Медведев на вопрос, должен ли быть пересмотрен лимит в РПЛ: «Не должен. Россиян в «Зените» достаточно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев лимит на легионеров Футбол

Глава правления «Зенита» считает, что в клубе достаточно российских игроков.

– На ваш взгляд, в РПЛ лимит должен быть пересмотрен?

– Не должен.

– Не должен?

– Не должен.

– Вы достаточно жестко высказались о налоге на легионеров, проводя аналогии с домом терпимости. Почему использовали именно эту аналогию?

– Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия.

– В «Зените» достаточно мало россиян.

– Россиян достаточно, – заявил Александр Медведев.

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37 комментариев
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вот пока такие важные "птицы-гриль" будут руководить футболом, его в стране не будет и деградация будет продолжаться...
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Какой же приятный господин этот Медведев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален модератором
Какой же приятный вы человек)
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сам получается там бывает регулярно,перенимает опыт
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Неприятный персонаж, на уровне Ротенберга-тренера.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
1) Зенит имеет возможность выпустить на поле 8 легионеров. 2) Эти легионеры выше классом российских игроков. 3) Какие ещё вопросы?
вопросы к тем, кто это позволил в условиях изоляции от европейских кубков...нужно сейчас продвигать отечественный продукт, помогать развивать своих молодых игроков, выводить на высочайший уровень, а не раздавать не пойми кому паспорта РФ для того, что бы забить заявку на матч 9 гражданами иностранных государств...
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Достаточно россиян я сказал ,один два выходят хватает .и вообще будете возмущаться щас вратаря иностранца еще куплю и будет вам сказал Медведев
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Только на поле выходят иностранцы.
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И Спросите кем был Паниковский до революции?
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Ну Клаудиньо и Фернандес Россияне,так что с Медведевым и не поспорить
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Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Либшиза сразу разделять и делить начинает: белых и чёрных (прямо как фашисты), красных и белых, адекватная страна и неадекватная страна и прочие параметры.

А в реальности клубы существуют в тех условиях какие есть, правила всем известны, но кто-то в этих условиях берет нормальных игроков, а кто-то Педро Рошу и Бальде.
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этих бандитов нужно ставить перед фактом и даже не слушать их бухтёж. В хоккее ввели потолок зп, ужесточили лимит - получили крутейший сезон, где клубы-мажоры курят в сторонке.
Одного пинка от ВВП будет достаточно, чтобы и в футболе реформы завертелись.
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Ответ Artie Bukko
Какой же приятный господин этот Медведев
Комментарий удален модератором
Видимо дедушка , похаживает туда - раз знает ! Хотя этих домов и нет уже ))) если только плавучие в Петрограде )))
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я же говорю. еенит это россия в миниатюре. представляет такие же рожи с чувством безнаказанности
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Ответ Groznyi2024
Не должен
лимит нужно ужесточать в сторону большего количества местных игроков во время бана и только так...надо понимать, что развитие своей школы прямо сейчас может в будущем дать возможность вырастить игроков высокого класса для сборной страны, но пока в некоторых клубах успешно раздают паспорта РФ иностранным игрокам которые ни минуты никогда не сыграют за российскую сборную и будут грезить выступлением за историческую родину мы так и будем топтаться на месте и деградировать...
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А если ВВП отчитает Дюков как Фурсенко раньше?
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Ответ Electro
Дело не в количестве россиян на поле Нет российского игрока-лидера у Зенита. Вот грусть печаль
Не может быть российского лидера в команде, в которой в основе 9 бразильцев!
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Россиян в Зените будет достаточно только тогда, когда наконец Семака обяжут выучить португальский. А всех, не знающих основной командный язык, необходимо будет отправить в Сочи и Оренбург.
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Дело не в количестве россиян на поле
Нет российского игрока-лидера у Зенита.
Вот грусть печаль
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Комментарий удален модератором
— Теперь вот такое предложение: а что, если…
— Не стоит.
— Ясно… Тогда, может быть, нужно…
— Не нужно.
— Понятно. Разрешите хотя бы…
— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!(с)
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Да все правильно он сказал
В зените достаточно россиян сидят на лавке
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- «вчера я был в доме терпимости, там всё в порядке с лимитом на легионеров!»
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Комментарий удален модератором
Эх, не пожалеть бы что отказались от ещё пары-тройки бразильцев ...
(шутка)
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