть все сильные играют, тогда будут честные зарплаты и справедливая конкуренция, – сказал главный тренер клуба из Владикавказа. 

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11 комментариев
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Тогда ни одна команда из Первой лиги, при выходе в вышку не закрепиться... Итак разрыв велик, так будет ещё хуже. Наша Балтика прошла ФНЛ на одном дыхании, а в Вышке по 8 матчей без голов.

А вылетевшие будут отдавать легионеров за копейки, так как покупающая сторона будет знать, что продавцу некуда девать игроков.

Калешиным, с каждым его новым интервью, все больше и больше разочаровываюсь..
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Глупость полная. Вариться в собственном соку это путь вникуда. В первой лиге играют не дубли команд РПЛ, цель которых вырастить игроков для спартаков/зенитов, а полноценные команды, из больших городов, где основная задача это показывать качество на поле здесь и сейчас, а без легионеров поднять качество, не заваливая рынок деньгами, невозможно.
+3
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Для чего страны вводят таможенные пошлины? А зачем пользуются инструментом пошлин, как заградительными мерами? Почему соглашения ВТО о свободной торговле так долго у нужно согласовывают, а часто вообще отказываются от их подписания?

Очевидно - собственный производитель должен быть готов к конкуренции. Иначе происходит поглощение. Абсолютно тоже самое некоторые страны делают на рынке труда - иностранец должен обходиться дороже своих.

Это общие вводные.

Далее про наш футбол. Наши клубы не стоят перед необходимостью зарабатывать себе самостоятельно. Значит такое конкурентное преимущество своих воспитанников, как дешевизна, Во многих клубах просто не работает.

Ну и как выпускникам наших академий конкурировать в открытой конкуренции с игроками со всего мира?

Как нашим игрокам в принципе попасть в команды, типа Зенита и там тренироваться и играть с лучшими легами?

Убери сейчас лимит, все клубы, кто может, комплектуются "Мантуанами" на все позиции заявки. Так будет!

Но зачем это нужно?
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Ответ Balt39
Тогда ни одна команда из Первой лиги, при выходе в вышку не закрепиться... Итак разрыв велик, так будет ещё хуже. Наша Балтика прошла ФНЛ на одном дыхании, а в Вышке по 8 матчей без голов. А вылетевшие будут отдавать легионеров за копейки, так как покупающая сторона будет знать, что продавцу некуда девать игроков. Калешиным, с каждым его новым интервью, все больше и больше разочаровываюсь..
По большому счету, все команды выходящие в РПЛ практически с нуля пересобирали основной состав, те кто этого не делал, вылетали. Всегда так было. Поэтому какая разница, за счет россиян выходишь в РПЛ, а под РПЛ усиливаешь состав иностранцами, либо сразу легионеров ставишь. В том то и дело, что с одним и тем же составом можно быть богами в ФНЛ, а в РПЛ даже гола не забить.
Пример с Балтикой вообще не к месту. Просто состав слаб под Вышку, вот и все.
Нужно расширять РПЛ до 18ти команд, что бы переход из ФНЛ в РПЛ был плавнее.
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Тогда он пойдет таксистом или доставщиком, хотя там тоже конкуренция )
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представляете выходит команда из фнл в вышку без легионеров и что она там делать будет? для одномоментного усиления состава губернатору надо будет область закладывать
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Ответ Verziloff
По большому счету, все команды выходящие в РПЛ практически с нуля пересобирали основной состав, те кто этого не делал, вылетали. Всегда так было. Поэтому какая разница, за счет россиян выходишь в РПЛ, а под РПЛ усиливаешь состав иностранцами, либо сразу легионеров ставишь. В том то и дело, что с одним и тем же составом можно быть богами в ФНЛ, а в РПЛ даже гола не забить. Пример с Балтикой вообще не к месту. Просто состав слаб под Вышку, вот и все. Нужно расширять РПЛ до 18ти команд, что бы переход из ФНЛ в РПЛ был плавнее.
"Слабый под вышку состав" недобрал 5-7 очков по всем метрикам. Вы если бы матчи смотрели, то так не писали бы
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