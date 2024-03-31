Медведев на вопрос, должен ли быть пересмотрен лимит в РПЛ: «Не должен. Россиян в «Зените» достаточно»

Глава правления «Зенита» считает, что в клубе достаточно российских игроков.

– На ваш взгляд, в лимит должен быть пересмотрен?

– Не должен.

– Не должен?

– Не должен.

– Вы достаточно жестко высказались о налоге на легионеров, проводя аналогии с домом терпимости. Почему использовали именно эту аналогию?

– Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия.

– В « » достаточно мало россиян.

– Россиян достаточно, – заявил .