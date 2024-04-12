Лепехин о том, сильнее ли у «Спартака» россияне: «В «Зените» – одни из лучших в лиге. Но результат сейчас определяют легионеры в любом клубе»

Константин Лепехин оценил российских игроков в «Зените» и других клубах РПЛ.

«Тезис, что в « » российские футболисты сильнее «зенитовских» относителен. По моему мнению, в « » собраны одни из лучших россиян в лиге.

Но нужно отметить, что на данный момент в любом клубе чемпионата России результат определяют приезжие футболисты, легионеры. Не только в «Зените» такая ситуация, но даже в том же « », – сказал экс-игрок «Зенита».

После 22 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 44 очка. «Спартак» идет шестым, отставая от лидера на 9 очков. «Урал» с 20 баллами занимает 14-е место в таблице.

Зобнин о «Зените»: «Вы видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»