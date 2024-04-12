Лепехин о том, сильнее ли у «Спартака» россияне: «В «Зените» – одни из лучших в лиге. Но результат сейчас определяют легионеры в любом клубе»
Константин Лепехин оценил российских игроков в «Зените» и других клубах РПЛ.
«Тезис, что в «Спартаке» российские футболисты сильнее «зенитовских» относителен. По моему мнению, в «Зените» собраны одни из лучших россиян в лиге.
Но нужно отметить, что на данный момент в любом клубе чемпионата России результат определяют приезжие футболисты, легионеры. Не только в «Зените» такая ситуация, но даже в том же «Урале», – сказал экс-игрок «Зенита».
После 22 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» идет шестым, отставая от лидера на 9 очков. «Урал» с 20 баллами занимает 14-е место в таблице.
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