Лепехин о том, сильнее ли у «Спартака» россияне: «В «Зените» – одни из лучших в лиге. Но результат сейчас определяют легионеры в любом клубе»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Урал Константин Лепехин лимит на легионеров Футбол

Константин Лепехин оценил российских игроков в «Зените» и других клубах РПЛ.

«Тезис, что в «Спартаке» российские футболисты сильнее «зенитовских» относителен. По моему мнению, в «Зените» собраны одни из лучших россиян в лиге.

Но нужно отметить, что на данный момент в любом клубе чемпионата России результат определяют приезжие футболисты, легионеры. Не только в «Зените» такая ситуация, но даже в том же «Урале», – сказал экс-игрок «Зенита».

После 22 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» идет шестым, отставая от лидера на 9 очков. «Урал» с 20 баллами занимает 14-е место в таблице. 

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10 комментариев
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"Но результат сейчас определяют легионеры в любом клубе"

Где-то усмехнулся один россиянин - вратарь ФК Динамо Москва.
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В Зените сильные россияне?
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У Динамо Лещук определяет результат а он россиянин.
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Караваев и Мсотовой с наятжкой. Все,остальные кто россияне? Марио Хернандес
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Блин, а че, в Зените россияне есть?
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Ответ igls54
У Спартака рядом с Малкомом и Клаудиньо никто из россиян и рядом не стоял
Да и в самом Зените. Что уж там...
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