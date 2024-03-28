«Зенит» выкатывает малую сборную Бразилии с пляжа, очень «интересно» смотреть. В РПЛ на поле должно быть максимум 5 иностранцев». Валерий Овчинников о лимите
Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо – это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше.
Если Первая лига ослабит лимит, то себя закопает. Смотря еще, кто и из чего исходит. Если не хочется своих выращивать и искать, а брать готовых, когда есть деньги.
Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие футболисты, но надо иметь своих.
В моем понимании, лимит на легионеров в РПЛ стоит ужесточить», – заявил бывший тренер нижегородского «Локомотива».
В настоящее время в Мир РПЛ действует лимит, предусматривающий 13 иностранных футболистов в заявке на сезон. Одновременно находиться на поле могут не более восьми легионеров. Клубы Первой лиги имеют право заявлять на чемпионат не более четырех легионеров.
Сам же сказал, что первой лиге четыре легионера. О чём это говорит? О том, что качественных игроков даже для первой лиги не хватает. Не говоря уже о ПЛ.
Ужесточим лимит или вообще запретим легионеров, к чему мы придём? ЗП паспортиста, который попадает по мячу, будет как у качественного легионера. А чемпионат на уровне первой лиги, если не ниже.
Чисто поребрик, кашаса)))
Питер и бразильцы братья заувек)