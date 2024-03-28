«Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа, очень «интересно» смотреть. В РПЛ на поле должно быть максимум 5 иностранцев». Валерий Овчинников о лимите

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Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо – это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше.

Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги. 

Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих.

В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», – заявил бывший тренер нижегородского «Локомотива».

В настоящее время в Мир РПЛ действует лимит, предусматривающий 13 иностранных футболистов в заявке на сезон. Одновременно находиться на поле могут не более восьми легионеров. Клубы Первой лиги имеют право заявлять на чемпионат не более четырех легионеров. 

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44 комментария
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Когда Краснодар из россиян выкатывает только Сафонова и условного Волкова, а третий слот закрывает Сперцяном, товарищу Овчинникову интереснее смотреть?
+73
-11
+62
Ответ Болельщик Биатлона
Когда Краснодар из россиян выкатывает только Сафонова и условного Волкова, а третий слот закрывает Сперцяном, товарищу Овчинникову интереснее смотреть?
Это другое.
+45
-8
+37
Вот когда суперфутболисты из России смогут составить серьезную конкуренцию этим "пляжным" бразильцам (часть из которых олимпийские чемпионы, кстати), тогда и поговорим :)
+37
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+28
а то Борман много в Нижнем своих навыращивал)))) я уж молчу про то какие он номера со своим приятелем Найденовым отчебучивал. а теперь нам тут за футбол задвигает
+17
-2
+15
Я лучше буду смотреть на бразильцев, чем на всяких Мелкадзе
+16
-2
+14
Сказал человек, который в состав своего Локомотива именно что с пляжа бразильцев и брал
+17
-3
+14
Ответ Болельщик Биатлона
Когда Краснодар из россиян выкатывает только Сафонова и условного Волкова, а третий слот закрывает Сперцяном, товарищу Овчинникову интереснее смотреть?
Ну вы чего. У их президента же мечта про 11 воспитанников в составе. За это надо всё прощать!
+16
-4
+12
Хочется смотреть футбол,а не борьбу.Нино-кубок Либертадорес,Сантос и Клауд олимпийские чемпионы,Артур трехкратный чемпион Бразилии...такие себе пляжники,товарищ Овчинников
+18
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+11
Знаешь Валера а интересно. Может потому что парни хорошо играют в футбол?
+12
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+9
Ответ Сергей Симонов
Давай как в хоккее, 3 иностранца максимум.
И три периода минимум.
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Увы,но не согласен. Бразилы в зените все же посильнее наших,повторюсь УВЫ!!!!!
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Достали уже подобные деятели. Хватит всё переделывать раз в несколько лет.
Сам же сказал, что первой лиге четыре легионера. О чём это говорит? О том, что качественных игроков даже для первой лиги не хватает. Не говоря уже о ПЛ.
Ужесточим лимит или вообще запретим легионеров, к чему мы придём? ЗП паспортиста, который попадает по мячу, будет как у качественного легионера. А чемпионат на уровне первой лиги, если не ниже.
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Тогда позор паспортистам, что их какие-то пляжники рыл🥸ом возят раз за разом 🙃
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Ответ Владислав88
Комментарий скрыт
Позор - это когда после игры твоей команды зарубежные СМИ пишут : "К нам приехал мусор с Родины водки"(С)
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Ответ Владислав88
Комментарий скрыт
Позор это то что эти бездари по твоей градации, безальтернативно лучшие в РПЛ последние пять лет
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Три олимпийских чемпиона! Пускай сейчас и два. О каких пляжах говорит этот хамоватый человек?
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+4
Ответ ilmir84
но все же эти бразилы зенита не чета тем, что играли в ЦСКА В 00-х и выигрывали кубки и турниры. ЦСКА они тянули атаку, и их не было по 11 человек в команде.
Согласен,но сравнивать то и сейчас это как пеле и мессия. Разные времена разный уровень чемпа. Так и зенит выигрывал с русским костяком. Сейчас есть такие как были в зените???? Нет ,вот и ответ.
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Эти " пляжники" свою зарплату отрабатывают на 100%,в отличии от наших .
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Ответ Император Плутона
в условиях отсутствия еврокубков вообще непонятно зачем иностранцы
Смотри первую лигу. Хотя и там иностранцы.
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Кусают завистники "Зенит" кому не лень. )))
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Какая-то зависть читается в словах этого трепача
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Всяких эстонцев не спросили
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Ребята с питерского двора копакабаны)))
Чисто поребрик, кашаса)))
Питер и бразильцы братья заувек)
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Без еврокубков какой вообще смысл в легах? Такой шанс выдался поднять свой футбол, а в лучших командах российские игроки почти не играют.
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Очередной дед
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Давай как в хоккее, 3 иностранца максимум.
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любимый тренер карпина...
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И Зарплаты у Российских игроков должны быть не в миллионах долларов-не стоят они этого и не хотят разивваться получая столько.
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Ответ Болельщик Биатлона
Когда Краснодар из россиян выкатывает только Сафонова и условного Волкова, а третий слот закрывает Сперцяном, товарищу Овчинникову интереснее смотреть?
Зенит как пример просто. Лимит коснётся всех.
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