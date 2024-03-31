Медведев на вопрос, должен ли быть пересмотрен лимит в РПЛ: «Не должен. Россиян в «Зените» достаточно»
Глава правления «Зенита» считает, что в клубе достаточно российских игроков.
– На ваш взгляд, в РПЛ лимит должен быть пересмотрен?
– Не должен.
– Не должен?
– Не должен.
– Вы достаточно жестко высказались о налоге на легионеров, проводя аналогии с домом терпимости. Почему использовали именно эту аналогию?
– Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия.
– В «Зените» достаточно мало россиян.
– Россиян достаточно, – заявил Александр Медведев.
А в реальности клубы существуют в тех условиях какие есть, правила всем известны, но кто-то в этих условиях берет нормальных игроков, а кто-то Педро Рошу и Бальде.
Одного пинка от ВВП будет достаточно, чтобы и в футболе реформы завертелись.
Нет российского игрока-лидера у Зенита.
Вот грусть печаль
— Не стоит.
— Ясно… Тогда, может быть, нужно…
— Не нужно.
— Понятно. Разрешите хотя бы…
— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!(с)
В зените достаточно россиян сидят на лавке
(шутка)